Arsenal nhập cuộc hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc
Phút 11, Ben White tạt đẹp vào cho Mikel Merino lắc đầu điệu nghệ mở tỷ số
Cầu thủ người Tây Ban Nha rất có duyên ghi bàn
Brentford cũng đáp trả bằng pha bật cao đánh đầu của Schade, buộc David Raya phải trổ tài
Cuối hiệp một, trung vệ Mosquera dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Timber
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal 
Sang hiệp hai, Brentford cố gắng tìm bàn gỡ
Cơ hội bị bỏ qua của Merino
Phút cuối cùng của trận đấu, Saka xử lý hay trong pha phản công rồi ấn định tỷ số 2-0
Chiến thắng nhẹ nhàng của Pháo thủ

Nguồn ảnh: AFC, Brentford FC, Premier League