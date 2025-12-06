Aston Villa từng giáng đòn mạnh vào tham vọng vô địch mùa 2023/24 của Arsenal bằng chiến thắng 2-0 hồi giữa tháng 4/2024, gián tiếp giúp Man City đăng quang Ngoại hạng Anh.

Trận hòa 2-2 Aston Villa tại Emirates hồi đầu năm nay một lần nữa cản trở nỗ lực chinh phục Premier League của đoàn quân Mikel Arteta, để rồi họ phải nhìn các cầu thủ Liverpool lên ngôi.

Merino liên tục ghi bàn cho Pháo thủ - Ảnh: AFC

Vậy nhưng, dường như có cảm nhận khác về Arsenal mùa giải này. Pháo thủ đang là ứng viên sáng giá nhất trong các dự đoán của siêu máy tính Opta, với cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh lên đến 82%.

Sở dĩ đội bóng thành London được đánh giá cao đến vậy là vì phong độ xuất sắc kể từ đầu mùa. Họ hành quân đến Villa Park hôm nay với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai Man City.

Dù phải căng sức thi đấu liên tục trên các mặt trận, nhiều trụ cột dính chấn thương, Arsenal vẫn băng băng tiến lên. Mới nhất là chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Brentford hồi giữa tuần.

Đoàn quân Mikel Arteta có thể thất vọng vì không thể vượt qua Chelsea chơi với 10 người từ hiệp một. Tuy nhiên, thành tích sân khách của The Gunners vô cùng ấn tượng, thua duy nhất 1/21 lần hành quân xa gần đây ở Premier League (thắng 11, hòa 9 trận).

Yếu tố then chốt trong chuỗi trận ấn tượng đó chính là hàng phòng ngự. Arsenal không để thủng lưới quá 2 bàn trong 108 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tuy vậy, Aston Villa cũng chẳng hề kém cạnh. Sau khởi đầu chệch choạc, đội bóng của Unai Emery đang chơi tưng bừng, với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 4 trận ở Ngoại hạng Anh.

Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow

Từ nhóm cuối bảng, The Villians leo lên tốp đầu, chỉ đứng sau Arsenal và Man City. Thực tế cho thấy, Aston Villa toàn thắng 5 trận gần nhất tại Villa Park.

Hồi giữa tuần, cú đúp của Ollie Watkins đem về chiến thắng 4-3 cho Villa ngay trên sân đối thủ khó chơi Brighton. Bởi thế, các học trò Emery tràn đầy tự tin khi trở về sào huyệt của mình đấu Arsenal.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp hòa (1/2: 0) - TX: 2 1/4

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Thủ môn Emiliano Martinez, Ross Barkley và Tyrone Mings vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Mosquera, Saliba, Gabriel, Gabriel Jesus, Trossard và Kai Havertz không thể thi đấu. Declan Rice sẵn sàng dù mới bị đau nhẹ hồi giữa tuần.

Đội hình dự kiến

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Buendia, McGinn, Rogers; Watkins.

Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Eze.