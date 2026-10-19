HLV Enzo Maresca hy vọng, Erling Haaland không gặp chấn thương nghiêm trọng sau khi tiền đạo người Na Uy rời sân với những bước chân tập tễnh ở cuối trận Man City thắng Ipswich Town 3-2.

Cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo cũng đi thẳng vào đường hầm sau trận đấu. Trước đó, Mateo Kovacic, Matheus Nunes và Nico O’Reilly lần lượt phải rời sân vì chấn thương trong hiệp hai.

Cả năm cầu thủ đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận Man City tiếp đón đại diện Hy Lạp AEK Athens tại Champions League giữa tuần này.

Cả Haaland lẫn Semenyo đều bị đau nhẹ - Ảnh: SunSport

Haaland lập cú đúp trước Ipswich, nâng thành tích lên 12 bàn sau 8 trận. Tuy nhiên, anh dường như bị đau trong pha tranh chấp với Jack Clarke. Sau khi đá bóng, chân sút người Na Uy đã va vào cầu thủ vào sân thay người bên phía Ipswich.

Trong lúc chờ kết quả kiểm tra đầy đủ, Maresca cho biết: "Chúng tôi sẽ phải chờ xem. Tôi đã hỏi và cậu ấy nói mình vẫn ổn. Hy vọng không có vấn đề gì nghiêm trọng".

Người khiến chiến lược gia Italy lo lắng nhất là Semenyo, cầu thủ góp mặt trong tất cả các trận đấu của Man City trên hành trình tạo khoảng cách 6 điểm với Arsenal ở ngôi đầu bảng.

"Tôi đã hỏi thăm tất cả. Mateo và Kova nói họ vẫn ổn. Với Nico, đó vẫn là vấn đề ở lưng từ trận gặp Coventry. Chấn thương ấy vẫn chưa khỏi. Người duy nhất chúng tôi cần chờ thêm thông tin là Antoine”.

Kovacic, Nunes và O’Reilly đều được thay ra trong hiệp hai, góp phần khiến trận đấu có tới 12 phút bù giờ.

Chiến thắng trước Ipswich cũng giúp Maresca trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League toàn thắng cả 7 trận đầu tiên dẫn dắt một CLB tại giải đấu.

Trước đó, Maresca cảnh báo ông cần cho Haaland nghỉ ngơi trong những tuần tới. Gặp Ipswich, nhà cầm quân người Italy cũng để Rayan Cherki trên ghế dự bị.