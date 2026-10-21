AEK Athens vốn thường gặp khó trên đất Anh, chỉ thắng 1 trong 6 chuyến làm khách trước đây, và lần này họ cũng phải chống đỡ ngay từ đầu trước Man City.

Đội chủ sân Etihad chỉ cần 12 phút để cụ thể hóa thế trận áp đảo: cú đá phạt của Enzo Fernandez dội xà ngang, tạo điều kiện cho Elliot Anderson đệm bóng ghi bàn đầu tiên cho CLB.

Foden bùng nổ với cú hat-trick. Ảnh: MCFC

Các học trò của Enzo Maresca liên tục gây sức ép trong suốt hiệp 1 và suýt nhân đôi cách biệt khi Allan cũng sút trúng xà ngang, nhưng lần này không có ai kịp đá bồi.

Sự vượt trội của Man City xứng đáng được tưởng thưởng bằng nhiều hơn một bàn thắng, và nỗ lực của họ được đền đáp khi hiệp một còn hơn 10 phút. Sau pha phối hợp với Rico Lewis, Phil Foden chích bóng tung nóc lưới, giúp đội chủ nhà gia tăng cách biệt.

Nhà vô địch Champions League mùa 2022/23 lẽ ra đã bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3 bàn, nếu thủ môn Alberto Brignoli không xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Rayan Cherki ở góc gần.

Bên cạnh những điểm sáng về chuyên môn mùa này, Man City đôi lúc vẫn bộc lộ sự mong manh trong phòng ngự, và AEK tận dụng điều đó để trở lại cuộc đấu sau giờ nghỉ.

Cherki cũng nổi bật trong chiến thắng của Man City. Ảnh: MCFC

Bàn rút ngắn tỷ số đến khá đơn giản, khi Stavros Pilios băng lên từ tuyến dưới mà không bị ai theo kèm, đón đường chuyền vừa tầm của Zini ra phía sau hàng thủ rồi sút mạnh vào góc gần.

Tuy nhiên, với chất lượng vượt trội trên hàng công, Man City không mất nhiều thời gian để tái lập cách biệt 2 bàn. Cherki tung cú sút chân trái từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc lưới.

Ngay sau đó, Man City định đoạt trận đấu bằng một bàn thắng đẹp mắt khác. Cherki tiếp tục góp dấu giày với đường chuyền bổng chuẩn xác ra sau hàng thủ AEK, để Lewis làm tường cho Foden tung cú vô lê vào góc cao.

Đội chủ nhà vẫn chưa dừng lại. Khi trận đấu còn 15 phút, Foden hoàn tất hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League bằng pha đệm bóng từ khoảng cách chừng hơn 5 mét, sau đường căng ngang của Ryan McAidoo.

Đến lúc này, các học trò Maresca mới chậm lại để dưỡng sức cho trận gặp Aston Villa vào cuối tuần.

Ghi bàn:

Man City: Anderson 12’, Foden 34’, 65’, 76’, Cherki 57’

AEK Athens: Pilios 52’.

Đội hình xuất phát:

Man City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Allan, Cherki, Foden, Samba.

AEK Athens: Brignoli, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi, Rota, Joao Mario, Marin, Arriaga, Majer, Jovic, Varga.