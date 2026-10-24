Chelsea tiếp đón Tottenham lúc 23h30 ngày 24/10 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27 với lợi thế sân nhà và phong độ vượt trội.

Thầy trò HLV Xabi Alonso đang xếp thứ tư, thắng hai vòng liên tiếp và bất bại 7 trận gần nhất tại Stamford Bridge. Đáng chú ý, Chelsea cũng không thua Tottenham trong 10 lần tiếp đón gần đây, giành tới 8 chiến thắng.

Trái ngược đối thủ, Tottenham đứng thứ 16 sau 7 vòng, mới thắng một trận. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi còn gặp khó khăn về lực lượng khi nhiều trụ cột vắng mặt.

Dù hàng thủ Chelsea chưa thực sự chắc chắn, sức mạnh tấn công cùng lợi thế đối đầu giúp đội chủ nhà được đánh giá cao hơn.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Tottenham

Chelsea (3-4-3): Penders; Colwill, Lacroix, Acheampong; Hato, Caicedo, Henderson, Neto; Rogers, Pedro, Palmer

Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Fernandes; Kudus, Maddison, Marmoush; Solanke

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