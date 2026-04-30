Đội hình ra sân
Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Pubill, Hancko, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Giuliano Simeone, Griezmann, Alvarez.
Arsenal: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, Ben White, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Martinelli, Gyokeres.
Bàn thắng: Alvarez 56' (pen) - Gyokeres 44' (pen)
Kết thúc
90'+3
Molina lao lên bên cánh phải rồi tung cú đá căng vọt xà ngang khung thành Arsenal.
87'
Những phút cuối, Arsenal tràn lên tấn công nhờ nền tảng thể lực sung mãn hơn. Mosquera vừa xâm nhập vòng cấm rồi nã đại bác khiến Oblak phải vất vả cản phá.
79'
Hancko truy cản khiến Eze ngã trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút lại quyết định của mình.
74'
Atletico có cơ hội tuyệt vời vươn lên dẫn trước. Tiếc rằng, cú đá của Lookman trong vòng cấm không thắng được David Raya.
63'
Griezmann nỗ lực dứt điểm trong vòng cấm, bóng dội xà ngang khung thành Arsenal.
56'
Bàn thắng (1-1, Julian Alavrez): Llorente tung cú đá bóng bật tay White trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài cho Atletico hưởng penalty.
Julian Alvarez kết thúc chính xác quân bình tỷ số 1-1.
49'
Julian Alvarez bước lên thực hiện cú đá phạt đi ra mép lưới sau.
Kết thúc hiệp 1
44'
Bàn thắng (0-1, Viktor Gyokeres pen): Gyokeres bị Hancko phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, tiền đạo người Thụy Điển dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Arsenal.
38'
Atletico Madrid đang cố gắng tìm bàn mở tỷ số, với nỗ lực tuyệt vời của Julian Alvarez. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina vẫn chưa có duyên.
30'
Madueke rẽ bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân trái, bóng bay sạt cột gang tấc.
23'
Gabriel vừa ngã trong vòng cấm Atletico Madrid và đòi một quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục mà không cần kiểm tra VAR.
14'
Julian Alvarez xử lý hay đầu vòng cấm Arsenal rồi nã đại bác sấm sét, buộc David Raya phải tung người cứu thua.
11'
Arsenal đang pressing tầm cao liên tục khiến các cầu thủ chủ nhà gặp khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên.
5'
Cơ hội đầu tiên thuộc về Arsenal, khi Madueke bứt tốc xuống cánh phải rồi tạt vào trong cho Hincapie đá nối cận thành nguy hiểm.
2h
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Atletico Madrid: Pablo Barrios bà Jose Gimenez chấn thương. Khả năng ra sân của Lookman và Julian Alvarez còn bỏ ngỏ.
Arsenal: Bukayo Saka, Kai Havertz, Eze, Mikel Merino, Calafiori và Timber chấn thương. Zubimendi bị ốm.