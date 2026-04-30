editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_semi_final_first_leg (6).jpg
Julian Alvarez ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: Uefa

Đội hình ra sân

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Pubill, Hancko, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Giuliano Simeone, Griezmann, Alvarez.

Arsenal: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, Ben White, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Martinelli, Gyokeres.

Bàn thắng: Alvarez 56' (pen) - Gyokeres 44' (pen)

30/04/2026 | 04:05

Kết thúc

HHGe_VZbAAAXTtr.jpg
Hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1 - Ảnh: 433
Thu gọn
30/04/2026 | 03:54

90'+3

Molina lao lên bên cánh phải rồi tung cú đá căng vọt xà ngang khung thành Arsenal.

Thu gọn
30/04/2026 | 03:48

87'

Những phút cuối, Arsenal tràn lên tấn công nhờ nền tảng thể lực sung mãn hơn. Mosquera vừa xâm nhập vòng cấm rồi nã đại bác khiến Oblak phải vất vả cản phá.

Thu gọn
30/04/2026 | 03:42

79'

Hancko truy cản khiến Eze ngã trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút lại quyết định của mình.

Thu gọn
30/04/2026 | 03:36

74'

Atletico có cơ hội tuyệt vời vươn lên dẫn trước. Tiếc rằng, cú đá của Lookman trong vòng cấm không thắng được David Raya.

Thu gọn
30/04/2026 | 03:35

63'

Griezmann nỗ lực dứt điểm trong vòng cấm, bóng dội xà ngang khung thành Arsenal.

Thu gọn
30/04/2026 | 03:33

56'

Bàn thắng (1-1, Julian Alavrez): Llorente tung cú đá bóng bật tay White trong vòng cấm. Sau khi xem VAR, trọng tài cho Atletico hưởng penalty.

Julian Alvarez kết thúc chính xác quân bình tỷ số 1-1.

editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_semi_final_first_leg (5).jpg
www_thesun_co_uk julian alvarez atletico de madrid 1077112260 1.jpg
Alvarez san hòa 1-1 - Ảnh: Uefa
Thu gọn
30/04/2026 | 03:32

49'

Julian Alvarez bước lên thực hiện cú đá phạt đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
30/04/2026 | 02:53

Kết thúc hiệp 1

HHGP29QbcAACWSW.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
30/04/2026 | 02:46

44'

Bàn thắng (0-1, Viktor Gyokeres pen): Gyokeres bị Hancko phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, tiền đạo người Thụy Điển dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Arsenal.

editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_semi_final_first_leg (2).jpg
editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_semi_final_first_leg (4).jpg
editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_semi_final_first_leg (3).jpg
Gyokeres khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: Uefa
Thu gọn
30/04/2026 | 02:42

38'

Atletico Madrid đang cố gắng tìm bàn mở tỷ số, với nỗ lực tuyệt vời của Julian Alvarez. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina vẫn chưa có duyên.

Thu gọn
30/04/2026 | 02:31

30'

Madueke rẽ bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân trái, bóng bay sạt cột gang tấc.

Thu gọn
30/04/2026 | 02:25

23'

Gabriel vừa ngã trong vòng cấm Atletico Madrid và đòi một quả phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục mà không cần kiểm tra VAR.

editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_semi_final_first_leg (1).jpg
Hai đội tạo nên thế trận cân bằng - Ảnh: Uefa
Thu gọn
30/04/2026 | 02:15

14'

Julian Alvarez xử lý hay đầu vòng cấm Arsenal rồi nã đại bác sấm sét, buộc David Raya phải tung người cứu thua.

Thu gọn
30/04/2026 | 02:13

11'

Arsenal đang pressing tầm cao liên tục khiến các cầu thủ chủ nhà gặp khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên.

editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_arsenal_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_semi_final_first_leg.jpg
Pha tranh chấp giữa cầu thủ 2 đội - Ảnh: Uefa
Thu gọn
30/04/2026 | 02:08

5'

Cơ hội đầu tiên thuộc về Arsenal, khi Madueke bứt tốc xuống cánh phải rồi tạt vào trong cho Hincapie đá nối cận thành nguy hiểm.

Thu gọn
30/04/2026 | 01:52

2h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
30/04/2026 | 01:44

1h20

HHF3TRRaEAAje67.jpg
HHF6ecgaEAAoUtk.jpg
Cầu thủ Arsenal và HLV Arteta có mặt ở sân đấu Wanda Metropolitano - Ảnh: AFC
Thu gọn
30/04/2026 | 01:41

1h

HHFx6Oha0AAlISW.jpg
Đội hình ra sân Atletico Madrid - Ảnh: ATM
HHFwEFpXsAAw8Qq.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
29/04/2026 | 12:00

22h30

HHAF9QTaYAAt_S3.jpg
HHAF9Qha0AAkfNi.jpg
Dàn sao Arsenal tự tin bay đến Madrid - Ảnh: AFC
Thu gọn
29/04/2026 | 12:00

22h

Thông tin lực lượng

Atletico Madrid: Pablo Barrios bà Jose Gimenez chấn thương. Khả năng ra sân của Lookman và Julian Alvarez còn bỏ ngỏ.

Arsenal: Bukayo Saka, Kai Havertz, Eze, Mikel Merino, Calafiori và Timber chấn thương. Zubimendi bị ốm.

nhan dinh arsenal vs atletico madrid phao thu noi dai ky luc 3010.jpg
Cuộc đấu dự báo khó lường
Thu gọn