2h ngày 30/4, sân Wanda Metropolitano:

Bản sắc là đội bóng thực dụng dưới sự huấn luyện của Diego Simeone, nhưng Atletico Madrid đã khiến tất cả ngạc nhiên ở đấu trường Champions League mùa này, ghi đến 34 bàn thắng.

Bước vào bán kết, đội bóng áo sọc đỏ-trắng đã ghi bàn trong 12 trận liên tiếp, gần nhất là chiến thắng 3-2 trên sân Bilbao, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận thua liền tại La Liga.

Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Thử thách khó khăn đang chờ đợi Atletico, bởi Arsenal chính là đội đã vùi dập họ 4-0 ở Emirates trong giai đoạn vòng bảng đầu mùa.

Đoàn quân HLV Simeone cũng thường yếu bóng vía trước các đối thủ đến từ Anh. Atletico chỉ thắng 2/12 trận (hòa 2, thua 8 trận) và họ liên tục gây thất vọng khi lọt vào bán kết Champions League.

Bước vào cuộc đấu quan trọng nhất mùa giải, HLV Simeone đau đầu vì không có sự phục vụ của tiền vệ chủ lực Barrios. Trong khi khả năng ra sân của Lookman cùng Julian Alvarez vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên kia chiến tuyến, chính việc phải căng sức trên các mặt trận khiến thể lực các Pháo thủ bị bào mòn. Những ca chấn thương liên tiếp ập đến, mới nhất là trường hợp của Kai Havertz và Eze.

Với Arsenal, đây là lần thứ tư Arsenal góp mặt ở bán kết Champions League. Dẫu vậy, hành trình cũng không hề dễ dàng khi họ chỉ thắng sít sao Sporting Lisbon với tổng tỷ số 1-0.

Đoàn quân Mikel Arteta xuất sắc đứng đầu bảng cùng thành tích toàn thắng 8 trận và vẫn là đội duy nhất bất bại tại sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa này (thắng 10, hòa 2 trận).

Tuy nhiên, phong độ thời gian qua của Arsenal ở giải quốc nội lại không mấy ấn tượng. Họ thất bại chung kết cúp Liên đoàn và bị loại khỏi FA Cup.

Arsenal vùi dập Atletico 4-0 ở vòng bảng - Ảnh: AFC

Cuối tuần qua, thầy trò Mikel Arteta phần nào gạt đi nỗi lo bằng chiến thắng 1-0 trước Newcastle, giúp họ tái lập khoảng cách 3 điểm với Man City trong cuộc đua gay cấn Ngoại hạng Anh.

Việc chấm dứt 22 năm không vô địch Premier League là ưu tiên hàng đầu, nhưng đoạt được danh hiệu Champions League đầu tiên là điều mà Arsenal khao khát chẳng kém.

Thành tích gần đây trước các đội bóng Tây Ban Nha mang đến sự khích lệ lớn cho Pháo thủ, khi thắng cả 7 cuộc chạm trán. Arsenal cũng chỉ để thua 1/11 chuyến làm khách vừa qua tại Champions League.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Atletico Madrid: Pablo Barrios bà Jose Gimenez chấn thương. Khả năng ra sân của Lookman và Julian Alvarez còn bỏ ngỏ.

Arsenal: Bukayo Saka, Kai Havertz, Eze, Mikel Merino, Calafiori và Timber chấn thương. Zubimendi bị ốm.

Đội hình dự kiến

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Gonzalez; Griezmann, Alvarez

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.