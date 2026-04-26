Trở lại ngôi đầu

Arsenal giành chiến thắng để giành lại vị trí số 1 tại Premier League sau vòng 34. “Pháo thủ” đá hơn 1 trận so với Man City, đội bận đá bán kết FA Cup (thắng ngược 2-1 Southampton).

Mặc dù vậy, chiến thắng này không mang lại sự yên tâm, đặc biệt là những gì diễn ra vào cuối trận đấu tại Emirates.

Eze ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Ảnh: Alamy

Eberechi Eze ghi bàn duy nhất của trận đấu ngay phút thứ 9, với cú sút đẹp mắt ngoài vòng cấm từ đường chuyền của Kai Havertz.

Sau đó, Eze dính chấn thương, tương tự Havertz. Cả hai đều phải rời sân, nhưng cầu thủ người Đức tỏ ra đau đớn hơn.

Đây là hai tổn thất đáng ngại với Mikel Arteta trước thềm cuộc đối đầu với Atletico Madrid ở bán kết Champions League, cũng như trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City.

Arsenal gặp một phen hú vía ngay từ đầu khi Osula có cơ hội đối mặt khung thành của David Raya chỉ sau 20 giây, nhưng tiền đạo người Đan Mạch không dứt điểm thành công.

Lời cảnh báo khiến “Pháo thủ” lập tức gây sức ép lên khung thành của Pope bằng hai quả phạt góc được thực hiện ngắn. Sau những khoảnh khắc lúng túng, các học trò của Mikel Arteta lấy lại sự tự tin.

Quả phạt góc thứ 3 mang lại thành quả xứng đáng cho sự kiên trì. Bóng được chuyền vào vòng cấm Newcastle, nơi Havertz xử lý hai nhịp trước khi nhả lại để Eze từ tuyến hai đá một chạm chân phải tuyệt đẹp.

Cú sút của anh đưa bóng găm thẳng vào góc cao, khiến sân Emirates bùng nổ trong phấn khích trước khi dần trở lại sự bình tĩnh.

Newcastle không hề buông xuôi, họ duy trì được sự chủ động trong những phút đầu dù bị dẫn trước. Đội khách cầm bóng và tổ chức tấn công trong một khoảng thời gian, trước khi Arsenal dần lấy lại thế trận gần cuối hiệp 1.

Kai Havertz lại chấn thương. Ảnh: PA

Khi đội bóng London tưởng như đã vượt qua sóng gió, Tonali bất ngờ tung cú sút mạnh từ khoảng cách hơn 30m suýt khiến Raya bị bất ngờ. Thủ môn người Tây Ban Nha kịp lùi lại và đổ người sang trái để cứu thua.

Những phút thót tim

Arsenal chưa bao giờ thực sự thoải mái trong trận đấu. Đội chủ nhà đón tin xấu sau hơn 30 phút: Kai Havertz chấn thương. Hồi chuông báo động vang lên khi Arteta buộc phải rút cựu cầu thủ Chelsea khỏi sân.

Đây là cầu thủ vừa mới trở lại thi đấu thường xuyên sau quãng thời gian dài bị gián đoạn vì chấn thương, đồng thời luôn nằm trong danh sách ưu ái của Mikel Arteta.

Hiệp 2 bắt đầu, và Arsenal tiếp tục chịu thêm tổn thất. Lần này đến lượt Eze rời sân, dù anh tự đi bộ ra ngoài mà không có dấu hiệu đau đớn rõ ràng.

Những vấn đề về lực lượng khiến nỗi lo gia tăng cho phần còn lại của trận đấu, cho cuộc chạm trán Atletico vào giữa tuần tới (2h ngày 30/4), cũng như các vòng đấu còn lại ở Premier League.

Gabriel Martinelli được tung vào thay thế tuyển thủ người Anh. Sau đó, Bukayo Saka cũng vào sân và nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ khán giả sau khi bình phục chấn thương. Một tín hiệu tích cực hiếm hoi.

Tuy vậy, Arsenal vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát thế trận, và Newcastle liên tục đe dọa tận dụng sự bất ổn của đội chủ nhà.

Arteta ăn mừng sau khi trút được áp lực. Ảnh: PA

Chỉ 10 phút trước khi hết thời gian thi đấu chính thức, “Chích chòe” có cơ hội rõ ràng để gỡ hòa. Woltemade có khoảng trống, thực hiện cú bấm bóng tuyệt vời vào vòng cấm cho Wissa, nhưng cú vô lê từ 6 mét đưa bóng đi vọt xà khi phía trước chỉ còn Wissa.

Eddie Howe thất vọng, Arteta thở phào nhẹ nhõm, còn khán giả Emirates ôm lấy tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi trọng tài thông báo có thêm 7 phút bù giờ. Người hâm mộ áo đỏ hồi hộp đến nghẹt thở, có người cắn móng tay, số khác che mắt, một số chắp tay cầu nguyện.

Những phút cuối vô cùng nghẹt thở. Arsenal suýt đánh mất bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn bảo toàn chiến thắng. Rồi Arteta tung nắm đấm ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng của sự giải tỏa, căng thẳng và bùng nổ cảm xúc. Nhưng chiến lược gia Tây Ban Nha hãy nhớ: họ chỉ hơn Man City 1 điểm, chênh lệch hiệu số +1, đá hơn 1 trận, ít bàn thắng hơn.

Nếu cuối cùng các chỉ số bằng nhau, thì yếu tố thứ 4 sẽ được quyết định: Pep Guardiola thắng 1, hòa 1 trước Arteta mùa này.