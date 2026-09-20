Có thể nói, pha xử lý vụng về của Dean Huijsen trở thành bước ngoặt giúp Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1 tại Metropolitano, qua đó bất bại 4 trận derby sân nhà liên tiếp ở La Liga.
Sau hiệp 1 căng thẳng vì những cái đầu nóng nhưng ít cơ hội, Huijsen bị truất quyền thi đấu đầu hiệp 2 vì kéo ngã Giuliano Simeone. VAR can thiệp, xác định phạt đền và Alex Grimaldo bình tĩnh mở tỷ số.
Không lâu sau, Jonathan David đệm bóng từ đường căng ngang của Simeone, trở thành cầu thủ Atletico đầu tiên trong thế kỷ 21 ghi bàn ở cả 3 trận La Liga đầu tiên.
Real Madrid nỗ lực vùng lên và Antonio Rudiger đánh đầu rút ngắn tỷ số từ quả đá phạt của Bernardo Silva.
Tuy nhiên, đội quân Diego Simeone vẫn đứng vững để giành chiến thắng, vươn lên thứ 2 và đẩy Real Madrid xuống thứ 3 sau thất bại thứ hai mùa này.
Nhiều vấn đề đặt ra với Jose Mourinho trong 3 tuần nghỉ FIFA Days.
Thẻ đỏ: Huijsen 52'.
Bàn thắng:
Atletico: Grimaldo 53'/phạt đền, David 59'.
Real Madrid: Rudiger 90'.
Đội hình xuất phát:
Atletico (3-4-3): Oblak; Pubill, Romero, Hancko; Llorente, Johnny Cardoso, Baena, Grimaldo; Giuliano Simeone, Jonathan David, Lee Kang-In.
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Atletico vs Real Madrid:
Thống kê trận đấu
|
Thống kê
|
Atletico
|
Real Madrid
|
Kiểm soát bóng
|
60,9%
|
39,1%
|
Tỷ lệ thắng tranh chấp
|
32,3%
|
67%
|
Tỷ lệ thắng không chiến
|
16,7%
|
83,3%
|
Đánh chặn
|
9
|
6
|
Việt vị
|
2
|
2
|
Phạt góc
|
3
|
1
|
Bàn thắng
|
2
|
1
|
Tổng số cú sút
|
18
|
8
|
Sút trúng đích
|
9
|
3
|
Sút bị cản
|
5
|
1
|
Sút ngoài vòng cấm
|
5
|
5
|
Sút trong vòng cấm
|
13
|
3
|
Tỷ lệ sút chính xác
|
50%
|
37,5%
|
Số đường chuyền
|
618
|
394
|
Tỷ lệ chuyền chính xác
|
90%
|
85,8%
|
Chuyền chính xác bên phần sân đối phương
|
86%
|
74,3%
|
Tạt bóng
|
16
|
14
|
Tỷ lệ tạt bóng chính xác
|
31,3%
|
21,4%
90'+6
Hết giờ! Atletico 2-1 Real Madrid!
Một hiệp đấu bất ngờ. Real Madrid sụp đổ khi Atletico tăng tốc sau giờ nghỉ. Bước ngoặt là thẻ đỏ của Huijsen.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90'
Không vào! Sau đường chuyền của Llorente, Julian Alvarez thoát xuống trống trải nhưng sút chệch cột dọc rất đáng tiếc khi Courtois gần như bị đánh bại.
Cảm giác bóng của Alvarez rõ ràng rất kém.
89'
Bàn thắng! Real Madrid rút ngắn 1-2 (Antonio Rudiger)! Bernardo Silva đá phạt sâu vào vòng cấm, Rudiger bật cao đánh đầu hạ gục Oblak.
89'
Atletico điều chỉnh. Cuti Romero nhường chỗ cho Robin Le Normand.
Morten Hjulmand thay Lee Kang In.
Khi hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp, Hjulmand va chạm với Rudiger. Chính Mourinho phải ôm học trò mình ra.
85'
Mỗi khi có bóng, Real Madrid đẩy bóng ra cánh trái cho Diomande tự xử lý. Anh vừa kiếm về quả phạt gần sát biên ngang.
82'
Jude Bellingham nhường chỗ cho Bernardo Silva.
78'
Bellingham nhận thẻ vàng sau lỗi nguy hiểm với Alvarez.
77'
Không vào! Sai lầm của Cuti Romero, Diomande chớp cơ hội tung cú sút rất căng nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của Oblak.
76'
Alvarez nỗ lực dứt điểm trong vòng cấm khi thiếu khoảng trống, bóng đi đơn giản với Courtois.
74'
Mbappe đá phạt như chuyền bóng vào tay Jan Oblak.
71'
Mourinho có thêm điều chỉnh. Aurelien Tchouameni nhường chỗ cho Eduardo Camavinga.
67'
Ademola Lookman được Simeone tung vào thay Alex Baena.
66'
Không vào! Baena đá phạt góc, Cuti Romero đánh đầu ngược, Hancko thực hiện cú đánh đầu nối hiểm hóc nhưng Courtois phản xạ cứu thua tuyệt vời.
Ở diễn biến tiếp theo, Alvarez dứt điểm bị Rudiger đánh đầu phá bóng trên vạch vôi. Trung vệ Đức sau đó còn đánh đầu giải nguy tình huống khác.
62'
Julian Alvarez vào sân thay Jonathan David. Metropolitano vang lên những tiếng la ó.
59'
Bàn thắng! 2-0 cho Atletico (Jonathan David)! Xuất phát từ cánh phải, Lee Kang In chồng biên, Giuliano căng ngang để David dễ dàng đệm bóng tung lưới Courtois.
54'
Mourinho điều chỉnh đội hình.
Vinicius và Arda Guler rời sân. Yan Diomande và Antonio Rudiger thay thế.
53'
Bàn thắng! 1-0 cho Atletico (Alejandro Grimaldo)! Trong ngày sinh nhật 31, Grimaldo được trao cơ hội đá phạt đền và anh đánh bại Courtois dễ dàng.
52'
Thẻ đỏ! Sau khi xem VAR, trọng tài xóa thẻ vàng để đổi thành thẻ đỏ cho Huijsen.
50'
Phạt đền! Giuliano Simeone phá bẫy việt vị lao vào vòng cấm bị Huijsen kéo ngã từ phía sau.
Trọng tài rút thẻ vàng cho Huijsen. Koke phản ứng, đòi phải thẻ đỏ.
47'
Cơ hội! Baena khống chế một nhịp trước khi tung cú sút chân phải về phía cột xa, Courtois bay người cản phá thành công.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
22h23
Koke vào sân thay Marc Pubill, người phòng ngự rất hay nhưng đã nhận thẻ vàng.
Thống kê hiệp 1
|
Thống kê
|
Atletico
|
Real Madrid
|
Kiểm soát bóng
|
54,9%
|
45,1%
|
Tỷ lệ thắng tranh chấp
|
26,7%
|
71,7%
|
Tỷ lệ thắng không chiến
|
0%
|
100%
|
Đánh chặn
|
6
|
4
|
Việt vị
|
2
|
1
|
Phạt góc
|
0
|
1
|
Số đường chuyền
|
260
|
216
|
Chuyền dài
|
27
|
20
|
Tỷ lệ chuyền chính xác
|
87,7%
|
84,7%
|
Chuyền chính xác bên phần sân đối phương
|
82,1%
|
75,7%
|
Tạt bóng
|
7
|
6
|
Tỷ lệ tạt bóng chính xác
|
28,6%
|
33,3%
|
Tổng số cú sút
|
4
|
6
|
Sút trúng đích
|
0
|
1
|
Sút bị cản
|
2
|
1
|
Sút ngoài vòng cấm
|
2
|
4
|
Sút trong vòng cấm
|
2
|
2
|
Tỷ lệ sút chính xác
|
0%
|
16,7%
|
Phạm lỗi
|
10
|
3
|
Thẻ vàng
|
2
|
0
|
Tắc bóng
|
5
|
13
|
Tỷ lệ tắc bóng thành công
|
80%
|
76,9%
|
Phá bóng
|
10
|
12
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Atletico 0-0 Real Madrid!
Một trận derby không thực sự hấp dẫn về chuyên môn, trong khi cầu thủ hai đội thì thường xuyên va chạm.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45'
Liên tục là những pha phạm lỗi. Lee Kang In vừa có tình huống vào bóng nguy hiểm với Valverde.
40'
Không vào! Arda Guler tung cú sút xa rất căng. Dù vậy, bóng đi thẳng vào vị trí Oblak nên anh chủ động đấm qua xà ngang.
39'
Romero nhận thẻ vàng. Quyết định hợp lý của trọng tài sau khi tự xem kỹ VAR. Ông cũng xóa thẻ của Bellingham.
37'
Thẻ vàng cho Bellingham. Ông cũng ra xem lại VAR về gầm giày của Romero với Jude.
36'
Cuti Romero và Bellingham cùng nằm sân sau pha va chạm rất mạnh, trọng tài cầm sẵn thẻ vàng trên tay.
35'
Marc Pubill nhận thẻ vàng. Atletico phản ứng quyết liệt trọng tài vì cho rằng Mbappe cũng chơi xấu.
32'
Nguy hiểm! Lee Kang In treo bóng vào vòng cấm, Courtois phải vất vả bay người cản phá. Cú đá sau đó của Hancko từ tuyến hai không vượt qua được cầu thủ áo trắng.
26'
Cơ hội! Bellingham pressing tốt mở ra khoảng trống cho Vinicius, anh ngay lập tức cứa lòng chân phải sở trường đi không chính xác.
23'
Cơ hội! Vinicius xử lý tinh tế trong vòng cấm với pha hãm ngực, tâng bóng loại Cuti Romero, rồi thực hiện cú vuốt bóng đi vọt xà ngang.
22'
Khung thành Real Madrid lại chịu áp lực lớn. Giuliano thực hiện cú vô lê đi cắt mặt khung thành Courtois.
21'
Tchouameni tung cú sút từ xa nhưng bóng đi cao hơn xà ngang khung thành Jan Oblak.
19'
Vẫn chưa có tình huống đáng chú ý nào. Cả hai đội đều có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ.
15'
Liên tục là những pha nhồi bóng vào vòng cấm Real Madrid, nhưng cầu thủ Atletico không thể dứt điểm.
13'
Giuliano tận dụng sai lầm của Real Madrid băng lên nhanh bên cánh phải, đường chuyền của anh vào vòng cấm lại không đến được đồng đội.
8'
Guler đáp trả Baena bằng cách đá thẳng vào chân đối thủ từ phía sau. Trọng tài không rút thẻ.
6'
Căng thẳng dâng cao! Alex Baena phạm lỗi mang tính chất “dằn mặt” Arda Guler. Ban huấn luyện hai đội đều phản ứng mạnh mẽ. Thẻ vàng được trọng tài rút ra cho HLV Diego Simeone.
4'
Tốc độ trận đấu khá cao, nhưng không có nhiều khoảng trống cho hai đội.
1'
Marcos Llorente chuyền dài dọc cánh phải cho Jonathan David thoát xuống nhưng có lỗi việt vị.
1'
Trận đấu bắt đầu. Atletico Madrid giao bóng.
21h16
Không khí vô cùng sôi động tại sân Metropolitano, chật kín khán giả cho trận derby Madrid. Màu đỏ trắng đang choáng ngợp.
21h13
Trọng tài cho cầu thủ hai đội từ đường hầm bước ra sân làm thủ tục thi đấu.
Thống kê
Mourinho đã thắng cả 6 lần đối đầu Atletico tại La Liga. Ông là HLV duy nhất trong lịch sử giải đấu toàn thắng cả 6 trận derby Madrid đầu tiên giữa hai đội.
Đội hình xuất phát của Real Madrid
Đội hình xuất phát của Atletico
Thông tin trận đấu
- Atletico Madrid đã thua trận gần nhất gặp Real Madrid tại La Liga (2-3 hồi tháng 3), sau chuỗi 6 trận bất bại trước đối thủ này (thắng 2, hòa 4). Dưới thời Diego Simeone, Atletico chỉ hai lần nhận ít nhất 2 thất bại liên tiếp trước Real Madrid tại giải đấu: 3 trận năm 2013 và 2 trận năm 2020.
- Real Madrid thua 3 trong 5 chuyến làm khách gần nhất trước Atletico tại La Liga (thắng 1, hòa 1). Trước đó, họ chỉ thua 1 trong 20 trận sân khách trước đội bóng áo đỏ trắng ở giải đấu (thắng 12, hòa 7).
- Real Madrid thắng 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường trước Atletico. Họ chưa từng giành ít nhất 3 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ này kể từ năm 2013, khi thiết lập chuỗi 10 trận thắng, gồm hai dưới thời Manuel Pellegrini và 8 với Jose Mourinho.
- Atletico đang sở hữu chuỗi thắng sân nhà dài nhất lịch sử của họ trong các trận derby gặp những đội bóng thuộc Cộng đồng Madrid (6 trận). Trong khi đó, Real Madrid giành điểm ở 8 trong 9 trận derby sân khách gần nhất (thắng 4, hòa 4, thua 1).
- Real Madrid là đội giành được nhiều điểm nhất nhờ những bàn thắng ghi từ phút 85 trở đi tại La Liga mùa này (4 điểm). Ngược lại, Atletico là đội duy nhất phải nhận 100% số bàn thua trong hiệp hai (6/6 bàn).
- Vinicius chỉ góp dấu giày vào 2 bàn trong 9 lần đầu đối đầu Atletico tại La Liga, đều là kiến tạo. Tuy nhiên, Vini đã tham gia vào 4 bàn trong 4 trận gần nhất gặp đối thủ áo đỏ trắng tại giải đấu, gồm 2 bàn và 2 kiến tạo.
- Jonathan David ghi 2 bàn sau 2 trận cho Atletico tại La Liga, trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 lập công ở cả hai lần ra sân đầu tiên cho đội tại giải đấu.
- Nếu ghi bàn hoặc kiến tạo ở trận này, Kylian Mbappe sẽ cán mốc 500 lần góp dấu giày vào bàn thắng ở cấp CLB trên mọi đấu trường. Hiện anh có 499 lần, gồm 377 bàn và 122 kiến tạo.
- Trong số các HLV mà Diego Simeone toàn thua khi đối đầu tại La Liga, ông chỉ gặp Xavi Hernandez nhiều hơn (5 trận, 5 thất bại) so với Jose Mourinho (3 trận, 3 thất bại).