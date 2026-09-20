Có thể nói, pha xử lý vụng về của Dean Huijsen trở thành bước ngoặt giúp Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1 tại Metropolitano, qua đó bất bại 4 trận derby sân nhà liên tiếp ở La Liga.

Sau hiệp 1 căng thẳng vì những cái đầu nóng nhưng ít cơ hội, Huijsen bị truất quyền thi đấu đầu hiệp 2 vì kéo ngã Giuliano Simeone. VAR can thiệp, xác định phạt đền và Alex Grimaldo bình tĩnh mở tỷ số.

Không lâu sau, Jonathan David đệm bóng từ đường căng ngang của Simeone, trở thành cầu thủ Atletico đầu tiên trong thế kỷ 21 ghi bàn ở cả 3 trận La Liga đầu tiên.

Real Madrid nỗ lực vùng lên và Antonio Rudiger đánh đầu rút ngắn tỷ số từ quả đá phạt của Bernardo Silva.

Tuy nhiên, đội quân Diego Simeone vẫn đứng vững để giành chiến thắng, vươn lên thứ 2 và đẩy Real Madrid xuống thứ 3 sau thất bại thứ hai mùa này.

Nhiều vấn đề đặt ra với Jose Mourinho trong 3 tuần nghỉ FIFA Days.

Thẻ đỏ: Huijsen 52'.

Bàn thắng:

Atletico: Grimaldo 53'/phạt đền, David 59'.

Real Madrid: Rudiger 90'.

Đội hình xuất phát:

Atletico (3-4-3): Oblak; Pubill, Romero, Hancko; Llorente, Johnny Cardoso, Baena, Grimaldo; Giuliano Simeone, Jonathan David, Lee Kang-In.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Atletico vs Real Madrid: