Trong chiến dịch “vận động” cho cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2026, Kylian Mbappe có cuộc phỏng vấn đặc biệt với AS - tờ báo thân Real Madrid.

“Nếu muốn trở thành một phần của lịch sử bóng đá, một ngày nào đó bạn phải chơi cho Real Madrid”, Mbappe tuyên bố.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Mbappe trên tư cách cầu thủ Real Madrid với một tờ báo thể thao Tây Ban Nha. Tất cả vì cuộc cạnh tranh với Lamine Yamal về Quả bóng vàng.

Mbappe dành những lời đặc biệt cho Mourinho. Ảnh: Diario AS

Khi được đề cập đến việc từng làm việc với Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa và bây giờ là Jose Mourinho, đội trưởng tuyển Pháp dành sự ngưỡng mộ với “Người đặc biệt”.

“Cả 4 đều là những nhân vật quan trọng của bóng đá. Được trở thành một phần trên hành trình của họ luôn là một đặc ân”, Mbappe cho biết.

“Tôi học hỏi được từ cả 4 bởi mỗi người có cách nhìn nhận bóng đá rất khác nhau. Họ đều là những người chiến thắng trong sự nghiệp nên bạn luôn có thể học được điều gì đó.

Nhưng đúng là Mourinho có điều gì đó khác biệt. Ông ấy là một trong những người thông minh nhất tôi từng gặp trong đời. Một nhà lãnh đạo.

Tôi đã biết điều đó từ trước khi Jose đến, nhưng khi gặp ông ấy mỗi ngày, bạn mới nhận ra đây là một con người rất đặc biệt.

Mourinho là HLV huyền thoại, người đã để lại dấu ấn trong thời đại của mình và chắc chắn sẽ tiếp tục làm điều đó cùng chúng tôi”.

Mourinho có đặt ra thử thách ghi 50 bàn cho anh không? “Không, ông ấy không đưa ra con số cụ thể, chỉ bảo tôi ghi bàn.

Tôi không bao giờ đặt ra giới hạn hay chỉ tiêu bàn thắng bởi bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong một mùa giải. Đưa ra một con số cũng đồng nghĩa tự giới hạn mình, mà tôi không muốn như vậy.

Nếu ghi nhiều bàn, tôi rất hạnh phúc. Nếu ghi ít hơn, tôi vẫn hạnh phúc. Tôi luôn nỗ lực trong từng trận để giúp đội bóng và giữ sự tập trung trong mọi khoảnh khắc”.

Mbappe tuyên bố mang Quả bóng vàng về Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Đề cập đến Quả bóng vàng, Mbappe tuyên bố: “Điều quan trọng nhất là giải thưởng trở lại Real Madrid, CLB hay nhất thế giới.

Quả bóng vàng phải trở về Bernabeu, với các Madridista, để mang lại niềm vui cho tất cả những con người ấy. Họ xứng đáng với điều đó hơn bất kỳ ai.

Là cầu thủ Real Madrid, bạn phải cạnh tranh mọi danh hiệu. Quả bóng vàng cũng là một danh hiệu và tôi sẽ chiến đấu để đưa nó trở lại Real Madrid.

Rất nhiều cầu thủ từng mang Quả bóng vàng về đây và tôi muốn trở thành một trong số họ”.

Mbappe cũng nói về Lamine Yamal - đối thủ chính trong cuộc đua giành giải thưởng của France Football.

“Yamal là một cầu thủ rất tài năng. Tôi có cảm giác Lamine sẽ có một sự nghiệp vĩ đại. Tôi chúc cậu ấy, gia đình và những người thân mọi điều tốt đẹp nhất”.