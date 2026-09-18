Người kế thừa số 7 của Griezmann

“Trong các trận trước, có lúc chúng tôi đá tốt hiệp 1, như trận Liverpool, đôi khi chỉ hay trong hiệp 2… Lần này, chúng tôi ổn định hơn xuyên suốt cả trận”, Diego Simeone không giấu nụ cười.

Dường như Atletico Madrid đã tìm thấy guồng quay ổn định sau khởi đầu không như ý muốn, hệ quả không nhỏ từ mùa hè đầy lộn xộn vì Julian Alvarez đòi chuyển sang Barcelona.

Lee Kang In vừa tỏa sáng trong trận thắng Osasuna. Ảnh: Diario AS

Hồi giữa tuần, Atletico giành chiến thắng đậm 4-0 trước Osasuna và bước vào trận derby với phong độ tốt, cũng như tinh thần thoải mái.

Đó cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Atletico ở La Liga 2026/27, thành tích tốt nhất từ đầu mùa. Trước đó, đội bóng của Simeone thắng 3-0 trên sân Sociedad.

Toàn bộ cầu thủ đều sẵn sàng cho thử thách lớn đầu tiên của mùa giải, tiếp Real Madrid trên sân nhà Metropolitano trong khuôn khổ vòng 7 La Liga (21h15 ngày 20/9).

Trong đội hình áo đỏ trắng, một cái tên đặc biệt nổi bật ở trận Osasuna cũng như từ đầu mùa: Lee Kang In.

Cầu thủ người Hàn Quốc là một trong những tân binh mùa 2026/27. Từ những kinh nghiệm ở La Liga khi khoác áo Valencia và Mallorca - bệ phóng đến PSG - Lee Kang In có màn khởi đầu ấn tượng cùng Atletico.

Đây là mùa giải rất đặc biệt bởi lần đầu tiên Atletico không còn Antoine Griezmann. Tiền đạo người Pháp là chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB (212 bàn), đồng thời giữ vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội bóng do Simeone dẫn dắt.

Griezmann sở hữu vị thế lớn cùng phẩm chất kỹ thuật vượt trội. Vì thế, một trong những thách thức quan trọng nhất của Atletico là tìm ra cầu thủ có thể thay thế vai trò của “Grizi” - người hiện đang làm say mê CĐV Orlando City ở giải MLS.

Lee Kang In tràn đầy quyết tâm nhận lấy trọng trách ấy. Simeone rất hài lòng với cầu thủ người Hàn Quốc, không chỉ bởi kỹ thuật mà còn vì cá tính thể hiện trên sân.

Lee Kang In đang chinh phục người hâm mộ Atletico. Ảnh: Diario AS

Lee liên tục xin bóng và chủ động tham gia vào mọi tình huống. Anh còn gây ấn tượng bởi tinh thần hy sinh, thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự và pressing không thua bất kỳ đồng đội nào.

Hướng đến derby

Ngôi sao 25 tuổi đang làm công việc Griezmann từng đảm nhiệm, dù vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng khả năng của anh trong suốt mùa giải, đặc biệt ở những trận đấu lớn.

Trận derby với Real Madrid vào Chủ nhật tuần này chính là một thử thách như vậy.

Trước Osasuna, Lee Kang In xuất phát ở vị trí tiền đạo cánh phải trên lý thuyết nhưng từ đó di chuyển khắp mặt sân. Anh góp mặt trong cả 7 trận chính thức của Atletico, gồm 6 trận La Liga và 1 trận Champions League, với tổng cộng 439 phút thi đấu.

Lee đã ghi 2 bàn thắng cho đội bóng mới, lần lượt trước Malaga và Osasuna, đồng thời kiến tạo trong trận gặp Sevilla.

Đây là những con số rất tích cực trong giai đoạn đầu khoác áo Atletico. Việc thích nghi nhanh chóng và hiệu quả với hệ thống của Simeone chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai.

Ngay cả Griezmann trước đây cũng mất gần nửa mùa giải mới giành được vị trí chính thức và làm quen với cách vận hành “Cholismo” - thuật ngữ riêng về lối chơi thực dụng của chiến lược gia Argentina.

Derby Madrid sẽ là phép thử với Lee cũng như Atletico. Ảnh: @Atleti

Được đánh giá là một trong những ngôi sao bóng đá châu Á hay nhất hiện nay, Lee Kang In rất hào hứng với dự án của Atletico. Anh không hề do dự khi nhận được đề nghị từ đội bóng áo thủ đô Madrid.

Lee từng có thể chuyển đến Atletico trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, nhưng thời điểm ấy PSG không đồng ý để anh ra đi. Trong vai trò dự bị dưới thời Luis Enrique tại Paris, anh có dịp nâng cao danh hiệu Champions League lần thứ hai liên tiếp.

Kang In cuối cùng gia nhập Atletico trong mùa hè mà Simeone quyết thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh anh là các hợp đồng Morten Hjulmand, Cuti Romero, Jonathan David và Alex Grimaldo.

Tuyển thủ Hàn Quốc được Simeone yêu mến và anh quyết tâm tạo dựng một giai đoạn đáng nhớ của riêng mình. Trước mắt, mọi chuyện khởi đầu theo cách tốt nhất: chơi hay, ghi bàn và mang lại niềm vui cho người hâm mộ tại Metropolitano.

Ngoài ra, thương vụ Lee Kang In còn mang lại tác động kinh tế và giúp Atletico gia tăng sức ảnh hưởng tại thị trường châu Á.

Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác. Điều quan trọng nhất vẫn là màn trình diễn của Lee trên sân cỏ. Anh đang tự tin khiêu vũ trước hàng thủ Real Madrid vốn cũng khá lỏng lẻo.