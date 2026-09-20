21h15 ngày 20/9, sân Metropolitano:

Những trận derby giữa Atletico Madrid và Real Madrid rất ít khi được quyết định đơn thuần bằng chất lượng đội hình.

Cuộc đối đầu tại Metropolitano lúc 21h15 ngày 20/9 càng có khả năng trở thành màn chiến đấu khốc liệt, khi Atletico muốn kéo Real Madrid vào thế trận giàu va chạm, tranh chấp và căng thẳng tâm lý.

Khả năng đá chính của Julian Alvarez là dấu hỏi lớn. Ảnh: Diario AS

Đó là môi trường mà Diego Simeone yêu thích, và ông luôn biết cách phát huy tối đa sức mạnh của các học trò.

Real Madrid được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ghi bàn của Kylian Mbappe cùng khả năng chuyển trạng thái rất nhanh.

Arda Guler cũng đang tạo ra nhiều cơ hội, trong khi Vinicius chịu chạy hơn trước đây. Tân binh Yan Diomande cũng có thể trở thành giải pháp gây sức ép liên tục bên cánh phải khi đã được đá chính lần đầu tiên.

Tuy nhiên, lợi thế nhân sự không bảo đảm cho đội bóng của Jose Mourinho một chiến thắng dễ dàng.

Vấn đề đáng lo nhất của Real Madrid nằm ở sự tập trung. Đội bóng Hoàng gia nhiều lần chơi tốt trong hiệp 1, tạo khoảng cách an toàn nhưng giảm cường độ sau giờ nghỉ.

Chính Jude Bellingham từng công khai chỉ trích 20 phút cuối trận thắng Malaga, cho rằng đồng đội thi đấu quá lơi lỏng.

Khi dẫn trước, Real Madrid có xu hướng chuyền bóng chậm hơn, pressing thiếu đồng bộ và để khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn.

Những khoảng thời gian mất kiểm soát ấy có thể không bị các đối thủ yếu trừng phạt, nhưng Atletico là câu chuyện khác.

Các cầu thủ Real Madrid tập luyện trước derby. Ảnh: Diario AS

Đội bóng của Simeone sẵn sàng nhường quyền kiểm soát, kiên trì chờ sai lầm rồi tăng tốc.

Lee Kang In đang hòa nhập tốt trong vai trò kết nối, Ademola Lookman có khả năng tạo đột biến bằng những pha đối đầu một chọi một. Alex Baena đầy tinh quái khi được tấn công nhiều hơn.

Simeone hiểu rằng Atletico khó đua tốc độ với Real Madrid trong một thế trận cởi mở. Vì vậy, đội chủ nhà nhiều khả năng chủ động làm trận đấu vụn, hạn chế mất bóng ở trung tuyến và khiến đối phương mất kiên nhẫn.

Sức ép từ khán đài Metropolitano cũng có thể biến mỗi pha tranh chấp hoặc quyết định của trọng tài thành một điểm bùng phát.

Mourinho đang xây dựng một Real Madrid kỷ luật hơn, yêu cầu cả 11 cầu thủ cùng phòng ngự. Nhưng đội bóng của ông chưa duy trì được sự tập trung ấy trong trọn vẹn 90 phút.

Nếu Real Madrid tiếp tục lơ là trong hiệp 2, Simeone hoàn toàn có thể thắng người đồng nghiệp mà ông công khai ngưỡng mộ.

Lực lượng:

Atletico: Pablo Barrios, Sorloth chấn thương.

Real Madrid: Militao, Rodrygo, Mendy chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Atletico (4-4-2): Oblak; Llorente, Cuti Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee Kang In, Koke, Hjulmand, Lookman; David, Alex Baena.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Arda Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Dự đoán: hòa 1-1.