Hà Nội FC bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình với nhiều áp lực. Sau 5 vòng đấu, đội bóng Thủ đô mới giành được 6 điểm, với 2 chiến thắng và nhận 3 thất bại, tạm đứng thứ 10 trên BXH. Đây là khởi đầu chưa tương xứng với sự đầu tư cũng như tên tuổi của một đội bóng lớn.

Trước trận gặp Ninh Bình, Hà Nội FC bất ngờ thua SHB Đà Nẵng ở vòng 5. Không chỉ trắng tay, đại diện của Thủ đô còn tổn thất lớn về lực lượng khi mất trung vệ Nguyễn Anh Tiệp vì thẻ đỏ, và đặc biệt là HLV Harry Kewell bị cấm chỉ đạo.

Dù không có phong độ tốt và vắng HLV trưởng, nhưng Hà Nội FC vẫn là đội bóng mạnh. Những ngôi sao như Văn Quyết, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung... đều có thể tạo nên sự khác biệt và đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng áo tím.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình là tâm điểm của vòng 6 V-League.

Hà Nội FC từng đánh bại ĐKVĐ CAHN với tỷ số 2-1 ở vòng 4. Kết quả đó cho thấy đội bóng của HLV Harry Kewell vẫn có khả năng chơi tốt trước những đối thủ mạnh.

Vì thế, vấn đề lớn nhất với Hà Nội FC không hẳn là năng lực chuyên môn, mà nằm ở khả năng duy trì sự tập trung và tính hiệu quả qua từng trận đấu. Trước một Ninh Bình có hàng công đang đạt hiệu suất cao, đội chủ nhà cần hạn chế tối đa những sai lầm ở hàng phòng ngự, tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để có thể tìm kiếm bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, Ninh Bình giành được 10 điểm, đứng thứ tư BXH và chỉ kém đội đầu bảng SLNA 1 điểm. Như vậy, nếu đánh bại Hà Nội FC, đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ lấy lại ngôi đầu. Đây là động lực rất lớn với Hoàng Đức và các đồng đội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình phát huy khả năng tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, trận thua 0-1 trước CA TPHCM ở vòng trước cũng cho thấy đội bóng này phải có sự hiệu quả cao nhất trong các phương án phòng ngự, tấn công của mình.

Về lịch sử đối đầu, trong trận gặp nhau tại Hàng Đẫy vào tháng 10/2025, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, ở lần tái đấu tại Ninh Bình vào tháng 4/2026, Hà Nội FC thắng lại với tỷ số 3-2. Những kết quả trên cho thấy trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình được đánh giá là cân tài cân sức và sẽ rất hấp dẫn.

Ở hai trận đấu còn lại, Bắc Ninh và HAGL đều hướng tới chiến thắng khi gặp nhau trên SVĐ Việt Yên. Trong khi đó, Thanh Hóa không dễ giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh.