U15 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 4-2 trước chủ nhà U15 Azerbaijan, đoạt vé vào chung kết nhánh tranh hạng 81-84 (Tier C) tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Sau khi giành chiến thắng 2-1 trước U15 Cuba, U15 Việt Nam vào bán kết nhánh tranh hạng 81-84 (Tier C) tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là chủ nhà U15 Azerbaijan.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, U15 Việt Nam đẩy cao đội hình chơi tấn công. Các cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ cần 50 giây để mở tỷ số trận đấu, với cú sút xa đẹp mắt của Xuân Vinh.

Phút thứ 3, U15 Việt Nam nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm cận thành của Vận Tài. Sớm vượt lên dẫn trước 2-0, U15 Việt Nam có sự khởi đầu đầy ấn tượng.

U15 Việt Nam thi đấu rất tự tin. Ảnh: VFF

Dù dẫn bàn nhưng U15 Việt Nam vẫn tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút thứ 10, Xuân Vinh tung ra cú đá bằng chân trái nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ nhà.

Phút 16, tỷ số là 3-0 cho U15 Việt Nam. Xuất phát từ tình huống Vận Tài chuyền cho Xuân Vinh, số 10 của U15 Việt Nam xoay người khống chế rồi sút chân trái chuẩn xác đánh bại thủ môn U15 Azerbaijan.

Chỉ 2 phút sau, đội chủ nhà rút ngắn tỷ số còn 1-3 sau cú dứt điểm chéo góc của Mammadzada. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về U15 Việt Nam.

Sang hiệp 2, ngay ở phút đầu tiên cầu thủ U15 Việt Nam sút bóng trúng cột dọc khung thành đối phương. Trong khi đó, đội chủ nhà liên tục dùng những tình huống bóng dài, bóng bổng để tìm cơ hội ghi bàn.

U15 Việt Nam xuất sắc vào chung kết nhánh tranh hạng 81-84 (Tier C). Ảnh: VFF

Phút 30, từ đường chuyền hỏng của cầu thủ Việt Nam, cầu thủ Alizada của U15 Azerbaijan tung ra cú dứt điểm quyết đoán, rút ngắn tỷ số còn 2-3.

Những phút cuối, các cầu thủ U15 Azerbaijan gần như tràn sang phần sân của U15 Việt Nam để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà, nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi lăn xả. Không chỉ bảo vệ được mành lưới, U15 Việt Nam còn có thêm bàn thắng ở những giây cuối cùng do công của Vận Tài, ấn định chiến thắng 4-2. Với kết quả này, U15 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết.