Trận El Clasico rạng sáng 11/5 trở thành bước ngoặt quyết định trong cuộc đua vô địch La Liga 2025/26. Trước Real Madrid đang nỗ lực bám đuổi, Barcelona của HLV Hansi Flick thể hiện bản lĩnh đội đầu bảng bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu.

Rashford và Ferran Torres giúp Barca hạ Real Madrid

Phút thứ 9, Marcus Rashford khiến sân đấu bùng nổ với cú đá phạt hàng rào đẹp mắt, đưa bóng vào góc chết khiến Thibaut Courtois bất lực. Chưa dừng lại, đến phút 18, Dani Olmo tung đường chuyền sắc bén để Ferran Torres thoát xuống dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca.

Sang hiệp hai, Real Madrid dồn lên tìm bàn gỡ. Phút 63, Jude Bellingham đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Những phút cuối diễn ra căng thẳng, song Barca vẫn bảo toàn chiến thắng 2-0.

Với 91 điểm sau 35 trận, Barcelona hơn Real Madrid 14 điểm và chính thức vô địch La Liga mùa 2025/26.

Ghi bàn: Rashford (9'), Ferran Torres (18')

Đội hình xuất phát Barca vs Real Madrid

Barca: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Rashford, Gavi, Fermin Lopez, Lewandowski

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Pitarch, Mastantuono, Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius