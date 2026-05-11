Trận El Clasico rạng sáng 11/5 trở thành bước ngoặt quyết định trong cuộc đua vô địch La Liga 2025/26. Trước Real Madrid đang nỗ lực bám đuổi, Barcelona của HLV Hansi Flick thể hiện bản lĩnh đội đầu bảng bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu.
Phút thứ 9, Marcus Rashford khiến sân đấu bùng nổ với cú đá phạt hàng rào đẹp mắt, đưa bóng vào góc chết khiến Thibaut Courtois bất lực. Chưa dừng lại, đến phút 18, Dani Olmo tung đường chuyền sắc bén để Ferran Torres thoát xuống dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca.
Sang hiệp hai, Real Madrid dồn lên tìm bàn gỡ. Phút 63, Jude Bellingham đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Những phút cuối diễn ra căng thẳng, song Barca vẫn bảo toàn chiến thắng 2-0.
Với 91 điểm sau 35 trận, Barcelona hơn Real Madrid 14 điểm và chính thức vô địch La Liga mùa 2025/26.
Ghi bàn: Rashford (9'), Ferran Torres (18')
Đội hình xuất phát Barca vs Real Madrid
Barca: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Rashford, Gavi, Fermin Lopez, Lewandowski
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Pitarch, Mastantuono, Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius
90'
Trận đấu kết kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Barca trước đại kình địch Real Madrid. Kết quả này đưa thầy trò HLV Hansi Flick lên ngôi vô địch La Liga trước 3 vòng đấu, trong khi đội bóng Hoàng gia chịu cảnh trắng tay ở mùa giải này.
84'
Đến lượt Lewandowski bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm đưa bóng vào đúng vị trí của thủ môn Courtois.
82'
Một pha chuyển đổi trạng thái nhanh của Barca, Raphinha khổng để vượt qua thủ môn Courtois trong pha đối mặt.
75'
Đội chủ nhà Barca chơi chùng xuống cũng là lúc Real Madrid nỗ lực vùng lên tìm kiếm cơ hội ghi bàn vào lưới Garica.
70'
Real Madrid vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt vào lưới Barca.
65'
Vinicius có cơ hội đối mặt với Joan Garcia nhưng pha bấm bóng qua đầu vẫn bị cánh tay của thủ môn Barca ngăn cản.
63'
Bellingham sút tung lưới Barca nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với ngôi sao người Anh.
58'
Thêm một cơ hội dành cho Barca, chỉ có điều tình huống băng lên rồi dứt điểm của Torres bị thủ môn Courtois cản phá bằng chân.
48'
Ngay đầu hiệp hai, đội chủ sân Camp Nou chủ động gây sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng, trong khi Real Madrid có dấu hiệu buông xuôi.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Barca.
43'
Việc thiếu vằng nhiều trụ cột trong đó có chân sút chủ lực Mbappe, hay tiền vệ Valveder khiến Real Madrid thi đấu thiếu sắc bén.
38'
Mải mê tấn công suýt chút nữa Real Madrid nhận bàn thua thứ ba khi Rashford băng lên dứt điểm bị thủ môn Coutois cản phá bằng những đầu ngón tay.
32'
Los Blancos đang gặp nhiều khó khăn trong việc gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt.
24'
Chỉ trong vòng hai phút Real có hai cơ hội ngon ăn để đem về bàn gỡ nhưng một bị Gonzalo Garcia bỏ lỡ, còn một Vinicius chậm chân hơn hậu vệ Barca khi được Bellingham căng ngang thuận lợi.
18'
Ferran Torres nhân đôi cách biệt cho Barca
Từ đường chuyền của đồng đội đưa bóng vào vòng cấm Real Madrid, Dani Olmo có pha giật gót thuận lợi cho Ferran Torres bình tĩnh dứt điểm tung lưới Real lần thứ hai.
16'
Bị dẫn bàn từ sớm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nỗ lực vùng lên gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.
9'
Rashford sút phạt thần sầu
Barca được hưởng quả phạt ở rìa vòng cấm, chếch bên cánh phải của đội chủ nhà. Rashford thực hiện cú đá đưa bóng găm đúng góc cao khiến thủ thành Courtois hoàn toàn bó tay.
2'
Tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về đội khách Real Madrid, tuy nhiên pha kết thúc của Vinicius không làm khó thủ môn Garcia.
02h00
Trọng tài chính Alejandro Hernandez nổi hồi còi cho trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid được bắt đầu.
01h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h30
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
01h00
Barcelona đang tiến rất gần đến chức vô địch La Liga 2025/26 sau chuỗi phong độ ấn tượng. Đội bóng của HLV Hansi Flick toàn thắng 10 vòng gần nhất, mới đây vượt qua Osasuna 2-1 trên sân khách. Với lợi thế hiện tại, Barca chỉ cần thêm 1 điểm ở trận El Clasico cuối tuần này để chính thức đăng quang.
Đáng chú ý, trận đấu diễn ra tại Camp Nou, nơi Barca đang sở hữu phong độ cực kỳ đáng nể với 15 chiến thắng liên tiếp ở các giải quốc nội. Trong 5 lần gần nhất tiếp Real Madrid tại đây, đội bóng xứ Catalunya cũng áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.
Trái ngược với Barca, Real Madrid bước vào trận đấu trong tình trạng bất ổn. Họ chỉ thắng 2/7 trận gần nhất, nội bộ rối ren và tương lai HLV Alvaro Arbeloa bị đặt dấu hỏi lớn. Với phong độ sân khách kém cỏi, Real Madrid đối mặt nguy cơ trắng tay ở El Clasico.
23h40
|Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Barcelona
|34
|29
|1
|4
|58
|88
|2
|Real Madrid
|34
|24
|5
|5
|39
|77
|3
|Villarreal
|34
|21
|5
|8
|25
|68
|4
|Atletico Madrid
|35
|19
|6
|10
|20
|63
|5
|Real Betis
|35
|13
|15
|7
|11
|54
|6
|Celta Vigo
|35
|13
|11
|11
|5
|50
|7
|Getafe
|34
|13
|5
|16
|-8
|44
|8
|Real Sociedad
|35
|11
|11
|13
|-1
|44
|9
|Athletic Club
|34
|13
|5
|16
|-10
|44
|10
|Osasuna
|35
|11
|9
|15
|-3
|42
|11
|Rayo Vallecano
|34
|10
|12
|12
|-6
|42
|12
|Sevilla
|35
|11
|7
|17
|-13
|40
|13
|Elche
|35
|9
|12
|14
|-8
|39
|14
|Valencia
|34
|10
|9
|15
|-13
|39
|15
|Espanyol
|35
|10
|9
|16
|-15
|39
|16
|Mallorca
|34
|10
|8
|16
|-9
|38
|17
|Girona
|34
|9
|11
|14
|-15
|38
|18
|Alaves
|35
|9
|10
|16
|-13
|37
|19
|Levante
|35
|9
|9
|17
|-16
|36
|20
|Oviedo
|34
|6
|10
|18
|-28
|28
- Xuống hạng
23h00
Thông tin lực lượng:
Barca: Vắng mặt của tiền đạo Lamine Yamal và trung vệ Andreas Christensen do chấn thương.
Real Madrid: Tổn thất lực lượng khá lớn khi mất Eder Militao, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Federico Valverde và Rodrygo. Tuy nhiên, tiền đạo Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.