Pha cứu thua ấn tượng của Senne Lammens

Đội hình ra sân

Sunderland: Roefs; Mukiele, Geertruida, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Hume, Le Fee; Brobbey.

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Mount, Fernandes, Amad, Cunha; Zirkzee.

09/05/2026 | 22:58

Kết thúc

Hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: P.L
09/05/2026 | 22:50

90'+2

Dorgu trả ngược thuận lợi để Matheus Cunha dứt điểm ngay. Tiếc rằng, bóng đi vào đúng vị trí thủ môn Sunderland chọn sẵn.

09/05/2026 | 22:47

85'

Le Fee thử vận may với cú đại bác từ khoảng cách gần 30m, bóng bay vọt xà ngang.

09/05/2026 | 22:36

75'

HLV Michael Carrick tung Dorgu rồi Mbeumo vào sân hòng tìm kiếm sự đột biến.

Nỗ lực cản phá của Mason Mount - Ảnh: SFC
09/05/2026 | 22:36

70'

Geertruida phối hợp với Brobbey rồi kết thúc chân trái hiểm hóc, bóng dội cột dọc bật ra.

Cú sút dội cột của Geertruida - Ảnh: P.L

09/05/2026 | 22:20

63'

Brobbey có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số cho Sunderland, nhưng cú đá bằng chân trái không thắng được phản xạ của Lammens.

09/05/2026 | 22:19

62'

Granit Xhaka thử vận may với pha nã pháo tầm xa, bóng bay quá thiếu chính xác.

Zirkzee khá vô hại trên hàng công MU - Ảnh: P.L
09/05/2026 | 22:17

59'

Sau tình huống phạt góc của Sunderland, Mazraoui đánh đầu về suýt phản lưới nhà.

09/05/2026 | 22:10

50'

Sau giờ giải lao, lối đá của MU có phần khởi sắc hơn. Họ liên tục tấn công bên cánh phải, với sự xuất hiện của Amad Diallo và Bruno.

09/05/2026 | 21:50

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: SFC
09/05/2026 | 21:46

44'

MU được hưởng hai quả phạt góc liền nhưng chưa thể tận dụng cơ hội từ tình huống cố định.

09/05/2026 | 21:33

34'

Khung thành MU tiếp tục chao đảo khi Sadiki kết thúc đầu vòng cấm cực kỳ nguy hiểm.

MU đang phải chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ - Ảnh: MUFC
09/05/2026 | 21:31

32'

Brobbey xoay sở tốt trong vòng cấm MU rồi quăng chân phải chéo góc, bóng đi sạt cột dọc.

09/05/2026 | 21:28

29'

Matheus Cunha tạt vào từ cánh phải cho Zirkzee bật cao đánh đầu đưa bóng qua xà.

09/05/2026 | 21:22

22'

Không có Casemiro, tuyến giữa MU đang thi đấu lúng túng, thường xuyên để mất bóng.

Sunderland thi đấu tốt hơn đội khách - Ảnh: SFC
09/05/2026 | 21:18

18'

Sunderland vẫn đang dồn ép MU về phần sân nhà. Le Fee vừa dứt điểm trong vòng cấm, bóng bật vào tay Amad Diallo. VAR vào cuộc nhưng không có penalty cho chủ nhà.

09/05/2026 | 21:09

10'

MU dàn xếp đá phạt khá hay. Bruno mồi bóng để Amad quăng chân trái ngoài vòng cấm, bóng bay chệch mục tiêu.

09/05/2026 | 21:07

6'

Le Fee chọc khe thông minh cho Sadiki băng xuống trống trải rồi kết thúc ngay. May cho MU là thủ môn Lammens xuất sắc đổ người cứu thua.

Sunderland khởi đầu ấn tượng - Ảnh: Premier League
09/05/2026 | 21:05

4'

Sunderland nhập cuộc đầy hứng khởi. Talbi phối hợp ăn ý với đồng đội rồi cứa lòng chân phải khá nguy hiểm.

09/05/2026 | 21:05

21h

Trận đấu bắt đầu.

09/05/2026 | 20:17

20h

Mason Mount trở lại đội hình xuất phát MU - Ảnh: MUFC
09/05/2026 | 19:56

19h45

Đội hình ra sân Sunderland - Ảnh: SFC
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
09/05/2026 | 10:17

19h

Dàn sao MU trên sân tập - Ảnh: MUFC
09/05/2026 | 10:16

18h

Thông tin lực lượng

Sunderland: Romaine Mundle, Bertrand Traore chấn thương. Ballard bị treo giò.

MU: De Ligt chấn thương. Lisandro Martinez mãn hạn treo giò.

MU quyết tâm giành 3 điểm sân khách - Ảnh: DAZN
