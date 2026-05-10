Sau thất bại 3-4 trước Orlando City ở trận derby bang Florida, Inter Miami nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng thuyết phục trước Toronto. Trên đất Canada, Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm với màn trình diễn đẳng cấp, giúp đội bóng áo hồng áp sát ngôi đầu bảng MLS khu vực miền Đông.

Inter Miami nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Rodrigo De Paul, đồng đội thân thiết của Messi ở tuyển Argentina, tung cú vô lê từ ngoài vòng cấm sau khi quả đá phạt của chính anh đập hàng rào bật ra. Bàn thắng này giúp đội khách bước vào hiệp hai với lợi thế quan trọng.

Phút 56, Messi để lại dấu ấn đầu tiên bằng đường chuyền một chạm tinh tế, mở ra cơ hội để Luis Suarez thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 73, siêu sao người Argentina tiếp tục kiến tạo cho Sergio Reguilon ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại MLS.

Chỉ hai phút sau, Messi tự mình điền tên lên bảng tỷ số. Anh chọc khe để De Paul băng xuống bên cánh phải, trước khi nhận lại đường căng ngang sệt rồi khống chế gọn gàng và dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, nâng tỷ số lên 4-0 cho Inter Miami.

Pha lập công này giúp Messi vượt Sebastian Giovinco, trở thành cầu thủ cán mốc 100 lần tham gia vào bàn thắng nhanh nhất lịch sử MLS mùa chính. Anh chỉ cần 64 trận để đạt thành tích này, với 59 bàn thắng và 41 kiến tạo kể từ khi gia nhập Inter Miami.

Toronto vùng lên mạnh mẽ cuối trận nhờ cú đúp của Aristizabal ở phút 82 và 90, nhưng Inter Miami vẫn đứng vững trong 11 phút bù giờ để bảo toàn chiến thắng.

Ghi bàn

Toronto: Aristizabal (82'), Aristizabal (90')

Inter Miami: De Paul (44'), Suarez (56'), Reguilon (73'), Messi (75')

Đội hình xuất phát

Toronto: Gavran; Henry, Franklin, Zimmerman, Monlouis, Edwards; Coello, Osorio, Cimermancic; Salloi, Deandre Kerr

Inter Miami: St. Clair; Mura, Lujan, Micael, Allen; De Paul, Bright, Segovia; Berterame, Messi, Suarez