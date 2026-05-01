Màn ăn mừng quen thuộc của Erling Haaland - Ảnh: MCFC
Khoảng cách với Arsenal được Man City rút ngắn xuống còn 2 điểm - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma, Nunes, Guéhi, Ake, O'Reilly, Bernardo, Reijnders, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, Collins, Hickey, Lewis – Potter, Yarmoluk, Jensen, Damsgaard, Schade, Thiago.

Bàn thắng: Doku 60', Haaland 75', Marmoush 90'+3

Kết quả
Vòng 36
09/05/2026 18:30:00 Liverpool 1 - 1 Chelsea
09/05/2026 21:00:00 Brighton 3 - 0 Wolves
09/05/2026 21:00:00 Fulham 0 - 1 Bournemouth
09/05/2026 21:00:00 Sunderland 0 - 0 Manchester United
09/05/2026 23:30:00 Manchester City 3 - 0 Brentford

10/05/2026 | 01:33

Kết thúc

Chiến thắng xứng đáng của Man City - Ảnh: OneFootball
Sự phấn khích của HLV Pep Guardiola - Ảnh: P.L
10/05/2026 | 01:21

90'+3

Bàn thắng (3-0, Omar Marmoush): Đón đường chuyền khe của Haaland, Marmoush lẻn xuống tung cú đá chéo góc ghi bàn thứ 3 cho Man City.

Marmoush ăn mừng bàn thứ 3 - Ảnh: P.L
10/05/2026 | 01:09

82'

Doku nỗ lực đi bóng xuống sát đường biên rồi chuyền vào trong cho Foden đá nối ngay. May cho Brentford là Kelleher phản xạ cứu thua xuất thần.

10/05/2026 | 01:03

75'

Bàn thắng (2-0, Haaland): Semenyo bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Haaland ập xuống đầy quyết tâm rồi đánh gót ở cự ly gần ghi bàn thứ hai cho Man City.

Haaland nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L
10/05/2026 | 00:54

67'

Foden xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc nhanh đúng vào vị trí của thủ môn Kelleher.

10/05/2026 | 00:47

60'

Bàn thắng (1-0, Jeremy Doku): Đang trong cảnh bế tắc, Man City bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số nhờ nỗ lực tuyệt vời của Doku. Tiền đạo người Bỉ rẽ bóng từ cánh trái vào trong rồi cứa lòng chân phải đẹp mắt nhằm góc cao ghi bàn.

Doku tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L
10/05/2026 | 00:44

54'

Thiago xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân phải dứt điểm ở góc hẹp, gây khó khăn cho Donnarumma.

10/05/2026 | 00:40

51'

Qua giờ giải lao, nhịp chơi của các cầu thủ Man City đang bị trùng xuống.

10/05/2026 | 00:21

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MCFC
10/05/2026 | 00:20

43'

Hàng thủ Brentford đang thi đấu chắc chắn và kỷ luật nên hạn chế nhiều sức mạnh của Man City.

10/05/2026 | 00:06

36'

Bernardo Silva vừa bị phạt thẻ vàng cảnh cáo vì hành vi xấu chơi với đối phương.

10/05/2026 | 00:00

27'

Man City đang cố gắng gia tăng áp lực. Haaland liên tục có những cú dứt điểm bằng cả đầu lẫn chân trái nhưng chưa khuất phục được Kelleher.

Haaland ôm đầu tiếc nuối - Ảnh: P.L
09/05/2026 | 23:50

19'

Doku tạt vào từ cánh trái cho Haaland đánh đầu ngay khá nguy hiểm.

09/05/2026 | 23:48

18'

Đón lõng ngoài vòng cấm, Bernardo Silva vẩy mã ngoài chân phải kỹ thuật. Tiếc rằng, bóng đi ra ngoài khung thành.

09/05/2026 | 23:42

12'

Brentford cũng cho thấy mình là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Họ tích cực pressing tầm cao, gây khó khăn cho các hậu vệ áo xanh da trời.

Cú ra chân của Cherki - Ảnh: Premier League
09/05/2026 | 23:33

4'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City tràn lên tấn công tổng lực. Jeremy Doku liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái với những pha đi bóng lắt léo.

09/05/2026 | 23:32

23h30

Trận đấu bắt đầu.

09/05/2026 | 23:04

22h30

Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Đội hình ra sân Brentford - Ảnh: BFC
09/05/2026 | 10:25

21h30

Cầu thủ Man City trên sân tập - Ảnh: MCFC
09/05/2026 | 10:24

21h

Thông tin lực lượng

Man City: Rodri, Josko Gvardiol, Rúben Dias chấn thương.

Brentford: Jordan Henderson, Vitaly Janelt, Rico Henry, Fábio Carvalho chấn thương.

Man City cần chiến thắng hơn bao giờ hết - Ảnh: Sky Sports
