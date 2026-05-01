Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma, Nunes, Guéhi, Ake, O'Reilly, Bernardo, Reijnders, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.
Brentford: Kelleher, Kayode, Ajer, Collins, Hickey, Lewis – Potter, Yarmoluk, Jensen, Damsgaard, Schade, Thiago.
Bàn thắng: Doku 60', Haaland 75', Marmoush 90'+3
|Kết quả
|Vòng 36
|09/05/2026 18:30:00
|Liverpool 1 - 1 Chelsea
|09/05/2026 21:00:00
|Brighton 3 - 0 Wolves
|09/05/2026 21:00:00
|Fulham 0 - 1 Bournemouth
|09/05/2026 21:00:00
|Sunderland 0 - 0 Manchester United
|09/05/2026 23:30:00
|Manchester City 3 - 0 Brentford
Kết thúc
90'+3
Bàn thắng (3-0, Omar Marmoush): Đón đường chuyền khe của Haaland, Marmoush lẻn xuống tung cú đá chéo góc ghi bàn thứ 3 cho Man City.
82'
Doku nỗ lực đi bóng xuống sát đường biên rồi chuyền vào trong cho Foden đá nối ngay. May cho Brentford là Kelleher phản xạ cứu thua xuất thần.
75'
Bàn thắng (2-0, Haaland): Semenyo bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Haaland ập xuống đầy quyết tâm rồi đánh gót ở cự ly gần ghi bàn thứ hai cho Man City.
67'
Foden xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc nhanh đúng vào vị trí của thủ môn Kelleher.
60'
Bàn thắng (1-0, Jeremy Doku): Đang trong cảnh bế tắc, Man City bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số nhờ nỗ lực tuyệt vời của Doku. Tiền đạo người Bỉ rẽ bóng từ cánh trái vào trong rồi cứa lòng chân phải đẹp mắt nhằm góc cao ghi bàn.
54'
Thiago xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân phải dứt điểm ở góc hẹp, gây khó khăn cho Donnarumma.
51'
Qua giờ giải lao, nhịp chơi của các cầu thủ Man City đang bị trùng xuống.
Kết thúc hiệp 1
43'
Hàng thủ Brentford đang thi đấu chắc chắn và kỷ luật nên hạn chế nhiều sức mạnh của Man City.
36'
Bernardo Silva vừa bị phạt thẻ vàng cảnh cáo vì hành vi xấu chơi với đối phương.
27'
Man City đang cố gắng gia tăng áp lực. Haaland liên tục có những cú dứt điểm bằng cả đầu lẫn chân trái nhưng chưa khuất phục được Kelleher.
19'
Doku tạt vào từ cánh trái cho Haaland đánh đầu ngay khá nguy hiểm.
18'
Đón lõng ngoài vòng cấm, Bernardo Silva vẩy mã ngoài chân phải kỹ thuật. Tiếc rằng, bóng đi ra ngoài khung thành.
12'
Brentford cũng cho thấy mình là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Họ tích cực pressing tầm cao, gây khó khăn cho các hậu vệ áo xanh da trời.
4'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City tràn lên tấn công tổng lực. Jeremy Doku liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái với những pha đi bóng lắt léo.
Thông tin lực lượng
Man City: Rodri, Josko Gvardiol, Rúben Dias chấn thương.
Brentford: Jordan Henderson, Vitaly Janelt, Rico Henry, Fábio Carvalho chấn thương.