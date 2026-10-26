Real Madrid xuất sắc đánh bại Barcelona trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải. Trong hiệp 1 với rất ít cơ hội rõ rệt, chủ nhà kiểm soát bóng trước đội khách được tổ chức tốt và luôn tìm cách phản công.
Đội bóng của Jose Mourinho cũng có cơ hội tấn công, nhưng thiếu chính xác trong nhiều tình huống. Kylian Mbappe có cơ hội rõ ràng nhất sau cú trivela của Guler, nhưng vô lê ra ngoài.
Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, từ đường căng ngang của Diomande, Gerard Martin phá bóng bật trúng Mbappe đi vào lưới.
Sau giờ nghỉ, Barca không ngừng tấn công và có bàn gỡ 1-1 nhờ công Raphinha. Bàn thắng là kết quả từ tình huống xử lý đẳng cấp của Pedri.
Cuối trận, điều chỉnh của Mourinho phát huy hiệu quả. Camavinga vào sân và bứt tốc kiến tạo cho Mbappe hoàn tất cú đúp - bàn 100 của anh cho Real Madrid.
Sau 13 năm, Mourinho một lần nữa xuất hiện tại Camp Nou và khiến Barca ăn trái đắng.
Ghi bàn:
Barca: Raphinha 61'.
Real Madrid: Mbappe 42', 88'.
Đội hình xuất phát:
Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.
Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Barca vs Real Madrid:
90'+8
Hết giờ! Barca 1-2 Real Madrid!
Raphinha ghi bàn đẹp mắt nhưng Mbappe hoàn tất cú đúp mang về 3 điểm cho Real Madrid.
90'+8
Trận đấu gián đoạn khi cầu thủ hai đội gây hấn. Trọng tài biên phải vào sân can thiệp.
90'+7
Balde và Adeyemi đồng loạt nhận thẻ vàng.
90'+5
Mbappe nhận thẻ vàng.
94'
HLV Mourinho thay đổi người chiến thuật. Guler và Diomande rời sân. Trent và Carlos Espi thay thế.
90'+2
Cucurella nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Real Madrid cho rằng Yamal cần bị phạt nặng khi đạp lên chân Bellingham.
5'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
88'
Bàn thắng! 2-1 cho Real Madrid (Kylian Mbappe)! Bellingham nhảy múa và đánh gót, Guler mở bóng, Camavinga thoát xuống vượt Cubarsi căng ngang loại Joan Garcia để Mbappe đệm bóng vào lưới trống.
86'
Hansi Flick có hai thay đổi trên hàng công. Gordon và Raphinha lần lượt nhường chỗ cho Adeyemi và Gabriel Jesus.
84'
Trọng tài rút thẻ vàng với Gordon sau pha vào bóng từ phía sau với Guler. Một tình huống trúng bóng nhưng nguy hiểm.
83'
Yamal dạt sang trái dứt điểm nhưng Cucurella theo sát cản phá.
81'
Gordon chuyền ngang, Yamal sút căng đập thẳng vào mặt Huijsen. Trung vệ Real Madrid ngã gục xuống sân. Trọng tài ngay lập tức dừng trận đấu.
80'
Bernardo Silva nhường chỗ cho Camavinga.
79'
De Jong dứt điểm nhưng Huijsen lăn xả cản phá chịu phạt góc.
78'
Không vào! Yamal bó vào trung lộ lướt đi rất kỹ thuật trước khi đặt lòng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chệch cột dọc chỉ vài cm.
75'
Huijsen bất ngờ bỏ bóng khó hiểu. May cho Real Madrid là Lunin kịp lao người bắt gọn trước khi Yamal có thể cướp được.
74'
Barca thay đổi ở tuyến giữa. Fermin Lopez nhường chỗ cho De Jong.
74'
Barca pressing giành bóng, Yamal chuyền má ngoài cho Raphinha nhưng bóng đi hơi sâu.
71'
Cơ hội! Thêm cú sút xa khác của Guler, nhưng Joan Garcia dễ dàng đổ người bắt gọn.
Thống kê
Raphinha có 8 bàn và 3 kiến tạo trong 8 lần gần nhất gặp Real Madrid.
70'
Sai lầm của Barca để Mbappe có cơ hội nhận bóng, nhưng Joan Garcia kịp băng khỏi vòng cấm sửa sai cho đồng đội.
65'
Không vào! Trong tình huống phạt góc, Gerard Martin bật cao đánh đầu rất hiểm về cột gần, Lunin bay người cứu thua xuất thần.
63'
Nguy hiểm! Guler sút rất căng nhưng Joan Garcia chơi xuất sắc cứu thua cho Barca.
62'
HLV Mourinho điều chỉnh cánh phải Real Madrid. Denzel Dumfries vào thay Federico Valverde.
61'
Bàn thắng! 1-1 cho Barca (Raphinha)! Sau tình huống phối hợp phạt góc, Pedri xử lý kỹ thuật, thực hiện động tác giả rồi bất ngờ chuyền cho Raphinha khiến hàng thủ áo trắng bị gãy hoàn toàn. Tuyển thủ Brazil sút qua hai chân Bellingham đánh bại Lunin.
59'
Real Madrid phản công nhanh, Mbappe thoát xuống một mình nhưng Cubarsi rất nhanh về phá bóng thành công.
55'
Raphinha bứt tốc vào vòng cấm dứt điểm bật hậu vệ áo trắng. Đội chủ nhà đang thiếu khoảng trống tấn công.
50'
Real Madrid phản công nhanh hai đánh một, nhưng Bellingham quá cá nhân mà không chuyền cho Mbappe đang đứng một mình. Cubarsi truy cản thành công cầu thủ người Anh khi Martin kịp về hỗ trợ.
49'
Yamal xâm nhập vòng cấm xuống sát biên ngang, đường chuyền của anh bị Huijsen cản phá.
46'
Tchouameni nhận thẻ vàng sau pha vào bóng bằng gầm giày khác. Nạn nhân lần này là Cubarsi.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thống kê hiệp 1
|
Chỉ số
|
Barca
|
Real Madrid
|
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
|
0,65
|
0,85
|
Kiểm soát bóng
|
59%
|
41%
|
Cơ hội lớn
|
1
|
3
|
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương
|
16
|
14
|
Tổng số cú sút
|
9
|
6
|
Sút trúng đích
|
4
|
2
|
Sút chệch đích
|
4
|
3
|
Sút trong vòng cấm
|
4
|
4
|
Sút ngoài vòng cấm
|
5
|
2
|
Bàn thắng kỳ vọng từ sút trúng đích (xGOT)
|
0,49
|
0,95
|
Tổng số đường chuyền
|
323
|
216
|
Chuyền chính xác
|
287 (89%)
|
189 (88%)
|
Chuyền dài
|
13
|
27
|
Chuyền dài chính xác
|
4 (31%)
|
18 (67%)
|
Chuyền ở 1/3 cuối sân
|
79
|
50
|
Chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân
|
61 (77%)
|
36 (72%)
|
Tạt bóng
|
3
|
6
|
Tạt bóng chính xác
|
0 (0%)
|
1 (17%)
|
Phạm lỗi
|
4
|
8
|
Tranh chấp thắng
|
27
|
23
|
Tắc bóng
|
11
|
16
|
Tắc bóng thành công
|
7 (64%)
|
8 (50%)
|
Cắt đường chuyền
|
2
|
5
|
Phá bóng
|
7
|
11
|
Sai lầm dẫn đến cú sút
|
2
|
1
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Barca 0-1 Real Madrid!
Bàn thắng may mắn của Mbappe giúp thầy trò Jose Mourinho chiếm lợi thế.
45'+2
Không vào! Diomande có khoảng trống tung cú sút về góc gần nhưng bóng chỉ chạm mép lưới khung thành Joan Garcia.
45'+1
Mbappe thoát xuống nhanh sút trúng cột dọc. Dù vậy, tiền đạo người Pháp đã rơi vào thế việt vị.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45'
Rodri dâng cao tung cú sút chìm ở rìa vòng cấm nhưng Lunin đổ người bắt gọn.
44'
Không vào! Lamine Yamal áp sát cột gần thực hiện cú đá chân trái đi không chính xác.
42'
Bàn thắng! 1-0 cho Real Madrid (Kylian Mbappe)! Cucurella thả bóng cánh trái, Diomande căng ngang với động tác vẩy má ngoài rất đẹp, Gerard Martin phá bóng đập trúng Mbappe bay vào lưới.
38'
Cucurella kéo Yamal khá thô, Raphinha muốn có thẻ cho hậu vệ đội khách nhưng trọng tài lắc đầu.
34'
Không vào! Real Madrid để mất bóng nguy hiểm, Gordon xâm nhập vòng cấm chọn sút về cột gần nhưng Lunin kịp khép góc cản phá.
34'
Cơ hội! Guler thực hiện cú trivela tuyệt đẹp từ cánh phải, Mbappe tung người vô lê đi không chính xác.
30'
Thay đổi bắt buộc của Barca. Alejandro Balde thay Xavi Espart. Joao Cancelo sẽ chuyển sang cánh phải.
29'
Xavi Espart bị đau - hệ quả từ pha vào bóng đầu trận của Tchouameni, đội ngũ y tế vào sân. Valverde cũng đang có vấn đề về cơ.
27'
Bellingham treo bóng vào vòng cấm rất kỹ thuật nhưng hơi cao so với đà băng vào của Huijsen, bỏ qua cơ hội tốt để đe dọa khung thành Joan Garcia.
26'
Cơ hội! Có bóng trước vòng cấm, Guler sút nhanh chân trái chạm cầu thủ chủ nhà đi ra ngoài.
24'
Không vào! Barca tấn công rất hay, Gordon thực hiện đường chuyền để Raphinha dứt điểm trên vạch 16m50 đi chệch cột dọc trong gang tấc.
22'
Nguy hiểm! Sau tình huống Pedri làm chao đảo hàng thủ đội khách, Raphinha tung cú vô lê chân phải ở rìa vòng cấm đi vọt xà ngang.
18'
Nguy hiểm! Guler thực hiện cú sút xa chân trái, bóng đi chìm và đập đất khiến Joan Garcia giật mình nhưng vẫn kịp cản phá.
18'
Mbappe thoát xuống rất nhanh vào vòng cấm, nhưng không vượt qua được Cubarsi.
15'
Gordon tung cú sút xa chân phải kỹ thuật nhưng bóng đi không khó và Lunin bắt gọn.
13'
Diomande đột phá kỹ thuật vào vòng cấm, nhưng tiền đạo 19 tuổi không vượt qua hàng thủ chủ nhà.
10'
Tchouameni vào bóng bằng gầm giày nhưng kịp thu chân. BHL hai đội có khoảnh khắc căng thẳng.
8'
Cơ hội! Sau đường chuyền của Cancelo, Gordon tung cú dứt điểm đầu tiên nhưng bóng đi đúng vào vị trí của Lunin.
5'
Không vào! Pedri mắc sai lầm, Arda Guler cướp bóng từ giữa sân tiến một mạch vào vòng cấm, nhưng cú đá của anh đi vọt xà ngang.
3'
Real Madrid chuyền hỏng, Lamine Yamal có bóng chọc khe vào vòng cấm nhưng Raphinha không thể khống chế.
3'
Barca dâng đội hình lên pressing cường độ cao. Diomande phải lùi về thấp tham gia phòng ngự hỗ trợ Cucurella.
1'
Trận đấu bắt đầu.
2h59
Trọng tài cho cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục thi đấu.
El Clasico của “tân binh”
Trận Siêu kinh điển này có số lượng cầu thủ mới tham gia nhiều nhất trong 15 năm qua. Có tới 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát lần đầu tiên chơi trận El Clasico: Espart, Rodri, Gordon (Barca); Konate, Cucurella, Bernardo và Diomande (Real Madrid).
22 cầu thủ đá chính chỉ tích lũy tổng cộng 136 trận kinh nghiệm trước đó ở El Clasico, con số thấp nhất kể từ chung kết Cúp Nhà vua năm 2011 khi Real Madrid với Mourinho dẫn dắt thắng Barca 1-0 tại Mestalla.
4
Jude Bellingham và Kylian Mbappe đều ghi 4 bàn trong các trận El Clasico tại La Liga. Họ là hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cuộc đối đầu này trong khuôn khổ giải đấu, xét trong đội hình hiện tại của Barca và Real Madrid.
Thống kê
Yan Diomande dự El Clasico khi 19 tuổi 346 ngày. Nếu ghi bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ hai của Real Madrid lập công ở Siêu kinh điển tại La Liga. Kỷ lục hiện đang thuộc về Vinicius Junior, người ghi bàn khi 19 tuổi và 233 ngày vào tháng 3/2020.
100
Hansi Flick có thể trở thành HLV đạt 100 chiến thắng nhanh thứ hai trong lịch sử Barca trên mọi đấu trường nếu thắng El Clasico, qua đó chạm mốc này sau 129 trận. Chỉ Luis Enrique làm được nhanh hơn, với 126 trận.
Đội hình xuất phát của Real Madrid
Đội hình xuất phát của Barca
Trận El Clasico thứ 5 của Lunin
Lunin sẽ trấn giữ khung thành, trở lại sau 175 ngày không thi đấu trận chính thức nào. Lần gần nhất anh ra sân là ngày 3/5/2026, trong chiến thắng 2-0 trước Espanyol.
Đây sẽ là trận El Clasico thứ 5 của Lunin. Thống kê đứng về phía anh, với 3 chiến thắng và 1 thất bại. Tuy nhiên, xét kỹ hơn, anh thủng lưới 7 lần, trung bình 1,75 bàn mỗi trận, và chưa lần nào giữ sạch lưới.
Lần gần nhất Lunin đối đầu Barca là thất bại 0-4 tại Bernabeu, khi Lewandowski lập cú đúp, còn Raphinha và Lamine Yamal mỗi người ghi 1 bàn. Đó là ký ức đau buồn với đội bóng thành Madrid.
Courtois chính thức lỡ El Clasico
Thibaut Courtois không thi đấu ở El Clasico. Đó là kết cục của 5 giờ đầy biến động với CLB, người hâm mộ và chính Courtois. Anh thức dậy trong tình trạng thực sự tồi tệ. Khi có dấu hiệu cải thiện, khả năng chờ đến phút chót được tính đến, nhưng cuối cùng, thủ môn người Bỉ chính thức bị loại.
Lunin sẽ bắt chính tại Camp Nou. Mestre là thủ môn dự bị, còn lựa chọn thứ ba là Voloshyn, người thường xuyên thi đấu cho Real Madrid C.
Đây là một đợt cúm nặng, khiến Courtois hoàn toàn không đủ sức ra sân. Đó là thông tin được truyền đi từ phía CLB. Hôm trước, anh vẫn tập luyện có vẻ bình thường, nhưng bắt đầu thấy không khỏe vào buổi chiều. Đến tối, tình trạng của anh đã khiến mọi người bi quan về khả năng thi đấu.
Tuy nhiên, phải đến sáng 25/10, ngay trước 11h (giờ địa phương), quyết định mới được đưa ra: Courtois không cùng đội lên đường. Tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng quá lớn, đến mức đội bóng xác định anh không thể thi đấu trong điều kiện ấy. Nhưng câu chuyện vẫn chưa khép lại.
Những diễn biến lên xuống bắt đầu từ đó. Thông tin khiến Madridista xôn xao trong bầu không khí bi quan. Đây là đòn giáng mạnh về tinh thần khi đội bóng mất đi một nhân tố quan trọng.
Một giờ sau, tại Valdebebas, thông điệp “khoan đã” được phát đi. Dù thừa nhận đây là kịch bản rất khó xảy ra, phía CLB cho biết Courtois chưa hoàn toàn hết cơ hội thi đấu. Họ sẽ chờ đến giới hạn cuối cùng. Nếu hồi phục rõ rệt, anh sẽ đáp chuyến bay lúc 16h để đến Barcelona và ra sân.
Thời gian cứ thế trôi đi, từng phút một, trong sự chờ đợi căng thẳng. Cuối cùng, Courtois có cải thiện đôi chút, nhưng còn xa mới đủ để thi đấu. Anh không thể ra sân, và câu chuyện chính thức khép lại.
Đây sẽ là trận đầu tiên Courtois vắng mặt trong mùa giải. Trước đó, anh chơi trọn 1.080 phút qua 12 trận, giữ sạch lưới 2 lần trước Malaga và Villarreal. El Clasico đành khép lại với anh trước giờ bóng lăn.
Thông tin trận đấu
- Barca thắng 2 trận sân nhà gần nhất trước Real Madrid tại La Liga. Trong thế kỷ 21, đội bóng chỉ một lần thắng 3 trận sân nhà liên tiếp trước “Los Blancos” ở giải đấu này, giai đoạn 2008-2010, dưới thời Pep Guardiola.
- Real Madrid thắng 3 và thua 3 trong sáu chuyến làm khách gần nhất trước Barca tại La Liga. Số chiến thắng này bằng thành tích của họ trong 16 lần làm khách trước đó trước đội bóng xứ Catalunya tại giải đấu (3 thắng, 6 hòa, 7 thua).
- Barca là đội thứ hai toàn thắng 9 vòng đầu một mùa La Liga, sau Real Madrid mùa 1968/69. Trong lịch sử giải đấu, chưa đội nào thắng cả 10 trận đầu mùa.
- Real Madrid có 21 điểm, kém đội đầu bảng Barca 6 điểm. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa “Los Blancos” với ngôi đầu ở cùng thời điểm mùa giải kể từ mùa 2012/13 - mùa cuối cùng nhiệm kỳ đầu của Mourinho, khi họ kém Barca 8 điểm và kết thúc mùa ở vị trí á quân.
- Barca ghi 39 bàn tại La Liga 2026/27. Trong lịch sử giải đấu, chỉ Sevilla mùa 1940/41 ghi nhiều bàn hơn sau 9 trận đầu mùa, với 42 bàn.
- Kylian Mbappe mang về 8 quả phạt đền và ghi 17 bàn từ chấm 11m trong 74 trận La Liga cùng Real Madrid. Kể từ khi anh gia nhập Real mùa 2024/25, chỉ Ante Budimir có nhiều lần mang về phạt đền (11) và ghi bàn từ chấm 11m (18) hơn anh tại giải đấu.
- Tiền đạo Lamine Yamal của Barca ghi 8 bàn sau 9 trận tại La Liga 2026/27. Đây là kỷ lục trong thế kỷ 21 đối với một cầu thủ dưới 20 tuổi sau 9 lần ra sân đầu tiên trong một mùa giải.
- Mbappe của Real Madrid ghi 12 bàn qua 10 trận gặp Barca trên mọi đấu trường. Trong thế kỷ 20, chỉ Cristiano Ronaldo (20 bàn) và Karim Benzema (16 bàn) ghi nhiều bàn hơn anh trong các trận El Clasico.
- Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barca thắng 6 và thua 1 trong 7 trận gặp Real Madrid trên mọi đấu trường. Trước khi nhà cầm quân người Đức đến, Barca chỉ thắng 4 trong 15 trận El Clasico gần nhất, còn lại hòa 1 và thua 10.
- Jose Mourinho bất bại trong 5 trận gần nhất gặp Barca trên mọi đấu trường khi dẫn dắt Real Madrid, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong lịch sử “Los Blancos”, chỉ hai HLV từng bất bại ít nhất 6 trận El Clasico liên tiếp: Miguel Munoz giai đoạn 1962-1965 (7 thắng) và Vicente del Bosque giai đoạn 2001-2003 (2 thắng, 5 hòa).