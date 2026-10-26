- Barca thắng 2 trận sân nhà gần nhất trước Real Madrid tại La Liga. Trong thế kỷ 21, đội bóng chỉ một lần thắng 3 trận sân nhà liên tiếp trước “Los Blancos” ở giải đấu này, giai đoạn 2008-2010, dưới thời Pep Guardiola.

- Real Madrid thắng 3 và thua 3 trong sáu chuyến làm khách gần nhất trước Barca tại La Liga. Số chiến thắng này bằng thành tích của họ trong 16 lần làm khách trước đó trước đội bóng xứ Catalunya tại giải đấu (3 thắng, 6 hòa, 7 thua).

- Barca là đội thứ hai toàn thắng 9 vòng đầu một mùa La Liga, sau Real Madrid mùa 1968/69. Trong lịch sử giải đấu, chưa đội nào thắng cả 10 trận đầu mùa.

- Real Madrid có 21 điểm, kém đội đầu bảng Barca 6 điểm. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa “Los Blancos” với ngôi đầu ở cùng thời điểm mùa giải kể từ mùa 2012/13 - mùa cuối cùng nhiệm kỳ đầu của Mourinho, khi họ kém Barca 8 điểm và kết thúc mùa ở vị trí á quân.

- Barca ghi 39 bàn tại La Liga 2026/27. Trong lịch sử giải đấu, chỉ Sevilla mùa 1940/41 ghi nhiều bàn hơn sau 9 trận đầu mùa, với 42 bàn.

- Kylian Mbappe mang về 8 quả phạt đền và ghi 17 bàn từ chấm 11m trong 74 trận La Liga cùng Real Madrid. Kể từ khi anh gia nhập Real mùa 2024/25, chỉ Ante Budimir có nhiều lần mang về phạt đền (11) và ghi bàn từ chấm 11m (18) hơn anh tại giải đấu.

- Tiền đạo Lamine Yamal của Barca ghi 8 bàn sau 9 trận tại La Liga 2026/27. Đây là kỷ lục trong thế kỷ 21 đối với một cầu thủ dưới 20 tuổi sau 9 lần ra sân đầu tiên trong một mùa giải.

- Mbappe của Real Madrid ghi 12 bàn qua 10 trận gặp Barca trên mọi đấu trường. Trong thế kỷ 20, chỉ Cristiano Ronaldo (20 bàn) và Karim Benzema (16 bàn) ghi nhiều bàn hơn anh trong các trận El Clasico.

- Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barca thắng 6 và thua 1 trong 7 trận gặp Real Madrid trên mọi đấu trường. Trước khi nhà cầm quân người Đức đến, Barca chỉ thắng 4 trong 15 trận El Clasico gần nhất, còn lại hòa 1 và thua 10.

- Jose Mourinho bất bại trong 5 trận gần nhất gặp Barca trên mọi đấu trường khi dẫn dắt Real Madrid, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong lịch sử “Los Blancos”, chỉ hai HLV từng bất bại ít nhất 6 trận El Clasico liên tiếp: Miguel Munoz giai đoạn 1962-1965 (7 thắng) và Vicente del Bosque giai đoạn 2001-2003 (2 thắng, 5 hòa).