Nhận định bóng đá Barca vs Real Madrid: Barca chọn lối đá tấn công để bù phòng ngự khi tiếp Real Madrid ở vòng 10 La Liga.

Barcelona vẫn nhỉnh hơn Real Madrid trước El Clasico (3h ngày 26/10, giờ Hà Nội), nơi chiến thắng có thể đưa đội quân Hansi Flick tiến một bước dài trong cuộc đua La Liga khi mùa giải chưa qua 1/3.

Thất bại 2-4 trước PSG xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm với Barcelona. Chuỗi 11 chiến thắng ở La Liga và Champions League bị chặn lại ngay trước cuộc tiếp đón Real Madrid, để lại những hoài nghi về khả năng phòng ngự.

Barca với Yamal sẽ lấy tấn công bù cho phòng ngự. Ảnh: FCB

Ảnh hưởng đáng ngại nhất có thể nằm ở tinh thần. Bóng đá của Hansi Flick đòi hỏi các cầu thủ tin vào cách vận hành chung: dâng cao, chuyền nhanh, áp sát đồng bộ và sẵn sàng giành lại bóng ngay sau khi mất.

Một chút chần chừ cũng có thể khiến hệ thống ấy xuất hiện khoảng trống. Nếu những sai sót tại Paris khiến cầu thủ ngại đưa bóng lên phía trước hoặc thiếu quyết đoán khi pressing, Barca sẽ tự làm giảm sức mạnh.

Tuy nhiên, PSG đặt ra thử thách khác với Real hiện tại. Khả năng gây áp lực và phối hợp của đội bóng Pháp khiến Barca liên tục phải xử lý trong trạng thái bị truy đuổi.

Real Madrid đang cải thiện khi Jose Mourinho thực hiện theo những điều chỉnh mà Xabi Alonso từng làm, nhưng chưa cho thấy khả năng duy trì sức ép tương tự.

Nếu giữ được sự tập trung, Barca vẫn có điều kiện phát huy lối chơi quen thuộc. Lamine Yamal tạo đột biến, Pedri và Rodri - người được nghỉ ngơi ở trận thua PSG - điều tiết nhịp độ, còn những pha di chuyển liên tục giúp đội chủ nhà kéo giãn hàng thủ đối phương.

Real Madrid đến Camp Nou với 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó ba trận gần nhất đều ghi 4 bàn. Những điều chỉnh của Mourinho, đặc biệt với Arda Guler, Yan Diomande và vị trí của Fede Valverde bên cánh phải, giúp đội bóng có thêm sức sống.

Phong độ của Real Madrid có dấu hiệu cải thiện gần đây. Ảnh: MD

Dẫu vậy, chiến thắng ngược dòng 4-3 trước Roma cũng phản ánh sự bất ổn. Real Madrid từng bị dẫn 3-1, trong khi hai thất bại La Liga trước Betis và Atletico đều diễn ra trên sân khách. Vinicius bị treo giò càng thu hẹp lựa chọn tấn công.

Barca có nền tảng ổn định hơn với 9 trận toàn thắng tại La Liga, kỷ lục trong lịch sử CLB. Thành tích thắng 6 trong 7 Siêu kinh điển dưới thời Flick cũng tạo lợi thế tâm lý, miễn là thất bại trước PSG không lấn át những ký ức tích cực ấy.

Khoảng cách 6 điểm khiến trận đấu mang sức nặng đặc biệt. Nếu thắng, Barca sẽ bỏ Real Madrid 9 điểm. Con số đó có thể sớm định hình cuộc đua vô địch, buộc đội bóng của Mourinho liên tục đuổi theo và chờ đối thủ sẩy chân.

Áp lực nghiêng nhiều hơn về phía Mourinho. Real Madrid cần tìm chiến thắng nhưng phải cân nhắc nguy cơ để lộ khoảng trống, nơi Barca có đủ tốc độ và khả năng phối hợp để khai thác.

Lực lượng:

Barca: Eric Garcia, Olmo, Kounde, Christensen Bardghji chấn thương.

Real Madrid: Asencio, Mendy, Rodrygo chấn thương; Vinicius bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Dự đoán: Barca thắng 3-1.