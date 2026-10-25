Liverpool duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League khi ngược dòng thắng Villarreal 4-3 với cú đúp của Mac Allister, dù bị đối thủ sớm dẫn 2 bàn.
Nguồn ảnh: LFC, Premier League
|Kết quả
|Vòng 8
|24/10/2026 02:00:00
|Ipswich 1 - 1 Nottingham Forest
|24/10/2026 18:30:00
|Aston Villa 2 - 1 Manchester City
|24/10/2026 21:00:00
|Arsenal 2 - 0 Everton
|24/10/2026 21:00:00
|Coventry 0 - 1 Fulham
|24/10/2026 23:30:00
|Chelsea 0 - 2 Tottenham
|25/10/2026 21:00:00
|Crystal Palace 0 - 2 Newcastle
|25/10/2026 21:00:00
|Hull City 1 - 1 Brentford
|25/10/2026 21:00:00
|Liverpool 2 - 0 Brighton
|25/10/2026 21:00:00
|Manchester United 0 - 3 Bournemouth
Liverpool đang vươn lên trong cuộc đua chiêu mộ tuyển thủ Anh - Alex Scott, với thương vụ có thể lên tới 100 triệu bảng.
Với lợi thế chơi hơn người từ cuối hiệp một, Liverpool đã lội ngược dòng thành công để đánh bại chủ nhà Brentford 2-1.