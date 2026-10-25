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Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm
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Đội chủ nhà sớm tìm được bàn mở tỷ số với cú đá của Writz khẽ chạm chân Gross đổi hướng
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Niềm vui của tiền vệ người Đức
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Araujo thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ cánh phải
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Ngay sau đó, Barcola kiến tạo để Isak đá nối nhân đôi cách biệt
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool
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Writz bị đau sau pha va chạm
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Brighton nỗ lực vùng lên nhưng không thể ghi bàn ở hiệp hai
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Chiến thắng xứng đáng của Liverpool

Nguồn ảnh: LFC, Premier League

Kết quả
Vòng 8
24/10/2026 02:00:00 Ipswich 1 - 1 Nottingham Forest
24/10/2026 18:30:00 Aston Villa 2 - 1 Manchester City
24/10/2026 21:00:00 Arsenal 2 - 0 Everton
24/10/2026 21:00:00 Coventry 0 - 1 Fulham
24/10/2026 23:30:00 Chelsea 0 - 2 Tottenham
25/10/2026 21:00:00 Crystal Palace 0 - 2 Newcastle
25/10/2026 21:00:00 Hull City 1 - 1 Brentford
25/10/2026 21:00:00 Liverpool 2 - 0 Brighton
25/10/2026 21:00:00 Manchester United 0 - 3 Bournemouth