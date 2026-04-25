Becamex TPHCM nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Tận dụng đường chuyền của Minh Khoa, Việt Cường băng xuống dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn đối phương. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi tự tin và kiểm soát tốt thế trận trong hiệp một.
Ở chiều ngược lại, Nam Định gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của đối phương. Dù Xuân Son có cơ hội đáng chú ý với pha đánh đầu ở phút 41, đội khách vẫn không thể tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, Nam Định đẩy cao đội hình và nỗ lực được đền đáp ở phút 66. Giáp Tuấn Dương tung cú sút xa đẹp mắt từ gần 30m, đưa trận đấu về thế cân bằng.
Những phút cuối diễn ra kịch tính khi Xuân Son đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do việt vị. Chung cuộc, trận đấu hòa 1-1 gây tiếc nuối cho cả đôi bên.
Ghi bàn:
Becamex TPHCM: Việt Cường (3')
Nam Định: Tuấn Dương (67')
Đội hình xuất phát Becamex TPHCM vs Nam Định
Becamex TPHCM: Minh Toàn (25); Tùng Quốc (3), Trung Hiếu (39), Đình Khương (21), Milos Zlatkovic (24), Tấn Tài (77), Minh Khoa (10), Hugo Alves (6), Thành Nhân (16), Việt Cường (7), Vĩ Hào (11).
Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Thanh Hào (3), Kevin Phạm Ba (93), Văn Vĩ (17), Lucas Alves (4), Hoàng Anh (88), Romulo (72), Văn Đạt (19), Văn Vũ (28), Xuân Son (14), Brenner (35).
90'+10
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, gây tiếc nuối cho cả hai đội.
90'+3
Việt Cường đi bóng rồi dứt điểm rất căng ở rìa vòng cấm, thủ môn Nguyên Mạnh đã bị đánh bại nhưng trái bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách trong gang tấc.
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ. Trận đấu đang diễn ra sôi động, đôi công hấp dẫn.
77'
VAR hủy bàn thắng của Xuân Son
Xuất phát từ pha đá phạt góc của Nam Định, trái bóng vượt qua nhiều cái đầu cầu thủ hai bên rồi tìm đến vị trí của Xuân Son. Tiền đạo ĐT Việt Nam đệm bóng cận thành tung lưới Becamex TPHCM.
Tuy nhiên, sau khi tổ VAR làm việc tới 4 phút, xác định đã có lỗi việt vị của Xuân Son.
72'
Xuân Son vẫn vô duyên với mành lưới của Becamex TPHCM khi dứt điểm bị thủ môn Minh Toàn cản phá.
67'
Tuấn Dương sút phạt thần sầu gỡ hòa 1-1
Xuân Son đem về quả phạt cho Nam Định ở khoảng cách 25m. Giáp Tuấn Dương - người vừa vào sân được ít phút, thực hiện "cú rocket" đưa bóng đi căng và đẹp mắt khiến thủ môn Minh Toàn không thể cản phá.
56'
Tính đến thời điểm này, đội khách Nam Định đã có 12 lần dứt điểm, 4 trong đó đi trúng mục tiêu nhưng chưa có bàn gỡ hòa 1-1.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Becamex TPHCM.
45'+1
CĐV của Nam Định trải qua phen thót tim khi Minh Khoa chọc khe cho Việt Cường băng xuống đối mặt với Nguyên Mạnh rối dứt điểm đập cột dọc đi hết đường biên ngang.
42'
Trong vòng chỉ một phút thủ môn Minh Toàn bên phía Becamex TPHCM có liên tiếp hai pha cản phá xuất sắc, từ chối bàn thắng cho Hoàng Anh và Xuân Son.
35'
Sau Xuân Son đến lượt Văn Đạt nỗ lực dứt điểm chéo góc nhưng đều bị hậu vệ Becamex TPHCM ngăn chặn kịp thời.
26'
Xuân Son và các đồng đội đang tổ chức tấn công nhiều ở hai bên cánh nhưng chưa mang lại hiệu quả.
19'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Việt Cường nhưng lần này tiền đạo ĐT Việt Nam không thắng được Nguyên Mạnh trong pha đối mặt.
14'
Nam Định có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, với cú đánh đầu của Xuân Son nhưng không làm khó thủ môn Minh Toàn.
8'
Bàn mở tỷ số từ sớm giúp cho chủ nhà Becamex TPHCM thi đấu càng tự tin và quyết tâm hơn. Trong khi đó, đội ĐKVĐ nỗ lực kiểm soát thế trận và gây sức ép lên đối thủ.
3'
Tiền đạo ĐT Việt Nam mở tỷ số sớm
Ngay trong pha tấn công đầu tiên, Becamex TPHCM có bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là Nguyễn Trần Việt Cường - tiền đạo của ĐT Việt Nam băng lên tốc độ rồi dứt điểm một chạm rất căng về góc gần khiến Nguyên Mạnh bó tay.
18h00
Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận:
Nam Định đang có phong độ ấn tượng khi thắng 5/6 trận gần nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 với 27 điểm, bằng Hải Phòng nhưng kém hiệu số. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu chen chân vào top 5, tận dụng giai đoạn nước rút để tích lũy tối đa điểm số.
Ở vòng đấu tới, Nam Định làm khách trên sân Becamex TP.HCM – đội đang xếp thứ 10 với 19 điểm. Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng đất Thủ lại không duy trì được sự ổn định, với chỉ 2 chiến thắng trong 6 trận gần nhất tại tổ ấm.
Trận lượt đi, Becamex TP.HCM từng gây bất ngờ khi thắng 2-1, nhưng cục diện hiện tại đã khác. Nam Định đang thăng hoa, trong khi đối thủ thiếu ổn định. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công, tập trung khóa chặt Xuân Son cùng các mũi nhọn nguy hiểm của đội khách nhằm hy vọng giành điểm.