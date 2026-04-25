Becamex TPHCM nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Tận dụng đường chuyền của Minh Khoa, Việt Cường băng xuống dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn đối phương. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi tự tin và kiểm soát tốt thế trận trong hiệp một.

Xuân Son (trái) có trận đấu kém duyên - Ảnh: T.L

Ở chiều ngược lại, Nam Định gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của đối phương. Dù Xuân Son có cơ hội đáng chú ý với pha đánh đầu ở phút 41, đội khách vẫn không thể tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Nam Định đẩy cao đội hình và nỗ lực được đền đáp ở phút 66. Giáp Tuấn Dương tung cú sút xa đẹp mắt từ gần 30m, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Những phút cuối diễn ra kịch tính khi Xuân Son đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do việt vị. Chung cuộc, trận đấu hòa 1-1 gây tiếc nuối cho cả đôi bên.

Ghi bàn:

Becamex TPHCM: Việt Cường (3')

Nam Định: Tuấn Dương (67')

Đội hình xuất phát Becamex TPHCM vs Nam Định

Becamex TPHCM: Minh Toàn (25); Tùng Quốc (3), Trung Hiếu (39), Đình Khương (21), Milos Zlatkovic (24), Tấn Tài (77), Minh Khoa (10), Hugo Alves (6), Thành Nhân (16), Việt Cường (7), Vĩ Hào (11).

Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Thanh Hào (3), Kevin Phạm Ba (93), Văn Vĩ (17), Lucas Alves (4), Hoàng Anh (88), Romulo (72), Văn Đạt (19), Văn Vũ (28), Xuân Son (14), Brenner (35).