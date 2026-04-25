U17 Việt Nam viết nên một cột mốc lịch sử khi lần thứ 4 đăng quang giải U17 Đông Nam Á, qua đó trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu. Trước chiến công ở Indonesia 2026, “Những chiến binh Sao Vàng” từng vô địch vào các năm 2006, 2010, 2017.

Thành tích này giúp bóng đá trẻ Việt Nam vượt lên trên những đối thủ giàu truyền thống như Thái Lan hay Australia, khẳng định vị thế số 1 khu vực ở cấp độ U17.

Tiếp bước đàn anh, U17 Việt Nam bá chủ bóng đá trẻ Đông Nam Á. Ảnh: 3H

Tính rộng hơn, bóng đá Việt Nam hoàn toàn thống trị trên các sân khấu chính khu vực, khi ĐTQG và U23 cũng đang là ĐKVĐ Đông Nam Á – bao gồm cả HCV SEA Games 2025.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam trình diễn lối chơi kỷ luật, hiện đại và giàu năng lượng. Hành trình đến ngôi vương là minh chứng rõ nét.

Đội có thành tích bất bại, ghi dấu bằng những chiến thắng thuyết phục như 4-0 trước Malaysia ở vòng bảng, 10-0 trước Timor-Leste, trước khi ngược dòng vượt qua Australia 2-1 ở bán kết dù trọng tài gây tranh cãi. Trong trận chung kết, các học trò HLV Cristiano Roland một lần nữa vùi dập “Hổ Mã Lai” 3-0.

Không chỉ hiệu quả trong tấn công, đội còn cho thấy sự chắc chắn ở hàng thủ, đặc biệt là trận hòa 0-0 trước Indonesia. Nhờ đó, Lý Xuân Hòa nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất. Giải Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự đa dạng trong cách ghi bàn. Nguyễn Văn Dương nổi bật với 6 pha lập công, nhưng phía sau cậu là cả một tập thể biết chia sẻ trách nhiệm ghi bàn với nhiều cái tên khác cùng tỏa sáng.

Điều này cho thấy U17 Việt Nam không phụ thuộc vào một cá nhân, mà vận hành như một hệ thống đồng đều và linh hoạt – yếu tố then chốt trong các giải đấu ngắn ngày.

Chức vô địch lần này không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn là cú hích tâm lý cực lớn cho toàn đội trước thềm giải U17 châu Á 2026, diễn ra chỉ chưa đầy hai tuần nữa.

Từ nền tảng phong độ, sự tự tin và tinh thần chiến đấu đã được kiểm chứng, thầy trò HLV Cristiano Roland có quyền kỳ vọng vào một chiến dịch tích cực ở đấu trường châu lục.

Xa hơn, chiến công này còn phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng một thế hệ cầu thủ trẻ chất lượng đang hình thành. Nếu tiếp tục được đầu tư và phát triển đúng hướng, lứa U17 hiện tại hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

