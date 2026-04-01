“Các cầu thủ thi đấu rất tuyệt vời và nỗ lực hết mình. Tôi thực sự tự hào về những gì toàn đội thể hiện. Đây là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam”, HLV Cristiano Roland chia sẻ sau khi U17 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á 2026.

Đánh giá về hành trình tại giải, chiến lược gia người Brazil cho biết dù thời gian chuẩn bị không dài, nhưng các cầu thủ tiếp thu rất tốt ý đồ chiến thuật, ông nói: “Việc áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn không hề dễ dàng, nhưng chính sự tận hiến của các cầu thủ đã tạo nên sự khác biệt”.

HLV Cristiano Roland có cúp vô địch đầu tiên với U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

“Bóng đá Việt Nam có nhiều tài năng, nhưng đôi khi thiếu sự tự tin. Những gì thể hiện trên sân là kết quả của nền tảng mà chúng tôi đang xây dựng. Đây không chỉ là chiến thắng ở một giải đấu, mà là bước đi để tạo nên bản sắc cho đội tuyển”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng bày tỏ ấn tượng với sự tiến bộ trong cách vận hành lối chơi của đội: “Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là kết quả, mà là cách các cầu thủ kiểm soát không gian và đưa ra những quyết định tốt hơn trên sân. Các giải đấu như thế này rất quan trọng để các em tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ sai lầm và trưởng thành hơn”.

U17 Việt Nam rất có tương lai. Ảnh: VFF

Ngay sau giải Đông Nam Á, U17 Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026, diễn ra vào tháng 5 tới. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

“Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. U17 Việt Nam tiếp tục nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới”, HLV Cristiano Roland chốt lại.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn