Đánh bại U17 Malaysia 3-0, U17 Việt Nam đăng quang giải U17 Đông Nam Á 2026. Đây là lần thứ 4 U17 Việt Nam vô địch giải đấu khu vực, là đội có thành tích tốt nhất (Australia và Thái Lan có 3 lần lên ngôi).

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam bất bại 5 trận (4 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). Với cá nhân HLV Cristiano Roland, chiến lược gia người Brazil lần đầu giành Cúp vô địch cùng U17 Việt Nam, sau 2 năm cầm quân. Cúp vô địch Đông Nam Á 2026 là thành quả xứng đáng, và chắc chắn tạo thêm nhiều động lực với HLV đến từ Nam Mỹ.

U17 Việt Nam vô địch đầy xứng đáng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam bất bại 16 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức). Trong đó, U17 Việt Nam thắng 10 và hòa 6, ghi tới 55 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 5 lần. Với riêng Malaysia, trong 3 lần gặp nhau tại vòng loại U17 châu Á 2026 và giải Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng, ghi tới 11 bàn và không để thủng lưới.

Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng với HLV Cristiano Roland là phải giúp U17 Việt Nam vào tứ kết tại VCK U17 châu Á 2026, qua đó đoạt vé dự World Cup được tổ chức trong năm nay. Ở giải đấu châu lục, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Với những gì thể hiện tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam được VFF thưởng nóng tổng số 1,1 tỷ đồng (500 triệu đồng ở trận chung kết).

