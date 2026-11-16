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Ngay phút 11, Pio Esposito đá nối rất nhanh mở tỷ số cho Italia
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Niềm vui của các cầu thủ đội khách
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Nhưng gần như ngay lập tức, De Cuyper gỡ hòa 1-1
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Đến phút 22, trung vệ Ngoy chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Bỉ
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Niềm vui sướng vô bờ của Ngoy sau khi lập công
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Đến giữa hiệp một, Doku dứt điểm chính xác trong vòng cấm ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà
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Bỉ vùng lên đầy mạnh mẽ
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Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng về Bỉ
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Phút 80, Moreira ghi bàn thứ tư cho đội bóng áo đỏ
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De Bruyne chia vui với đàn em
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Cuối trận, thủ thành Lammens còn xuất sắc cản phá quả phạt đền của Esposito
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Chiến thắng tưng bừng của tuyển Bỉ

Nguồn ảnh: 433, Uefa

Kết quả bóng đá hôm nay 16/11/2026
Kết quả bóng đá hôm nay 16/11/2026
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