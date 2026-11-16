Harry Kane cùng các đồng đội đã có trận cầu hay, đánh bại nhà ĐKVĐ World Cup Tây Ban Nha 3-2, dù phải chơi thiếu người từ giữa hiệp hai.
Nguồn ảnh: 433, Uefa
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Erling Haaland góp một bàn trong chiến thắng 3-1 của Na Uy trước Xứ Wales, tại cuộc đối đầu ở Nations League.
Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, tuyển Đức thi đấu ngày càng tiến bộ và vừa đánh bại chủ nhà Serbia 3-1 tại Nations League.
Tây Ban Nha không mấy khó khăn đánh bại chủ nhà CH Séc 2-0 nhờ các pha lập công của Alex Baena và Marc Pubill.