Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

16/11  02:45

 Bỉ vs Italia

MyTV
Croatia vs CH Séc
Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ
Tây Ban Nha vs Anh

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

15/11  21:00

 Síp vs Montenegro

MyTV
Latvia vs Armenia

16/11  00:00

 Belarus vs Albania

MyTV
Phần Lan vs San Marino

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27

16/11  06:00

Panama vs Curacao

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

Giải giao hữu Panda Cup 2026

14/11  14:00

U19 Việt Nam 1-2 U19 Hàn Quốc

 

Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026

14/11  19:00

Đài Loan (TQ) 0-3 Kyrgyzstan

FPT Play

Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026

14/11  15:00

U23 Thái Lan 3-1 U23 Singapore

VTV6, FPT Play

14/11  19:00

U23 Việt Nam 1-1 U23 Qatar

VTV6, FPT Play

King's Cup Thái Lan 2026

14/11  16:00

Oman 0-1 Tajikistan

14/11  19:00

Thái Lan 6-0 Brunei 

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

15/11  00:00

 Na Uy 3-1 Xứ Wales

MyTV

15/11  02:45

 Bồ Đào Nha 1-4 Đan Mạch

MyTV

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

14/11  21:00

 Kosovo 0-0 Israel

MyTV

15/11  00:00

 Georgia 0-2 Hungary

MyTV

15/11  02:45

 Áo 1-0 Ireland

MyTV
Bắc Ireland 1-0 Ukraine

MyTV
Romania 2-1 Ba Lan

MyTV
Thụy Điển 3-2 Bosnia

MyTV

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU 2026

14/11  13:00

Bahrain 3-1 Yemen

14/11  19:00

 Trung Quốc 2-0 Malaysia

14/11  17:15

 Brazil 3-2 Nhật Bản

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

14/11  23:00

Uganda 1-1 Botswana

15/11  02:00

Algeria 1-0 Togo

Angola 2-0 Nam Sudan

CONCACAF 2026/27 – BẢNG A

15/11  04:30

 Haiti vs Mĩ

15/11  08:00

 Jamaica vs Mexico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ theo dõi đầy đủ những trận cầu hấp dẫn tại các giải đấu hàng đầu trong nước và quốc tế.

Độc giả dễ dàng tra cứu lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng các giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.

Lich thi dau bong da.jpg
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Bên cạnh đó, lịch thi đấu V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các đội tuyển trẻ cũng được cập nhật thường xuyên, đáp ứng nhu cầu theo dõi bóng đá trong nước.

Thông tin lịch thi đấu được sắp xếp khoa học theo ngày, giờ và từng giải đấu, giúp người hâm mộ nhanh chóng tìm kiếm trận đấu yêu thích. Đặc biệt, giờ bóng lăn được quy đổi theo giờ Việt Nam, kèm theo thông tin về cặp đấu, sân vận động và kênh phát sóng trực tiếp khi được công bố.

Ngoài lịch thi đấu bóng đá hôm nay, độc giả còn có thể theo dõi lịch thi đấu ngày mai, cuối tuần và những trận cầu tâm điểm trong thời gian tới.

Các thay đổi về thời gian thi đấu, lịch đá bù hoặc điều chỉnh lịch phát sóng cũng được cập nhật để người hâm mộ chủ động sắp xếp thời gian theo dõi.

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá mới nhất mỗi ngày để không bỏ lỡ những cuộc đại chiến hấp dẫn và các sự kiện bóng đá đáng chú ý trên toàn thế giới.

Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn  