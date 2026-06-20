Link xem trực tiếp Brazil vs Haiti

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Brazil được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: T.T

Brazil và Haiti từng gặp nhau 3 lần và đại diện Nam Mỹ thắng cả 3, ghi được tới 17 bàn. Lần gặp gần nhất giữa 2 đội, Brazil thắng 7-1.

Đoàn quân của HLV Ancelotti đúng là chơi dưới sức trước Maroc, nhưng khả năng cao khó phạm sai lầm nào trước đội ‘dưới cơ’ Haiti. Brazil có thể giành chiến thắng đậm để thoải mái hướng đến trận cuối vòng bảng gặp Scotland.

Đội hình dự kiến

Brazil: Becker; Ibanez, Marquinhos, Magalhaes, Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Thiago.

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Providence; Pierrot, Isidor.