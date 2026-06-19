Sân Lincoln Financial Field 8h ngày 20/6:

Brazil bước vào lượt đấu thứ 2 bảng C World Cup 2026 với nhiệm vụ cấp bách: cần phải thắng và thắng cách biệt Haiti để lấy thể diện, sau trận ra quân bị chê bai thậm tệ.

Brazil với sức mạnh đội hình hoàn toàn áp đảo trước Haiti. Ảnh: Insta Footballticket

Đoàn quân của Carlo Ancelotti rời sân MetLife với chỉ 1 điểm, trong thế phải bám đuổi Maroc, dù được đánh giá cao hơn. Brazil để đối thủ ghi bàn trước, và phải nhờ phút lóe sáng của Vinicius mới giúp họ tránh được cảnh trắng tay.

Ở giải đấu năm nay, Brazil được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng họ cần phải cải thiện rất nhiều so với màn trình diễn trước Maroc, để có thể hiện thực hóa điều đó.

HLV Ancelotti dự kiến sẽ thực hiện những thay đổi trong đội hình xuất phát, sau hiệp 1 đáng lo của Brazil. Chính bản thân Vinicius sau trận cũng phải thừa nhận, họ đã nhập cuộc quá kém.

Casemiro, một trong những cái tên gây thất vọng nhất và đã phải rời sân ở cuối hiệp 1 trận Brazil 1-1 Maroc, có thể phải nhường chỗ cho cựu cầu thủ Liverpool – Fabinho.

Trong khi đó, sao MU, Matheus Cunha gây ấn tượng, có cơ hội đá chính, thay Lucas Paqueta. Danilo cũng có thể ra sân ngay từ đầu ở vị trí hậu vệ phải.

Vinicius được kỳ vọng tiếp tục sư năng nổ và nổi bật của mình. Anh từng gặp khó trong màu áo tuyển Brazil, nhưng kể từ khi Ancelotti nắm đội, Vinicius đã chơi với phong độ rất cao.

HLV Ancelotti là người biết khai thác và phát huy tốt nhất khả năng của Vinicius. Ảnh: X Fabrizio Romano

Từng tạo nên một Vinicius cực kỳ lợi hại ở Real Madrid, Ancelotti biết rõ làm gì để cậu học trò này chơi hiệu quả cho vũ khúc samba.

Liên quan lực lượng tuyển Brazil, vẫn chưa biết chính xác Neymar sẽ vẫn mặc trang phục ngồi ghế dự bị, hay lần đầu xỏ giày xung trận. Nhưng thật ra điều đó không quan trọng lắm, bởi không mấy ai tin Neymar còn có thể đảm bảo phong độ và đủ sung mãn để chinh chiến ở sân chơi World Cup.

Brazil và Haiti từng gặp nhau 3 lần và đại diện Nam Mỹ thắng cả 3, ghi được tới 17 bàn. Lần gặp gần nhất giữa 2 đội, Brazil thắng 7-1.

Đoàn quân của HLV Ancelotti đúng là chơi dưới sức trước Maroc, nhưng khả năng cao khó phạm sai lầm nào trước đội ‘dưới cơ’ Haiti. Brazil có thể giành chiến thắng đậm để thoải mái hướng đến trận cuối vòng bảng gặp Scotland.

Dự đoán: Brazil thắng 3-0 Haiti.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Becker; Ibanez, Marquinhos, Magalhaes, Santos; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Thiago.

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Providence; Pierrot, Isidor.