Đội hình ra sân
Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Cunha; Rayan, Vinicius, Martinelli.
Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.
Bàn thắng: Neymar 90'+10 (pen) - Haaland 79', 90'
Kết thúc
90'+10
Bàn thắng (1-2, Neymar pen): Ostigaard phạm lỗi với Casemiro trong vòng cấm và trọng tài cho Brazil hưởng phạt đền.
Từ khoảng cách 11m, Neymar đánh lừa Nyland rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
90'
Bàn thắng (2-0, Erling Haaland): Nhận bóng thoải mái đầu vòng cấm, Haaland tung cú sút chìm rất căng, bóng đi vào góc lưới xa nhân đôi cách biệt cho Na Uy.
85'
Brazil đang dồn toàn lực tấn công. Thủ môn Nyland vừa có pha tung người đẩy bóng chạm cột dọc bật ra.
79'
Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): Schjelderup đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tạt vào như đặt cho Haaland thoát khỏi sự kèm cặp của Gabriel, đánh đầu cận thành tung lưới Brazil.
75'
Na Uy vừa dàn xếp phản công ấn tượng. Schjelderup thoát xuống cánh trái rồi dứt điểm căng buộc Alisson phải trổ tài.
68'
Neymar vừa được tung vào sân thay cho Martinelli.
67'
Trong lần dâng cao tấn công, trung vệ Ajer xâm nhập vòng cấm rồi vẩy đường chuyền cắt ngang khung thành. May cho Brazil là Haaland lao vào hơi chậm.
63'
Thủ môn Nyland tiếp tục bắt xuấn thần, với hai pha cản phá cứ dứt điểm từ chân Rayan và Bruno Guimaraes.
59'
Vừa vào sân, Endrick đã được Vinicius chọc khe dọn cỗ băng xuống đối mặt thủ môn Nyland. Tiếc rằng, pha chích mũi giày chân trái của tiền đạo trẻ này lại đưa bóng ra ngoài.
58'
Matheus Cunha thiếu hiệu quả đã rời sân, nhường chỗ cho Endrick.
52'
Qua giờ giải lao, Na Uy lại dồn lên tấn công nhưng bí ý tưởng khi tiến sat vòng cấm Brazil.
Kết thúc hiệp 1
45'+3
Sau tình huống hãm bóng lại của Haaland, Odegaard có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Tiếc rằng, cú đá chìm bằng chân trái không khuất phục được Alisson.
45'
Hiệp một có 6 phút bù giờ.
40'
Vinicius có cơ hội tuyệt vời để khai thông bế tắc sau sai lầm để mất bóng bên phần sân nhà của Odegaard. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng của tiền đạo Real Madrid chưa thắng được thủ môn Nyland.
35'
Martin Odegaard ngoặt vào từ cánh phải rồi kết thúc chân trái, bóng đi ra mép lưới sau.
29'
Martinelli vừa đột phá táo bạo bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. May cho Na Uy là thủ thành Nyland một lần nữa thi đấu xuất sắc.
20'
Na Uy đang kiểm soát bóng 60%, trong bối cảnh Brazil nhập cuộc với tâm lý thận trọng.
14'
Trên chấm 11m, Bruno Guimaraes lại không thắng được phản xạ của thủ thành Nyland, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
11'
Matheus Cunha dẫn bóng lao vào vòng cấm và bị Ajer truy cản. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Brazil hưởng phạt đền.
8'
Bị đánh giá thấp hơn nhưng Na Uy mới là đội chơi tốt hơn kể từ đầu trận, với những pha triển khai tấn công mạch lạc.
3'
Sorloth thoát xuống cánh phải rồi trả ngược cho Berg sút tung lưới Brazil. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
2h
Trận đấu bắt đầu.