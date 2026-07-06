Đội hình ra sân

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Cunha; Rayan, Vinicius, Martinelli.

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.

Bàn thắng: Neymar 90'+10 (pen) - Haaland 79', 90'

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Chiến thắng lịch sử của đội bóng Bắc Âu - Ảnh: FIFA
06/07/2026 | 05:15

Kết thúc

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Haaland đưa Na Uy vào tứ kết - Ảnh: 433
Thu gọn
06/07/2026 | 05:03

90'+10

Bàn thắng (1-2, Neymar pen): Ostigaard phạm lỗi với Casemiro trong vòng cấm và trọng tài cho Brazil hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11m, Neymar đánh lừa Nyland rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Thu gọn
06/07/2026 | 04:53

90'

Bàn thắng (2-0, Erling Haaland): Nhận bóng thoải mái đầu vòng cấm, Haaland tung cú sút chìm rất căng, bóng đi vào góc lưới xa nhân đôi cách biệt cho Na Uy.

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Haaland bùng nổ phút cuối - Ảnh: The Touchline
Thu gọn
06/07/2026 | 04:48

85'

Brazil đang dồn toàn lực tấn công. Thủ môn Nyland vừa có pha tung người đẩy bóng chạm cột dọc bật ra.

Thu gọn
06/07/2026 | 04:42

79'

Bàn thắng (1-0, Erling Haaland): Schjelderup đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tạt vào như đặt cho Haaland thoát khỏi sự kèm cặp của Gabriel, đánh đầu cận thành tung lưới Brazil.

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Haaland bật cao đánh đầu ghi bàn - Ảnh: BR Football
Thu gọn
06/07/2026 | 04:38

75'

Na Uy vừa dàn xếp phản công ấn tượng. Schjelderup thoát xuống cánh trái rồi dứt điểm căng buộc Alisson phải trổ tài.

Thu gọn
06/07/2026 | 04:33

68'

Neymar vừa được tung vào sân thay cho Martinelli.

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Neymar có mặt trên sân - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
06/07/2026 | 04:29

67'

Trong lần dâng cao tấn công, trung vệ Ajer xâm nhập vòng cấm rồi vẩy đường chuyền cắt ngang khung thành. May cho Brazil là Haaland lao vào hơi chậm.

Thu gọn
06/07/2026 | 04:25

63'

Thủ môn Nyland tiếp tục bắt xuấn thần, với hai pha cản phá cứ dứt điểm từ chân Rayan và Bruno Guimaraes.

Thu gọn
06/07/2026 | 04:21

59'

Vừa vào sân, Endrick đã được Vinicius chọc khe dọn cỗ băng xuống đối mặt thủ môn Nyland. Tiếc rằng, pha chích mũi giày chân trái của tiền đạo trẻ này lại đưa bóng ra ngoài.

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Endrick tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
06/07/2026 | 04:20

58'

Matheus Cunha thiếu hiệu quả đã rời sân, nhường chỗ cho Endrick.

Thu gọn
06/07/2026 | 04:14

52'

Qua giờ giải lao, Na Uy lại dồn lên tấn công nhưng bí ý tưởng khi tiến sat vòng cấm Brazil.

Thu gọn
06/07/2026 | 03:55

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: 433
Thu gọn
06/07/2026 | 03:48

45'+3

Sau tình huống hãm bóng lại của Haaland, Odegaard có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số. Tiếc rằng, cú đá chìm bằng chân trái không khuất phục được Alisson.

Thu gọn
06/07/2026 | 03:45

45'

Hiệp một có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
06/07/2026 | 03:40

40'

Vinicius có cơ hội tuyệt vời để khai thông bế tắc sau sai lầm để mất bóng bên phần sân nhà của Odegaard. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng của tiền đạo Real Madrid chưa thắng được thủ môn Nyland.

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Nyland chặn đứng cơ hội của Vinicius - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
06/07/2026 | 03:35

35'

Martin Odegaard ngoặt vào từ cánh phải rồi kết thúc chân trái, bóng đi ra mép lưới sau.

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Pha dứt điểm bất thành của Odegaard - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
06/07/2026 | 03:31

29'

Martinelli vừa đột phá táo bạo bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. May cho Na Uy là thủ thành Nyland một lần nữa thi đấu xuất sắc.

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06/07/2026 | 03:21

20'

Na Uy đang kiểm soát bóng 60%, trong bối cảnh Brazil nhập cuộc với tâm lý thận trọng.

Thu gọn
06/07/2026 | 03:14

14'

Trên chấm 11m, Bruno Guimaraes lại không thắng được phản xạ của thủ thành Nyland, bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

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Bruno Guimaraes không khuất phục được Nyland từ khoảng cách 11m - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
06/07/2026 | 03:12

11'

Matheus Cunha dẫn bóng lao vào vòng cấm và bị Ajer truy cản. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Brazil hưởng phạt đền.

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Cunha bị Ajer phạm lỗi trong vòng cấm - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
06/07/2026 | 03:07

8'

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Na Uy mới là đội chơi tốt hơn kể từ đầu trận, với những pha triển khai tấn công mạch lạc.

Thu gọn
06/07/2026 | 03:03

3'

Sorloth thoát xuống cánh phải rồi trả ngược cho Berg sút tung lưới Brazil. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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Sorloth rơi vào thế việt vị trước khi chuyền vào cho Berg dứt điểm - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
06/07/2026 | 02:54

2h

Trận đấu bắt đầu.

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06/07/2026 | 01:57

1h45

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Đội hình ra sân Brazil vs Na Uy - Ảnh: The Touchline
Thu gọn
05/07/2026 | 19:16

1h30

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Dàn sao Brazil tập luyện trước trận - Ảnh: CBF
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05/07/2026 | 19:15

1h

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Cuộc đấu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn - Ảnh: Athlonsports
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