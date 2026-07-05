3h ngày 6/7, sân MetLife:

Qua 3 lần tham dự World Cup, Na Uy chưa từng góp mặt ở tứ kết. Nhưng HLV Stale Solbakken và các học trò đang đứng trước cơ hội viết nên chương sử mới cùng đội bóng Viking.

Na Uy thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trên đất Bắc Mỹ. Erling Haaland ghi 4 trong tổng số 7 bàn thắng của Na Uy ở vòng bảng, góp công vào các chiến thắng 4-1 Iraq và 3-2 Senegal.

Đến vòng 1/16, chân sút biên chế Man City tiếp tục tỏa sáng với pha đệm cận thành phút cuối, chấm dứt hy vọng của Bờ Biển Ngà.

Lối chơi của Na Uy xoay quanh nhạc trưởng Martin Odegaard. Ngôi sao của Arsenal đảm trách nhiệm vụ kiến tạo, phối hợp và bơm bóng cho Haaland phía trên dứt điểm.

Cuộc thư hùng hứa hẹn nhiều bàn thắng - Ảnh: Fox

Bên kia chiến tuyến, Brazil khởi đầu không mấy thuyết phục khi bị Maroc cầm chân 1-1. Tuy nhiên, Selecao nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng hai chiến thắng 3-0 liên tiếp trước Haiti và Scotland để giành ngôi đầu bảng C.

Đến trận đấu knock-out, các cầu thủ Brazil được trải qua mọi cung bậc cảm xúc trước Nhật Bản. Sau khi bị dẫn bàn, đại diện Nam Mỹ xuất sắc lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ bàn quyết định của Martinelli phút 95.

Dù tung ra tới 19 cú dứt điểm so với 5 của Nhật Bản, Brazil chưa cho cảm giác áp đảo. Dẫu vậy, trong tay HLV Ancelotti có những tài năng có thể xoay chuyển cục diện, đặc biệt là Vinicius Junior.

Cuộc đối đầu giữa Haaland và trung vệ Gabriel cũng rất đáng chú ý. Cả hai từng nhiều lần va chạm nhau ở Ngoại hạng Anh, tăng thêm hiềm khích và tính thù địch.

Na Uy không sở hữu hàng phòng ngự đủ chắc chắn để theo đuổi lối chơi thực dụng. Bởi vậy, lựa chọn tấn công cởi mở có thể là con đường khả dĩ nhất để tạo nên bất ngờ trước Brazil.

Chiều ngược lại, Brazil cũng chỉ giữ sạch lưới 2/9 trận gần nhất. Điều đó càng củng cố kỳ vọng về trận thư hùng hấp dẫn, nhiều bàn thắng giữa hai đội.

Dự đoán: Brazil thắng 3-2

Đội hình dự kiến

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Cunha; Rayan, Vinicius, Thiago.

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.