Brazil đối đầu Na Uy hứa hẹn một cuộc so tài cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn trên sân MetLife, lúc 3h ngày 6/7, với những mối lo dành cho thầy trò Carlo Ancelotti.

Đội bóng áo vàng – xanh tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026, sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nhật Bản.

Na Uy chiếm ưu thế về đối đầu với Brazil. Ảnh: Khel Now

Đó là trận đấu mà Brazil để ‘Samurai xanh’ vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 và đến phút 56, Casemiro mới quân bình 1-1, trước khi Martinelli lập đại công ở phút 90+5.

Tại vòng bảng, Brazil ra quân không như ý, để hòa 1-1 Maroc, nhưng thắng 2 trận còn lại, trước Haiti và Scotland với cùng tỷ số 3-0.

Trong khi đó, Na Uy cũng cần đến bàn thắng muộn (86’) của cỗ máy ghi bàn Erling Haaland để đánh bại 2-1 Bờ Biển Ngà tại vòng 32 đội.

Nusa mở tỷ số cho Na Uy, nhưng họ đã để sao MU, Amad Diallo gỡ hòa ở phút 74. Và Haaland đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh sau đó, tiếp tục cùng các đồng đội ăn mừng kiểu chèo thuyền viking gây sốt tại World Cup 2026.

Na Uy trong lần đầu trở lại World Cup sau 28 năm cho thấy sức mạnh tập thể, giàu năng lượng và không ngại bất cứ đối thủ nào. Điều đáng kể, ở cuộc đấu với Brazil, họ thậm chí còn nắm ưu thế về thành tích đối đầu.

Thật ngạc nhiên khi Na Uy bất bại trước Brazil trong 4 lần chạm mặt, với 2 thắng và 2 hòa. Họ từng gặp nhau ở vòng bảng World Cup 1998 và Na Uy thắng 2-1, trong bối cảnh Brazil đã sớm lấy vé đi tiếp. Ở trận đấu gần nhất giữa họ, Brazil và Na Uy hòa nhau 1-1.

Rõ ràng, để thay đổi vận không tốt của Brazil ở World Cup, kể từ lần vô địch gần nhất (2002), HLV Ancelotti cần phải giải được bài toán mang tên Haaland và Na Uy.

Và đó là thử thách lớn, khi đội bóng áo vàng – xanh ngoài việc mất Raphinha đến hết giải, thì HLV Ancelotti cũng không có sự phục vụ của Lucas Paqueta, do chấn thương gặp phải ở trận đấu với Nhật Bản.

Haaland sẽ lại cùng Na Uy ăn mừng kiểu chèo thuyền Viking sau trận đấu với Brazil? Ảnh: Icon Sport

Dù thắng đại diện châu Á, nhưng Brazil để lộ một tuyến giữa thiếu sức sống. Họ cần có bộ mặt khí thế hơn khi đấu Na Uy, nếu không muốn bị đối thủ trừng phạt.

Dự đoán về trận đấu, chuyên gia Sportskeeda và Sportsmole có lựa chọn trái chiều nhau, khi người đầu tin thầy trò Ancelotti thắng 2-1 thì người sau lựa kết quả ngược lại, Na Uy thắng 2-1 Brazil. Khel Now dự đoán Brazil thắng 3-2 Na Uy.

Và hãy xem thêm đánh giá từ chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton: Brazil không thật mạnh ở giải đấu, nếu họ có vô địch được thì công đầu nhờ tài ứng biến của HLV Carlo Ancelotti.

Ở cuộc đấu cấp ĐTQG, chuyên gia này cho rằng, Gabriel (Arsenal) không thể ‘phong tỏa’ được Haaland. Na Uy cũng chiếm ưu thế đối đầu với Brazil.

Vị này dự đoán, Brazil hòa 2-2 Na Uy sau 120 phút và Haaland cùng đồng đội sẽ thắng ở loạt đấu cân não, lấy vé tứ kết.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vinicius.

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.