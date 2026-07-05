Một trong hai người phải chia tay

Sau trận Bồ Đào Nha thắng tranh cãi Croatia đánh dấu lời chia tay mãi mãi của Luka Modric với các kỳ World Cup, cuộc đối đầu Brazil và Na Uy sẽ khép lại hành trình của một trong hai ngôi sao Erling Braut Haaland hoặc Vinicius Junior tại giải đấu Bắc Mỹ.

Haaland đã ghi 5 bàn, trong khi Vinicius có 4 pha lập công. Bóng đá hiện đại, nơi các cầu thủ chạy cánh phải trở thành những cỗ máy tấn công toàn diện, đang đưa cả hai gặp nhau ở chính khu vực vòng cấm.

Ngày nay, những cầu thủ chạy cánh như Vinicius không còn rê bóng đơn thuần, vượt qua hậu vệ rồi tạt bóng.

Vinicius trong trận thắng Nhật Bản. Ảnh: CBF

Được bố trí đá nghịch cánh để thuận chân dứt điểm, họ buộc phải ghi được số bàn thắng đáng kể theo yêu cầu của cả HLV đội tuyển lẫn CLB. Song song với đó, họ cũng phải duy trì số lượng kiến tạo ở mức cao.

Theo đúng xu hướng ấy, Carlo Ancelotti yêu cầu Vinicius hạn chế lùi sâu về giữa sân nhận bóng. Nhà cầm quân người Italia muốn học trò chỉ hoạt động chủ yếu trong 30 mét cuối sân, giảm tối đa những tình huống quay lưng làm tường ở ngoài khu vực này.

Nếu Vinicius bứt xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang thì tốt, nhưng cắt vào trong và ghi bàn thì càng lý tưởng hơn.

Bốn bàn thắng của Vinicius đến từ 15 cú dứt điểm, nhiều hơn Haaland đúng 1 pha. Ancelotti xây dựng hệ thống tấn công của Brazil với mục tiêu đưa bóng đến chân Vini ở mọi cơ hội có thể, đồng thời tận dụng tốc độ của anh trong các pha phản công.

Thống kê rê bóng của Vinicius cũng khá tích cực với 10 lần thành công sau 28 pha thử sức. Đáng chú ý, anh đã chạm bóng 35 lần trong vòng cấm đối phương, so với 21 lần của Haaland.

Huyền thoại Romario từng rất chỉ trích Vinicius vì hiệu suất ghi bàn thấp trong màu áo Brazil. Tuy nhiên, sau 4 trận đầu tiên của Selecao tại World Cup lần này, ông đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.

Hồi tháng 5, Romario từng phát biểu: “Trong bóng đá, mọi thứ được nói bằng những con số. Ở Real Madrid, Vinicius là ngôi sao hàng đầu. Nhưng khi khoác áo Brazil, cậu ấy là một Vinicius hoàn toàn khác. Sắp chơi 50 trận mà còn chưa ghi nổi 10 bàn thì rất khó để kỳ vọng quá nhiều”.

Giờ đây, Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1994 công khai rút lại phát biểu đó.

“Thực sự tôi muốn nói một điều. Trước đây tôi từng bảo rằng một cầu thủ chơi gần 50 trận cho Brazil mà chỉ ghi khoảng 10 bàn thì không thể tạo ra nhiều kỳ vọng. Giờ đây, tôi xin rút lại những lời đó. Chúc mừng Vinicius vì cậu ấy đã khiến tôi phải nuốt lại chính lời mình”.

Romario tiếp tục dành nhiều lời khen: “Với những gì đang thể hiện, Vinicius chứng minh rằng cậu ấy thực sự biết cách chơi bóng. Theo tôi, lúc này Vini nằm trong nhóm năm cầu thủ hay nhất World Cup”.

Cuộc so tài trong vòng cấm

Bản thân Vinicius nhiều lần khẳng định anh đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Ancelotti. Trên vai ngôi sao 25 tuổi là trách nhiệm dẫn dắt Brazil chinh phục chức vô địch World Cup thứ 6 trong lịch sử.

Về bản chất, vòng cấm vốn thuộc về Haaland nhiều hơn Vinicius. Tiền đạo người Na Uy, người chọn in họ mẹ “Braut” trước họ cha trên lưng áo, luôn tạo cảm giác thi đấu đầy thoải mái và tận hưởng.

Nếu phải dừng bước rạng sáng mai (giờ Hà Nội), đó có lẽ không phải cú sốc lớn với Haaland như trường hợp của Vinicius và Brazil.

Ngôi sao Man City có thể xuất hiện trên mạng xã hội với chiếc mũ chiến binh Viking, rồi ngay sau đó vui vẻ đội mũ cao bồi Texas trong một trung tâm thương mại.

Haaland ăn mừng bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà. Ảnh: NFF

Dù vô tình hay chủ ý, Haaland cũng đã giảm bớt áp lực cho Na Uy khi từng dự đoán Pháp sẽ đánh bại họ ở lượt trận cuối vòng bảng, và điều đó đã xảy ra.

“Sau 28 năm, chúng tôi mới trở lại World Cup và giờ có cơ hội vào tứ kết”, Haaland phát biểu sau trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1, khi anh ghi bàn quyết định ở phút 86.

Năm bàn thắng của Haaland tại giải đấu lần này đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất vốn làm nên tên tuổi của anh: sức mạnh trong các pha bứt tốc phản công, bản năng săn bàn và khả năng kết thúc lạnh lùng trong vòng cấm.

Màn so tài giữa Vinicius và Haaland từng được FIFA cân nhắc lùi từ 16h sang 17h theo giờ địa phương, tương tự kế hoạch đưa trận Mexico – Anh đá sớm hơn 6 tiếng do lo ngại giông sét.

Tuy nhiên, trận đấu vẫn sẽ diễn ra đúng lịch trên sân MetLife. Cuộc hẹn của Vinicius và Haaland sẽ diễn ra trong vòng cấm, dưới cái nóng được mô tả là vô cùng khắc nghiệt tại New York.