Đội hình ra sân
Brighton: Verbruggen, Hinshelwood, Dunk, Van Hecke, De Cuyper, Baleba, Veltman, Minteh, Gomez, Mitoma, Welbeck.
Man City: Trafford, Nunes, Khusanov, Stones, Ait-Nouri, Rodri, Bobb, Silva, Reijnders, Marmoush, Haaland.
Bàn thắng: Milner 67' (pen), Gruda 89' - Haaland 34'
Kết thúc
89'
Bàn thắng (2-1, Gruda): Brighton tấn công trực diện. Mitoma kiến tạo để Gruda băng xuống dùng động tác giả loại bỏ cả thủ môn Trafford và Ait-Nouri rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
80'
Man City cần bàn thắng nhưng đang tấn công khá bế tắc. Oscar Bobb dù rất kỹ thuật nhưng thường thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.
71'
Minteh xử lý hay bên cánh phải nhưng pha cứa lòng bằng chân trái lại đi ra ngoài.
67'
Bàn thắng (1-1, James Milner): Nunes để bóng bật tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ vào chấm phạt đền.
Ở khoảng cách 11m, James Milner đánh lừa Trafford quân bình tỷ số 1-1.
60'
Marmoush vẩy má ngoài chuyền vào cho Bobb lao vào đá nối nhưng không trúng tâm bóng.
52'
Qua giờ giải lao, Brighton mạnh dạn tấn công hơn hòng tìm kiếm bàn gỡ.
Kết thúc hiệp 1
44'
Rodri lao lên dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng bóng bay quá thiếu chính xác.
34'
Bàn thắng (0-1, Haaland): Marmoush đột phá xuyên thủng hàng phòng ngự Brighton, tạo điều kiện cho Haaland lẻn xuống dứt điểm khéo léo mở tỷ số.
25'
Haaland có hai cơ hội dứt điểm liên tiếp bằng chân và đầu nhưng chưa thể ghi bàn.
19'
Mitoma phá bẫy việt vị băng xuống quăng chân phải hiểm hóc. May cho Man City là thủ thành Trafford đổ người cứu thua.
9'
Haaland được đồng đội trao cho cơ hội ngon ăn nhưng pha kết thúc cuối cùng lại quá nhẹ.
4'
Reijnders có pha phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm, khiến Gomez nằm sân chấn thương.
20h
Trận đấu bắt đầu.
19h
18h
17h
Thông tin lực lượng
Brighton: Enciso, March, Webster chấn thương.
Man City: Manuel Akanji, Gundogan, Kovacic, Phillips chấn thương. Ait Nouri, Gvardiol, Savinho chưa chắc ra sân.