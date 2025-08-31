GzsETzpXcAAaV88.jpeg
Gruda là người hùng của Brighton - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Brighton: Verbruggen, Hinshelwood, Dunk, Van Hecke, De Cuyper, Baleba, Veltman, Minteh, Gomez, Mitoma, Welbeck.

Man City: Trafford, Nunes, Khusanov, Stones, Ait-Nouri, Rodri, Bobb, Silva, Reijnders, Marmoush, Haaland.

Bàn thắng: Milner 67' (pen), Gruda 89' - Haaland 34'

31/08/2025 | 22:12

Kết thúc

GzsGa6JW4AABEXz.jpeg
Brighton giành chiến thắng ấn tượng - Ảnh: P.L
31/08/2025 | 21:50

89'

Bàn thắng (2-1, Gruda): Brighton tấn công trực diện. Mitoma kiến tạo để Gruda băng xuống dùng động tác giả loại bỏ cả thủ môn Trafford và Ait-Nouri rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. 

GzsEz2vWoAAz2bk.jpeg
Niềm phấn khích của Gruda sau khi xé lưới Man City - Ảnh: P.L
31/08/2025 | 21:45

80'

Man City cần bàn thắng nhưng đang tấn công khá bế tắc. Oscar Bobb dù rất kỹ thuật nhưng thường thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

31/08/2025 | 21:32

71'

Minteh xử lý hay bên cánh phải nhưng pha cứa lòng bằng chân trái lại đi ra ngoài.

31/08/2025 | 21:27

67'

Bàn thắng (1-1, James Milner): Nunes để bóng bật tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ vào chấm phạt đền.

Ở khoảng cách 11m, James Milner đánh lừa Trafford quân bình tỷ số 1-1.

Gzr_4SLXQAARNXx.jpg
Milner sút penalty thành công san hòa 1-1 - Ảnh: BHA
31/08/2025 | 21:20

60'

Marmoush vẩy má ngoài chuyền vào cho Bobb lao vào đá nối nhưng không trúng tâm bóng.

31/08/2025 | 21:15

52'

Qua giờ giải lao, Brighton mạnh dạn tấn công hơn hòng tìm kiếm bàn gỡ.

31/08/2025 | 20:53

Kết thúc hiệp 1

Gzr0O8FWIAEMesk.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
31/08/2025 | 20:44

44'

Rodri lao lên dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng bóng bay quá thiếu chính xác.

31/08/2025 | 20:34

34'

Bàn thắng (0-1, Haaland): Marmoush đột phá xuyên thủng hàng phòng ngự Brighton, tạo điều kiện cho Haaland lẻn xuống dứt điểm khéo léo mở tỷ số.

GzrzLcnWsAATUlA.jpg
Haaland chớp thời cơ ghi bàn - Ảnh: Premier League
GzrzU7kWMAEIW2J.jpg
Đồng đội chúc mừng Haaland - Ảnh: MCFC
31/08/2025 | 20:26

25'

Haaland có hai cơ hội dứt điểm liên tiếp bằng chân và đầu nhưng chưa thể ghi bàn.

31/08/2025 | 20:19

19'

Mitoma phá bẫy việt vị băng xuống quăng chân phải hiểm hóc. May cho Man City là thủ thành Trafford đổ người cứu thua.

31/08/2025 | 20:08

9'

Haaland được đồng đội trao cho cơ hội ngon ăn nhưng pha kết thúc cuối cùng lại quá nhẹ.

GzrvfpHWwAEETnk.jpg
Hai đội đang tìm kiếm cơ hội ghi bàn - Ảnh: MCFC
31/08/2025 | 20:04

4'

Reijnders có pha phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm, khiến Gomez nằm sân chấn thương.

31/08/2025 | 19:51

20h

Trận đấu bắt đầu.

31/08/2025 | 19:50

19h

GzrX9pkXIAAPJaP.jpeg
Đội hình ra sân Brighton - Ảnh: BHA
GzrVYJWXAAAa0bT.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
31/08/2025 | 11:25

18h

GznQ5ODXMAAInM .jpg
GznUUO_WUAAqV_p.jpg
Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
31/08/2025 | 11:24

17h

Thông tin lực lượng

Brighton: Enciso, March, Webster chấn thương.

Man City: Manuel Akanji, Gundogan, Kovacic, Phillips chấn thương. Ait Nouri, Gvardiol, Savinho chưa chắc ra sân.

skysports premier league birghton_7001568.jpg
Man City sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Sky Sports
