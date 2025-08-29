Đội bóng thành công nhất trong lịch sử Champions League - Real Madrid duyên kỳ ngộ với Man City, khi hai đội tiếp tục giao đấu tại vòng bảng mùa này.

Ngoài ra, thầy trò Xabi Alonso sẽ có chuyến làm khách được dự báo lành ít dữ nhiều đến Anfield, nơi Trent Alexander-Arnold có dịp đối đầu đội bóng cũ Liverpool.

Kết quả bốc thăm nhóm hạt giống 1 - Ảnh: Uefa

Ngoài hai đối thủ "rắn mặt' xứ sương mù, Los Blancos còn chạm trán Juventus, Benfica, Marseille, Olympiakos, Monaco và Kairat Almaty.

Với nhà ĐKVĐ PSG, sau mùa giải thành công rực rỡ, họ trở lại Champions League với tâm thế mới, ngạo nghễ và quyền uy.

Tuy nhiên, thầy trò Luis Enrique cũng bắt những lá thăm không hề dễ dàng, khi đấu Bayern Munich, Barcelona, ​​​​Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisbon, Newcastle và Bilbao.

Các đối thủ của Chelsea ở vòng bảng Champions League 2025/26 - Ảnh: SunSport

Tương tự là trường hợp của Chelsea, trong lần tái xuất Champions League, nhà vô địch FIFA Club World Cup đụng phải toàn "thứ dữ".

Đoàn quân HLV Enzo Maresca gặp Barcelona, Bayern Munich, rồi tiếp đó là Benfica, Napoli, Atalanta, Ajax, Pafos và Qarabag.

Liverpool đụng độ nhiều đối thủ mạnh - Ảnh: SunSport

Liverpool cũng chẳng dễ thở hơn là bao, với loạt đối thủ "cứng" như Real Madrid, Atletico Madrid, Inter Milan, Frankfurt, Marseille...

Trong số các đội bóng Anh, Arsenal may mắn nhất, khi gặp các đối thủ vừa sức là Bayern, Inter, Atletico, Brugge, Olympiakos, Slavia Paraha, Kairat Almaty và Bilbao.

Các đối thủ của Arsenal ở vòng bảng - Ảnh: SunSport

Kết quả bốc thăm nhóm hạt giống 2 - Ảnh: Uefa

Kết quả bốc thăm nhóm hạt giống 3 - Ảnh: Uefa