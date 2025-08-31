22h30 ngày 31/8, sân Anfield:

Chuyện Liverpool giành điểm tối đa sau hai trận mở màn Ngoại Hạng Anh không phải điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, cách nhà ĐKVĐ giành chiến thắng đang để lại nhiều dấu hỏi.

Chạm trán Bournemouth và Newcastle, Lữ đoàn đỏ đều để mất lợi thế dẫn trước hai bàn. Nhưng rồi, các "siêu dự bị" Chiesa và Ngumoha vẫn xoay chuyển tình thế ngoạn mục phút chót.

Konate mắc nhiều sai lầm gần đây - Ảnh: LFC

Rõ ràng, sức mạnh tấn công biến hóa của Liverpool đang giúp hàng phòng ngự mong manh của họ thoát khỏi rắc rối.

Ngoài thủ lĩnh Van Dijk, các mắt xích khác như Kerkez, Alisson và đặc biệt trung vệ Konate đều thi đấu dưới sức.

Cầu thủ người Pháp chỉ còn 1 năm hợp đồng với Liverpool và tâm trí đang hướng về Real Madrid nên có nhiều pha phòng thủ như mơ ngủ.

Chính HLV Arne Slot phải thừa nhận, The Kop gặp khó trước những đối thủ giàu năng lượng. Điều đó có thể khiến Liverpool tiếp tục đưa về Marc Guehi nhằm củng cố hậu tuyến.

Khi nhắc đến sức mạnh thể chất và khả năng phòng ngự chắc chắn, không nhiều CLB làm tốt hơn Arsenal ở thời điểm này.

Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Sau khi Calafiori xé lưới MU ngày ra quân, Arteta đã xua quân về thủ chắc để bảo toàn chiến thắng. Trước Leeds, Arsenal bung sức mạnh, hủy diệt đối thủ 5 bàn không gỡ.

Tân binh đắt giá Viktor Gyokeres đập tan hoài nghi bằng cú đúp đẳng cấp. Điều đáng nói, hàng thủ Arsenal vẫn vững như bức thành đồng. David Raya giữ sạch lưới hai vòng đầu tiên.

Làm khách hôm nay, tuy thiếu thủ quân Odegaard cùng Saka vì chấn thương, nhưng tân binh Eberechi Eze sẵn sàng lĩnh ấn tiên phòng cùng Gyokeres quyết tâm đánh sập Anfield.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1/4 (0: 1/4) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Frimpong là trường hợp duy nhất ngồi ngoài.

Arsenal: Odegaard, Bukayo Saka, Havertz, Trossard, Jesus, Ben White và Nogaard vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.