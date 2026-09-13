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Sunderland thi đấu tự tin trước nhà ĐKVĐ Ngoại hạng
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Thế công của Arsenal thiếu độ sắc sảo nên bị hàng thủ chủ nhà bẻ gãy
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Xhaka chơi đầy quyết tâm trong ngày tái ngộ đội bóng cũ
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
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Sang hiệp hai, Sunderland được hưởng penalty nhưng Le Fee lại không thắng được phản xạ của David Raya
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Thủ môn người Tây Ban Nha cứu bàn thua mười mươi cho Pháo thủ
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Ngay sau đó, Arsenal đáp trả với pha nã pháo tuyệt đẹp ghi bàn của tân binh Bruno Guimaraes
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Đồng đội chia vui với tiền vệ người Brazil
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Cục diện xoay vần chỉ trong 2 phút
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Quãng thời gian còn lại của hiệp hai, Sunderland cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành
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Phút bù giờ cuối cùng, Arsenal được hưởng penalty và Saka thực hiện thành công
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Bukayo Saka ấn định tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách
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Chiến thắng đầy bản lĩnh của Pháo thủ

Nguồn ảnh: Premier League, Sunderland FC

Kết quả
Vòng 4
12/09/2026 21:00:00 Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest
12/09/2026 21:00:00 Bournemouth 2 - 2 Brentford
12/09/2026 21:00:00 Chelsea 2 - 2 Hull City
12/09/2026 21:00:00 Crystal Palace 2 - 3 Ipswich
12/09/2026 21:00:00 Liverpool 0 - 0 Fulham
12/09/2026 23:30:00 Tottenham 0 - 0 Everton
13/09/2026 02:00:00 Sunderland 0 - 2 Arsenal