Hòa 0-0 Everton trên sân nhà, Tottenham vẫn chưa thắng trận nào sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2026/27.
Nguồn ảnh: Premier League, Sunderland FC
|Kết quả
|Vòng 4
|12/09/2026 21:00:00
|Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest
|12/09/2026 21:00:00
|Bournemouth 2 - 2 Brentford
|12/09/2026 21:00:00
|Chelsea 2 - 2 Hull City
|12/09/2026 21:00:00
|Crystal Palace 2 - 3 Ipswich
|12/09/2026 21:00:00
|Liverpool 0 - 0 Fulham
|12/09/2026 23:30:00
|Tottenham 0 - 0 Everton
|13/09/2026 02:00:00
|Sunderland 0 - 2 Arsenal
Chelsea phải khá vất vả mới giành được kết quả hòa 2-2 trên sân nhà trước tân binh Hull City, với bàn gỡ của Joao Pedro.
Trong ngày Isak hay Ngumoha dứt điểm kém cỏi, Liverpool bị đội khách Fulham cầm chân 0-0 trên sân Anfield.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Premier League mùa giải 2026/27.