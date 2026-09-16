Theo The Athletic, Pháo thủ từng cân nhắc thực hiện thương vụ "đánh cắp" cầu thủ chạy cánh 18 tuổi trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Ngumoha tạo được dấu ấn tại Anfield kể từ khi lên đội một thi đấu. Tính đến hiện tại, cậu có 22 lần ra sân tại Premier League, đồng thời góp mặt trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Anh.

Arsenal muốn có sự phục vụ của Ngumoha - Ảnh: T.T

Liverpool muốn giữ chân cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và có lối chơi trực diện này bằng bản hợp đồng dài hạn.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside vừa chi 123 triệu bảng để chiêu mộ Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Đáng chú ý, tân binh người Pháp cũng sở trường thi đấu vị trí tiền đạo cánh trái giống Ngumoha.

Trước hoàn cảnh đó, Arsenal cùng nhiều đội bóng khác tại Anh đang theo dõi sát tình hình của tài năng 18 tuổi.

Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein tiết lộ: "Tôi nghĩ Arsenal quan tâm nhất định đến Rio Ngumoha. Chắc chắn nhiều CLB cũng để mắt đến cậu ấy, bởi đây là một tài năng phát triển vượt xa độ tuổi.

Tôi từng nghe nói Arsenal rất thích Ngumoha trong mùa hè. Họ có quyền quan tâm, nhưng điều đó không đồng nghĩa Liverpool sẽ bán cậu ấy.

Liverpool muốn gia hạn hợp đồng với Ngumoha. Cậu mới 18 tuổi và vẫn còn ràng buộc với The Kop đến năm 2028. Tôi chưa biết hai bên đã đạt thỏa thuận mới hay chưa, nhưng Liverpool sẽ cố gắng thúc đẩy quá trình đàm phán."

Arsenal hiện thiếu hụt nhân sự trên hàng công sau khi Gabriel Martinelli chuyển sang khoác áo Al-Hilal. HLV Mikel Arteta từng rất muốn tăng cường nhân lực và đã theo đuổi Vinicius Jr.

Tuy nhiên, đội bóng thành London nhận ra, ngôi sao người Brazil chỉ sử dụng sự quan tâm của họ làm đòn bẩy tìm kiếm hợp đồng mới với Real Madrid.