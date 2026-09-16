Lợi thế sân nhà cùng sự xuất sắc của Cody Gakpo giúp Liverpool đánh bại Tottenham 3-1, tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.
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Vượt qua nghịch cảnh khi chịu quả phạt đền, Arsenal vẫn xuất sắc đánh bại Sunderland 2-0 để chễm chệ trên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.
Khởi đầu mùa giải cực kỳ ấn tượng, Arsenal sẽ tiếp tục duy trì mạch thắng khi làm khách trên sân Ánh sáng ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.
Đội trưởng Martin Odegaard tiếp tục phong độ chói sáng, giúp Arsenal đánh bại Napoli 1-0 ở lượt trận mở màn Champions League 2026/27.
ĐKVĐ hai mùa liên tiếp Paris Saint-Germain chỉ xếp thứ 5 trong danh sách ứng viên vô địch Champions League mùa này. Trong khi siêu máy tính đánh giá Arsenal là đội bóng đáng gờm nhất.