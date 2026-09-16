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Arsenal ra sân với 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng Sunderland cuối tuần trước
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Ngay phút thứ 6, tài năng 16 tuổi Max Dowman đã tỏa sáng với màn solo rồi ghi bàn tuyệt đẹp
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Niềm vui của chàng trai trẻ Dowman
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Tiếp đó, Madueke nhân đôi cách biệt
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Cầu thủ chạy cánh người Anh biết cách ghi dấu ấn khi được trao cơ hội
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Sang đầu hiệp hai, lại là Dowman xé lưới đội chủ nhà
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Chàng trai 16 tuổi ăn mừng cùng người kiến tạo Madueke
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Mikel Merino tiếp tục ghi bàn thứ 4 cho Pháo thủ
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Từ giữa hiệp hai, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ và có được 2 bàn danh dự nhờ công Mehmeti và Akpom
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Chiến thắng tưng bừng của Pháo thủ

Nguồn ảnh: 433, Arsenal FC, EFL