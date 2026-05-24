Đội hình ra sân
Brighton: Verbruggen; De Cuyper, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Hinshelwood, Milner, Gross, Wieffer, Gomez, Welbeck.
MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Mount; Amad, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.
Bàn thắng: Dorgu 33', Mbeumo 43', Bruno Fernandes 49'
Kết thúc
89'
Sau quả phạt góc bên cánh trái của Bruno, Leny Yorro đánh đầu trúng xà ngang khung thành Brighton.
86'
Pascal Gross rồi Solly March liên tục thử tài thủ môn Lammens nhưng chưa thành công.
82'
Thời gian trôi về cuối, nhịp độ trận đấu giảm dần. MU đang chơi chậm để bảo toàn thành quả.
73'
Brighton đang cố gắng đẩy cao tốc độ hòng tìm kiếm bàn danh dự. Bên phía MU, Tyler Fletcher và Zirkzee vừa được tung vào sân.
62'
Tài năng trẻ Shea Lacey vừa được tung vào sân thay cho Dorgu.
58'
Gomez xoay người dứt điểm trong vòng cấm, bóng trôi đi hết đường biên ngang.
52'
Patrick Dorgu lao lên dũng mãnh bên cánh trái nhưng cú đá cuối cùng không thắng được thủ thành Verbruggen.
49'
Bàn thắng (0-3, Bruno Fernandes): Dorgu nhả bóng thuận lợi cho Bruno Fernandes băng lên bên cánh phải tung cú đá chéo góc chính xác nâng tỷ số lên 3-0.
Ngày đấu thăng hoa của đội trưởng người Bồ Đào Nha khi ghi bàn thứ 3 và phá kỷ lục kiến tạo.
Kết thúc hiệp 1
43'
Bàn thắng (0-2, Mbeumo): Amad bật tường hay với Mount trong vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Mbeumo đá vào khung thành trống nhân đôi cách biệt.
40'
Brighton lập tức đưa ra lời đáp trả đanh thép. Thế nhưng, pha đá nối cận thành của Gomez lại đi chệch cột.
35'
Ngay sau đó, Luke Shaw suýt nhân đôi cách biệt với tình huống băng lên bên cánh trái rồi nã đại bác sấm sét.
33'
Bàn thắng (1-0, Patrick Dorgu): MU được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Bruno Fernandes thực hiện quả tạt chính xác cho Dorgu đánh đầu cận thành mở tỷ số.
Với đường chuyền thành bàn thứ 21 kể từ đầu mùa, Bruno Fernandes đã phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa bóng ở Ngoại hạng Anh.
20'
De Cuyper nhận bóng bên cánh phải rồi rẽ vào trong thực hiện pha cứa lòng cực kỳ nguy hiểm.
12'
Kadioglu lao lên kết thúc căng bằng chân phải đầu vòng cấm, bóng bay quá thiếu chính xác.
6'
Brighton nhập cuộc tốt hơn với những tình huống pressing đoạt bóng ngay bên phần sân đối phương.
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Brighton: Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma và Adam Webster chấn thương.
MU: Casemiro được nghỉ ngơi. Sesko, De Ligt vắng mặt vì chấn thương.