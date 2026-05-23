Bruno Fernandes có một mùa giải đáng nhớ, san bằng kỷ lục kiến tạo - 20 lần, được lập bởi chân sút huyền thoại Thierry Henry của Arsenal (2002/03), trước khi De Bruyne làm được điều tương tự cho Man City ở chiến dịch 2019/20.

Bruno Fernandes giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26

Và ngôi sao 31 tuổi có cơ hội phá kỷ lục, ‘độc chiếm’ thành tích hiếm có, vào ngày hạ màn giải đấu, khi cùng MU đến làm khách Brighton. Do ‘Quỷ đỏ’ đã đảm bảo vé dự Cúp C1 mùa sau, nên tinh thần của cả đội vô cùng thoải mái.

Bên cạnh 20 pha kiến tạo, Bruno Fernandes còn ghi được 8 bàn thắng trong 34 lần ra sân cho MU, sắm vai trò trung tâm giúp đội giành vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã vượt qua bộ ba trụ cột giúp Arsenal vô địch Premier League sau 22 năm dài chờ đợi, là Declan Rice, Gabriel và David Raya, để chiến thắng Cầu thủ hay nhất mùa.

Những cái tên khác lọt vào danh sách đề cử ở Premier League 2025/26 còn có bộ đôi Man City là Haaland và Semenyo, cũng như Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) và Igor Thiago (Brentford).

Dưới thời Carrick, người vừa được MU bổ nhiệm chính thức với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, Burno Fernandes chơi đặc biệt hiệu quả. Theo thống kê, từ khi được chuyển từ vị trí tiền vệ phòng ngự thời Amorim, sang số 10 ưa thích, anh đã có tới 11 pha kiến tạo, cùng 3 bàn thắng.