Theo Teamtalk, ngôi sao Brazil, Ederson đã đồng ý gia nhập MU. Chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs cho biết thêm, ‘Quỷ đỏ’ đã đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ này với giá 50 triệu euro, bao gồm cả phụ phí.

“Các cuộc đàm phán giữa MU và Atalanta về Ederson đang diễn ra và có những tiến triển nhất định. Ederson đã thảo luận về các điều khoản cho bản hợp đồng có thời hạn 5 năm”.

MU ngày càng tự tin có thể hoàn thành thương vụ kép hàng tiền vệ, với Tonali và Ederson. Ảnh: Transfer News Live

Nhà báo uy tín Gianluca Di Marzio cung cấp thêm, MU hi vọng hoàn thành thương vụ kép tuyến giữa, bên cạnh Ederson là Sandro Tonali từ Newcastle.

Các nguồn tin cho hay, giữa Tonali và Newcastle có thỏa thuận ngầm, có thể để anh đến một đội bóng hàng đầu (khi nhận được lời đề nghị), nếu đội không giành vé dự Cúp C1.

Vị này nhấn mạnh: “MU quyết định tập trung vào Tonani. Anh là cầu thủ đầu tiên mà Carrick đặc biệt muốn có ở MU. Khả năng thương vụ này thành công là rất cao.

Hiện chưa rõ phí chuyển nhượng của Tonani sẽ là 100 triệu euro hay 75-80 triệu euro, cộng thêm tiền thưởng, nhưng dù sao đây cũng là thương vụ chuyển nhượng đáng kể”.

Nếu các nguồn trên là chính xác thì tổng chi phí cho 2 thương vụ chuyển nhượng này của MU sẽ vào khoảng 150 triệu euro, bao gồm các khoản phụ phí.

Sau khi điền tên trở lại sân chơi danh giá châu Âu, Champions League, MU dự kiến có kỳ chuyển nhượng hè bận rộn. Carrick được lãnh đạo duyệt chi để tăng cường sức mạnh chiều sâu đội hình ‘Quỷ đỏ’ hòng có thể chinh chiến tốt ở cả Premier League lẫn Cúp C1.