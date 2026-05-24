Ngoài ưu tiên số 1 cho việc tăng cường tuyến giữa, thuyền trưởng Michael Carrick và MU cũng nhắm đến các vị trí khác, trong đó bao gồm cả hàng công.

Theo các nguồn tin, ‘Quỷ đỏ’ quay trở lại với mục tiêu chuyển nhượng Rafael Leao, người mà theo tờ Gazzetta dello Sport, sự nghiệp tại AC Milan đã “đi đến hồi kết”.

MU được loan tin dẫn đầu ký Rafael Leao từ AC Milan. Ảnh: X The Touchline

Leao từng là cái tên nổi bật trong sắc áo đỏ - đen, chiến thắng Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, trong mùa giải AC Milan vô địch (2022). Tạp chí GQ gọi anh là “siêu sao toàn cầu”, được nhiều ông lớn thèm muốn.

Tuy nhiên, ngôi sao 26 tuổi ngày một gây thất vọng ở San Siro, chịu sự chỉ trích của người hâm mộ. Tình hiện hiện tại tạo điều kiện thuận lợi cho MU mang Leao về Old Trafford.

Teamtalk cho hay, MU có thể mua Rafael Leao với giá giảm sâu đến 50%, còn 50 triệu euro so với lúc đỉnh cao được định giá lên tới 100 triệu euro.

Leao đã được chào bán cho các đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó có Arsenal, Bayern Munich, Chelsea, nhưng MU mới là đội đang dẫn đầu. Tiền đạo này từ lâu đã thích thú với Premier League và ‘Quỷ đỏ’ với vé C1 trong tay, có thể giúp anh lấy lại danh tiếng.

Carrick đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái, sau khi INEOS duyệt bán Rashford – nhiều khả năng ở lại Barca, và Garnacho cho Chelsea.