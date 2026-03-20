CA TPHCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đồng Nai tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân Thống Nhất, trong trận đấu được định đoạt bởi quả phạt đền và tấm thẻ đỏ ở hiệp hai.
Ngay từ đầu, đội chủ nhà chủ động tấn công và tạo sức ép liên tục. Tiến Linh thi đấu năng nổ, nhưng cơ hội đáng kể nhất hiệp một lại thuộc về Thanh Bình với cú sút bị Tấn Trường cản phá. Đồng Nai cũng có những pha phản công nguy hiểm nhưng thiếu chính xác.
Bước ngoặt đến ở phút 70 khi Khoa Ngô buộc Tấn Sinh phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho CA TPHCM hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ với trung vệ Đồng Nai. Tiến Linh nhường Khoa Ngô đá penalty và trên chấm 11m, cầu thủ Việt kiều này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số.
Những phút cuối, Đồng Nai nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành, đành chấp nhận dừng bước ở tứ kết Cúp Quốc gia năm nay.
Ghi bàn: Khoa Ngô (76' pen)
Đội hình xuất phát CA TPHCM vs Đồng Nai
CA TPHCM: Patrik Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Quang Hùng, Đức Huy, Khoa Ngô, Tiến Linh, Grant, Đinh Thanh Bình, Makrillos
Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Thành Lộc, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Tự Nhân, Sầm Ngọc Đức, Minh Vương, Lê Thanh Bình, Sandro
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cùng tấm vé vào bán kết Cúp Quốc gia dành cho CA TPHCM.
90'+5
Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn
Khoa Ngô đáp lễ người đàn anh khi chuyền bóng thuận lợi để Tiến Linh đối mặt với Tấn Trường. Tuy nhiên, cú dứt điểm về góc gần đánh bại Tấn Trường nhưng trái bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách.
90'
Hiệp hai có 6 phút đá bù giờ.
86'
Bị thủng lưới, các cầu thủ Đồng Nai nỗ lực gây sức ép nhưng chưa thể tạo ra được tạo ra được bất ngờ trước chủ nhà CA TPHCM.
76'
Khoa Ngô mở tỷ số cho CA TPHCM
Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, vẫn có penalty cho chủ nhà CA TPHCM. Thậm chí Tấn Sinh còn phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp. Đội trưởng Tiến Linh nhường quả đá cho Khoa Ngô. Trên chấm 11m, cầu thủ Việt kiều này dứt điểm vào chính giữa khung thành, đánh bại Tấn Trường, mở tỷ số cho CA TPHCM.
71'
Khoa Ngô xâm nhập vòng cấm Đồng Nai và bị Huỳnh Tấn Sinh kéo ngã, trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ tay vào chấm phạt đền.
61'
Quốc Cường mở bóng cho Makrillos để cầu thủ này chuyền bóng trao cơ hội cho Khoa Ngô. Quá đáng tiếc cho CA TPHCM khi cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ Việt kiều này đánh bại Tấn Trường nhưng trái bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành Đồng Nai.
52'
Đồng Nai suýt phải trả giá khi hàng thủ đội khách nhường nhau, tạo cơ hội để Khoa Ngô Dứt điểm trong vòng cấm. May cho đội bóng của Công Phượng khi Huỳnh Tấn Sinh kịp thời ngăn chặn.
50'
CĐV đội chủ nhà CA TPHCM trải qua một phen thót tim khi Thành Lộc của Đồng Nai đánh đầu lái bóng đi chệch cột dọc khung thành Patrik Lê Giang.
Hiệp hai
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Hoàng Dương thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm về góc gần rất căng, may cho CA TPHCM khi thủ thành Lê Giang chơi cảnh giác để cứu thua. Ngay sau đó Tiến Linh đe dọa khung thành của Đồng Nai với cú sút từ ngoài vòng cấm đi chệch cột dọc.
39'
Đến lượt Quang Hùng của CA TPHCM bị thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Dương Văn Khoa.
30'
Đội khách Đồng Nai vẫn đang chơi kín kẽ trước khung thành của Tấn Trường. Việt kiều Khoa Ngô và cả Tiến Linh vẫn chưa tạo ra sự đột biến trên hàng công của CA TPHCM.
22'
Các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức bắt đầu tăng tốc, gây sức ép để đường vào khung thành của thủ môn Tấn Trường.
13'
Bị bị đánh giá thấp hơn, lại thiếu vắng HLV trưởng Việt Thắng ở băng ghế chỉ đạo vì nhận đủ 3 thẻ vàng nhưng các cầu thủ Đồng Nai vẫn thể hiện quyết tâm tạo bất ngờ trước đại diện đang thi đấu tại V-League.
5'
VAR vào cuộc nhưng Dương Văn Khoa may mắn thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng quyết liệt với Quang Hùng của CA TPHCM. Cũng may cho đội chủ nhà khi cầu thủ chạy cánh của họ có thể tiếp tục thi đấu.
3'
Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về chủ nhà CA TPHCM, tuy nhiên tình huống kết thúc một chạm bằng chân trái - không thuận đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
19h15
Trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân là thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân Thống Nhất để khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
CA TPHCM vừa tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại PVF-CAND trên sân Thống Nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League với 26 điểm. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thêm tự tin trước cuộc tiếp đón Đồng Nai tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.
Được chơi trên sân nhà, CATP.HCM đặt mục tiêu giành vé vào bán kết, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu có huy chương, thậm chí hướng tới trận chung kết khi chỉ còn cách hai trận đấu.
Tuy nhiên, Đồng Nai không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện hạng Nhất đang có phong độ ấn tượng và khát khao tạo nên lịch sử khi tiến sâu tại Cúp Quốc gia. Việc thường xuyên chạm trán CA TPHCM ở các trận giao hữu giúp họ hiểu rõ lối chơi của đối thủ.
Vấn đề lớn nhất của đội chủ nhà lúc này là khả năng dứt điểm khi các chân sút liên tục bỏ lỡ cơ hội. Nếu không cải thiện hiệu quả tấn công, CA TPHCM hoàn toàn có thể phải trả giá trước một Đồng Nai đầy quyết tâm.
Thông tin lực lượng
CA TPHCM: Có lực lượng tốt nhất cho cuộc đối đầu này.
Đồng Nai: Gặp bất lợi lớn khi HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng không được chỉ đạo trực tiếp ở trận này, do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.