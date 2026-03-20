CA TPHCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đồng Nai tại tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân Thống Nhất, trong trận đấu được định đoạt bởi quả phạt đền và tấm thẻ đỏ ở hiệp hai.

Ngay từ đầu, đội chủ nhà chủ động tấn công và tạo sức ép liên tục. Tiến Linh thi đấu năng nổ, nhưng cơ hội đáng kể nhất hiệp một lại thuộc về Thanh Bình với cú sút bị Tấn Trường cản phá. Đồng Nai cũng có những pha phản công nguy hiểm nhưng thiếu chính xác.

Khoa Ngô ghi bàn duy nhất đưa đội nhà vào bán kết - Ảnh: M.A

Bước ngoặt đến ở phút 70 khi Khoa Ngô buộc Tấn Sinh phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho CA TPHCM hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ với trung vệ Đồng Nai. Tiến Linh nhường Khoa Ngô đá penalty và trên chấm 11m, cầu thủ Việt kiều này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số.

Những phút cuối, Đồng Nai nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành, đành chấp nhận dừng bước ở tứ kết Cúp Quốc gia năm nay.

Ghi bàn: Khoa Ngô (76' pen)

Đội hình xuất phát CA TPHCM vs Đồng Nai

CA TPHCM: Patrik Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Quang Hùng, Đức Huy, Khoa Ngô, Tiến Linh, Grant, Đinh Thanh Bình, Makrillos

Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Thành Lộc, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Tự Nhân, Sầm Ngọc Đức, Minh Vương, Lê Thanh Bình, Sandro