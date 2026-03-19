Theo trang football ranking chuyên tính điểm BXH FIFA, thứ hạng của tuyển Việt Nam đã có thay đổi đáng kể. Theo đó, "Những chiến binh sao vàng" vươn lên vị trí 103 thế giới, tăng 5 bậc từ vị trí 108, xếp hạng 18 châu Á, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan 7 bậc.

Tuyển Việt Nam tăng thứ hạng là nhờ vừa được AFC xử thắng Malaysia 3-0 trận lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đây thực sự là tin vui với thầy trò HLV Kim Sang Sik khi họ đang áp sát top 100 FIFA.

Tuyển Việt Nam áp sát top 100 FIFA. Ảnh: S.N

Vị trí của tuyển Việt Nam tiếp tục cải thiện nếu thắng Bangladesh (26/3) và Malaysia (31/3). Trong trường hợp thắng cả hai trận, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục được cộng điểm từ FIFA, qua đó có lợi thế trong lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào ngày 11/4.

Bangladesh hiện xếp hạng 180 thế giới không phải là đối thủ mạnh, còn Malaysia chịu ảnh hưởng nhiều về tinh thần, chưa kể không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch lậu trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Chuẩn bị cho hai trận đấu này, tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 21/3 tại Hà Nội. Trong ngày đầu tập trung, tuyển Việt Nam thiếu vắng một số cầu thủ do bận thi đấu Cúp Quốc gia và trận đấu bù vòng 13 V-League.