Trang fanpage chính thức của FIFA World Cup vừa gây sốt khi đăng tải hình ảnh HLV Kim Sang Sik cùng biểu tượng chiếc mũ ảo thuật gia và cây đũa thần, như một cách tôn vinh những “phép màu” mà ông tạo ra với bóng đá Việt Nam.

Bài đăng xuất hiện trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận do bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Trang FIFA World Cup ví HLV Kim Sang Sik như 'phù thủy' (Ảnh chụp màn hình)

Quyết định từ AFC không chỉ thay đổi cục diện bảng đấu mà còn đưa “Những chiến binh Sao vàng” sớm hoàn thành mục tiêu, trong khi Malaysia chính thức hết cơ hội.

Dù vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 31/3 tới vẫn được dự báo đầy căng thẳng và đáng chờ đợi, khi danh dự và vị thế khu vực vẫn là động lực lớn với cả 2 đội.

Kể từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik liên tục gặt hái thành công. Ông giúp "Những chiến binh Sao vàng" vô địch AFF Cup 2024 (diễn ra vào đầu 2025) ngay trên đất Thái Lan, trước khi cùng U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á với thành tích toàn thắng.

Cũng trong năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục mang về HCV SEA Games 33. Đầu năm 2026, U23 Việt Nam gây tiếng vang khi đánh bại Hàn Quốc để giành hạng Ba châu Á, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc.

Chuỗi thành tích ấn tượng ấy khiến hình ảnh “phù thủy” Kim Sang Sik càng trở nên thuyết phục trong mắt người hâm mộ quốc tế.