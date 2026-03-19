Lịch thi đấu U23 Việt Nam ở giải giao hữu tại Trung Quốc

14h00, 25/3: U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên

14h00, 28/3: U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

18h35, 31/3: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 17/3 tại Hà Nội với 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Đây là bước chạy đà quan trọng trong kế hoạch xây dựng lực lượng hướng tới các mục tiêu lớn sắp tới, đặc biệt là ASIAD 2026.

Lịch thi đấu CFA Team China 2026

Ở đợt tập trung này, ban huấn luyện tập trung rà soát, đánh giá các nhân tố trẻ, trong bối cảnh nhiều trụ cột trước đây đã quá tuổi U23 hoặc được đôn lên đội tuyển quốc gia. Lực lượng nòng cốt được định hướng là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007.

Theo kế hoạch, đội sẽ tập luyện tại Hà Nội trước khi chốt danh sách 25 cầu thủ vào ngày 23/3. Sau đó, U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự giải đấu diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3.

Giải CFA Team China 2026 có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt.

