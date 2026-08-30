Đình Bắc tốt

Đình Bắc đã có một kỳ ASEAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp trên cả mong đợi. Chân sút xứ Nghệ chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới (5 bàn) với Xuân Son, có chức vô địch cùng tuyển Việt Nam và đặc biệt giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Thậm chí, nếu BTC xét thêm tiêu chí phụ là kiến tạo các bàn thắng, danh hiệu “Chiếc giày vàng” sẽ thuộc về riêng Đình Bắc với 5 bàn thắng cùng 3 tình huống làm bóng cho các đồng đội lập công.

Đình Bắc nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Cầu thủ trẻ nhất trong đội hình chính thức của HLV Kim Sang Sik tạo dấu ấn bằng đúng thứ bóng đá hiện đại gồm tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo để đóng góp rất lớn vào chức vô địch cho tuyển Việt Nam ở giải đấu vừa kết thúc.

Nhưng nói như thế không có nghĩa Đình Bắc đã hoàn hảo. Cầu thủ người xứ Nghệ là một trong số những người chơi kém nhất bên phía tuyển Việt Nam ở trận đấu thứ 2 gặp Singapore, đồng thời chỉ tạm đạt yêu cầu trong chiến thắng trước Indonesia.

Dẫu vậy, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất vẫn được trao cho Đình Bắc như một sự ghi nhận dành cho ngôi sao mới của tuyển Việt Nam, với những khoảnh khắc xuất thần tại ASEAN Cup 2026.

Nhưng tiếc cho Hoàng Đức

Sau trận chung kết lượt về, khi BTC xướng tên Đình Bắc lên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, ống kính truyền hình bất ngờ hướng về phía Hoàng Đức và hiện lên ở đó là 1 ánh mắt khá buồn của tiền vệ đang khoác áo Ninh Bình FC.

Hoàng Đức có lẽ không buồn khi người đồng đội, đàn em ở tuyển Việt Nam là Đình Bắc được vinh danh, nhưng thất vọng với kết quả chắc chắn là có.

Nhưng Hoàng Đức xứng đáng chẳng kém, nếu muốn nói là hơn với những đóng góp thầm lặng, đầy hiệu quả trong hành trình vô địch của tuyển Việt Nam

Ở ASEAN Cup 2026 nếu đánh giá về góc độ chuyên môn, tầm ảnh hưởng thuần tuý, Hoàng Đức là số 1 chứ không phải Đình Bắc trong cách vận hành của tuyển Việt Nam.

Thậm chí ở ASEAN Cup 2026, đội phó tuyển Việt Nam được đánh giá là tiền vệ toàn diện nhất giải đấu. Ngoài 4 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công (trong đó có 2 tình huống quan trọng trong chiến thắng trước Indonesia) thì ở khả năng cầm nhịp và thu hồi cũng vô cùng xuất sắc.

Theo thống kê phân phối bóng, tiền vệ sinh năm 1998 đứng thứ 3 toàn giải với 380 đường chuyền chính xác sau 8 trận, đạt tỉ lệ 91,5% - trung bình 47,5 đường chuyền chuẩn xác mỗi trận.

Trong vai trò tiền vệ trung tâm, Hoàng Đức cũng có tới 13 lần tắc bóng, thắng 9 lần, cùng 4 pha đánh chặn, lọt top 2 cầu thủ phòng ngự hiệu quả nhất giải.

Hoàng Đức không ghi bàn, nhưng giữ vai trò điều phối, thoát pressing, đổi hướng tấn công, làm chậm hoặc tăng tốc trận đấu thực sự xuất sắc để giúp tuyển Việt Nam thực sự chơi bóng.

Chính vì thế, khi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải dành cho Đình Bắc vẫn để lại chút tiếc nuối đối với giới chuyên môn, bởi xét trên tiêu chí quan trọng, tầm ảnh hưởng và cả phong độ ổn định (cả 8 trận đấu tiền vệ đội phó tuyển Việt Nam đều được chấm điểm tốt), Hoàng Đức mới xứng đáng hơn.

Lần thứ 4 dự ASEAN Cup, Hoàng Đức đã chơi rất hay, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất rõ ràng là điều đáng tiếc. Dẫu vậy, đôi khi trong bóng đá cái tên được nhớ nhiều nhất không chỉ đơn thuần có danh hiệu mà là tầm ảnh hưởng, dấu ấn, và điều này thì Hoàng Đức đã, đang làm được những năm qua.

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