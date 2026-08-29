Trung vệ Duy Mạnh gặp chấn thương sụn chêm trước đợt tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Dù không thể cùng các đồng đội chiến đấu, nhưng cựu thủ quân tuyển Việt Nam vẫn thường xuyên xuất hiện trên khán đài hay các buổi tập để cổ vũ cho "Những chiến binh sao vàng".

Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Duy Mạnh cổ vũ cuồng nhiệt các đồng đội. Đáp lại tình cảm của cầu thủ sinh năm 1996, Hai Long và Xuân Mạnh cùng cầm chiếc áo đấu mang tên Duy Mạnh, giơ cao khi ăn mừng chức vô địch cùng tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh sắp tiến hành phẫu thuật tại Mỹ.

Để chữa trị dứt điểm chấn thương, Duy Mạnh sẽ sang Mỹ phẫu thuật trong ít ngày tới. Anh mất ít nhất 6 tháng để tập hồi phục trước khi trở lại sân cỏ.

Như vậy, Duy Mạnh không chỉ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026, VCK Asian Cup 2027, mà còn gần hết mùa giải 2026/27 trong màu áo Hà Nội FC. Việc mất Duy mạnh là một tổn thất lớn với cả ĐTQG và CLB.

Các đồng đội tri ân Duy Mạnh sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Liên quan tới FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào giữa tháng 9 tới, có 10 ngày chuẩn bị cho giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức.

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup, các cầu thủ trở về CLB, chuẩn bị cho trận Siêu Cúp Quốc gia (30/8), V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27. HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự cũng đi dự khán ở các giải đấu này để tuyển quân cho tuyển Việt Nam.