Video Alan mở tỷ số cho CAHN
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Sau hiệp một không có bàn thắng, đội chủ nhà CAHN khai thông thế bế tắc ở phút 58. Từ tình huống phối hợp trong vòng cấm, Alan dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Patrik Lê Giang.
Phút 71, Williams Minh Hoàng thắp lên hi vọng khi thực hiện thành công quả phạt đền, quân bình tỷ số 1-1 cho CA TPHCM.
Tuy nhiên, đến phút 82, Alan bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Stefan Mauk, hoàn tất cú đúp và tái lập lợi thế cho CAHN.
Những phút cuối, đội khách nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Chiến thắng 2-1 giúp thầy trò HLV Mano Polking vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V-League
Ghi bàn:
CAHN: Alan (58', 82')
CA TPHCM: Williams Minh Hoàng (71', pen)
Đội hình thi đấu
CAHN: Nguyễn Filip (1), Việt Anh (68), Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Văn Đô (88), Pendant Quang Vinh (7), Brayan Perea (90), Alan (72), Đình Bắc (9), Leo Artur (10).
CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Nhật Minh (27), Quang Kiệt (5), Juanjo Narváez (8), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Léo Gomes (12), Kevin Yamga (58), Williams Minh Hoàng (33), Jason Cummings (9), Olaha Mạnh Đức (7).
90'+8
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 2-1 dành cho CLB CAHN trước CA TPHCM.
90'+5
Cao Quang Vinh chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, sau tình huống đạp vào chân của Đức Phú bên phía CA TPHCM.
88'
Các cầu thủ CA TPHCM nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa 2-2 nhưng chưa thành công.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
82'
Alan lập cú đúp cho CAHN
Artur đẩy bóng cho Mauk thoát xuống rồi, anh nỗ lực tạt bóng bổng từ đáy biên để Alan đánh đầu tung lưới Patrik Lê Giang lần thứ hai.
79'
Jason Cummings đánh đầu ngược đưa bóng đập cột dọc khung thành CAHN, sau đó cơ hội dành cho tiền đạo vào sân thay người Tiến Linh nhưng anh đệm bóng ra ngoài.
75'
Thêm một cơ hội dành cho CA TPHCM nhưng pha dứt điểm không vượt qua đôi tay thủ môn Nguyễn Filip.
70'
Williams Minh Hoàng gỡ hòa 1-1
Đình Bắc lui về hỗ trợ phòng ngự, anh phá hụt bóng, Kevin Yamga khiến Nguyễn Filip phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải lập tức thổi phạt đền cho CA TPHCM. Trên chấm 11m, Williams Minh Hoàng sút tung lưới CAHN.
66'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ CA TPHCM nỗ lực vùng lên tìm kiếm cơ hội. Minh Trọng vừa có pha sút xa đi chệch khung thành CAHN.
58'
Lê Giang bị thủng lưới
Cao Quang Vinh treo bóng vào vòng cấm khiến hàng thủ CA TPHCM rối loạn. Coco mớm bóng để Alan sút tung nóc lưới khung thành Patrik Lê Giang.
56'
Nguyễn Filip cứu thua khó tin
Mải đẩy cao đội hình, CAHN suýt chút nữa nhận bàn thua. Jason Cummings phá bẫy việt vị băng lên, anh dứt điểm chéo góc rất căng nhưng thủ thành Nguyễn Filip đổ người cản phá xuất sắc.
54'
Một tân binh khác của ĐT Việt Nam là Olaha Mạnh Đức khiến CĐV CAHN thót tim với cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn Nguyễn Filip rồi "liếm" mép ngoài cột dọc khung thành chủ nhà.
51'
Đình Bắc câu bóng vào vòng cấm thuận lợi cho Alan, tuy nhiên tiền đạo ngoại của CAHN lại chần chừ không dứt điểm bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'
Alan mở bóng thuận lợi cho Đình Bắc, quá đáng tiếc cho tiền đạo này và CAHN khi pha đặt lòng về góc xa lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
40'
Alan đánh đầu đưa bóng đập cột dọc CA TPHCM bật ra, Stefan Mauk lập tức đá bồi tung lưới Lê Giang. Tuy nhiên trọng tài cắt còi, báo lỗi của cầu thủ chủ nhà.
39'
Quả tạt bóng từ cánh phải vào của đồng đội để Williams Minh Hoàng đánh đầu đưa bóng rơi trên nóc lước CAHN.
34'
Đình Bắc và hàng công của CAHN đang gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ CA TPHCM, đặc biệt là trung vệ Kevin Yamga - người chơi chặt chẽ từ đầu trận.
30'
Các học trò của HLV Mano Polking đang là những người kiểm soát trận đấu, liên tục gây sức ép lên phần sân của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.
25'
Cơ hội dành cho Leo Artur nhưng tiền đạo của CAHN lại dứt điểm chệch khung thành Lê Giang.
14'
Cầu thủ CAHN tạt bóng chìm từ cánh phải vào, trung vệ Nhật Minh xử lý lỗi tạo cơ hội để Brayan Perea dứt điểm một chạm, may cho CA TPHCM khi Patrik Lê Giang vẫn bắt dính.
9'
Đình Bắc đột phá quen thuộc từ cánh trái khiến hàng thủ CA TPHCM xáo trộn, tiếc cho CAHN là phá dứt điểm của Leo Artur đưa bóng đi vọt xà ngang.
7'
CAHN được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm Lê Văn Đô thực hiện cú đá đưa bóng đi chệch khung thành CA TPHCM.
5'
CA TPHCM chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc dù phải làm khách tại Hàng Đẫy, trong khi CAHN có phần thận trọng trong cách tiếp cận trận derby ngành công an.
19h15
Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h52
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
18h45
18h30
CAHN tiếp đón CA TPHCM với mục tiêu chấm dứt chuỗi ba trận không thắng. Thầy trò HLV Mano Polking hiện đứng thứ ba với 11 điểm, sau những kết quả thất vọng trước SLNA, Thanh Hóa và Hà Nội FC. Dù vậy, nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao nhờ lực lượng chất lượng.
Trong khi đó, CA TPHCM đứng thứ sáu với 10 điểm, vừa bất ngờ thua Đà Nẵng 0-1. Đội bóng của HLV Arthur Diles còn chịu áp lực sau thất bại 0-5 trước CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia.
Với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội được kỳ vọng giành trọn ba điểm.