Video Alan mở tỷ số cho CAHN

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Sau hiệp một không có bàn thắng, đội chủ nhà CAHN khai thông thế bế tắc ở phút 58. Từ tình huống phối hợp trong vòng cấm, Alan dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Patrik Lê Giang.

CAHN (áo đỏ) thắng kịch tính trận derby ngành công an - Ảnh: M.A

Phút 71, Williams Minh Hoàng thắp lên hi vọng khi thực hiện thành công quả phạt đền, quân bình tỷ số 1-1 cho CA TPHCM.

Tuy nhiên, đến phút 82, Alan bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Stefan Mauk, hoàn tất cú đúp và tái lập lợi thế cho CAHN.

Những phút cuối, đội khách nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Chiến thắng 2-1 giúp thầy trò HLV Mano Polking vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V-League

Ghi bàn:

CAHN: Alan (58', 82')

CA TPHCM: Williams Minh Hoàng (71', pen)

Đội hình thi đấu

CAHN: Nguyễn Filip (1), Việt Anh (68), Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Thành Long (11), Văn Đô (88), Pendant Quang Vinh (7), Brayan Perea (90), Alan (72), Đình Bắc (9), Leo Artur (10).

CA TPHCM: Patrik Lê Giang (89), Nhật Minh (27), Quang Kiệt (5), Juanjo Narváez (8), Minh Trọng (17), Quốc Cường (19), Léo Gomes (12), Kevin Yamga (58), Williams Minh Hoàng (33), Jason Cummings (9), Olaha Mạnh Đức (7).